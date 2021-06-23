"Дельта": чи "накриє" Україну новий і значно небезпечніший штам коронавірусу

Україна вже звернулася до ВООЗ, адже у нас мало тестів, які можуть швидко виявити цей штам.

В Україні зафіксували перші випадки агресивнішого та заразнішого варіанту коронавірусу "Дельта". Як повідомив секретар Ради РНБО Олексій Данілов, хворі — 66-річна мати і 16-річна дитина, які повернулися з Росії.

Про це йдеться 23 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Із держави-агресорки вірус завезли і на територію сусідньої Словаччини. У Росії вже третій тиждень рекордні показники кількості хворих і смертності — через ту таки "Дельту". Цей самий штам виявили в Білорусі, а Польща через нього запроваджує карантин для мандрівників із Британії, де також фіксують "Дельта"-штам. У Франції його має практично щодесятий хворий на COVID-19. У Португалії показник значно вищий, його має близько 60 відсотків нових хворих.

Штам "Дельта" вперше виявили в Індії торік. Саме його називають причиною рекордного темпу поширення хвороби та показників смертності. Утім, хоча його вважають заразнішим, компанії-виробники вакцин запевняють, що їхні препарати проти нього теж ефективні. У самій же Індії та ще в десятку країн з'явився ще й варіант "Дельта-плюс", який влада називає ще небезпечнішим.

"Дельта" — вже в Україні. Один із найнебезпечніших із відомих нині штамів коронавірусу, який з'явився в Індії, зафіксували в Україні. Це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Апарат Радбезу сьогодні зібрався на термінове засідання через загрозу поширення "Дельти".

В Олександрівській лікарні перебуває дві людини, в яких підтвердили індійський штам коронавірусу "Дельта". Це мати і син. Хлопцю 16 років, жінці 66-ть. Нещодавно вони повернулися із Російської Федерації.

Коронавірус в Україні: зафіксували перші випадки більш агресивного та заразного штаму

Коли вони захворіли, лікарі запідозрили, що мати і син можуть бути інфіковані індійським штамом. Тож медики негайно провели тестування.

Цей штам у понад півтора рази заразніший за інші. Захворівши ним, збільшується ризик потрапити у реанімацію. Він вражає не лише органи дихання, а й шлунково-кишковий тракт та нирки, також у хворих важка інтоксикація організму.

Аби не допустити поширення "Дельти" в Україні, в апараті Ради нацбезпеки і оборони зібрали екстрене засідання. Олексій Данілов каже — Україна вже звернулася до Всесвітньої організації охорони здоров'я, адже у нас мало тестів, які можуть швидко виявити індійський штам.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам , 2 приватних і 2 державних. У нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ", — зазначив він.

За оцінками медиків, штам "Дельта" у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа", який вперше виявили у Великій Британії. "Дельта" вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.

Нагадаємо, що через штам коронавірусу "Дельта" Україна заборонила в'їзд без COVID-тесту прибулим із чотирьох країн.

Про найбільш агресивний штам коронавірусу читайте у нашому матеріалі.

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