Демарш чи маріонетка Путіна: що буде після відмови Кадирова оголошувати мобілізацію в Чечні

Заява лідера Чечні Рамзана Кадирова про те, що в республіці не проводитиметься "часткова" мобілізація є дуже дивною. Адже голова республіки фактично є маріонеткою президента Росії Володимира Путіна.

Проте заява про брак ресурсу для мобілізації в Чечні не є демаршем Кадирова.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Це дуже дивна заява, тому що Кадиров – це фактично маріонетка Путіна. Що Путін сказав – те зробив Кадиров", – зауважив експерт.

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"Ми повинні розуміти, наскільки це нікчемна маріонетка. Саме Путін є вбивцею його батька Ахмата Кадирова. Саме за погодженням Путіна ФСБ ліквідувала Ахмата Кадирова через своїх агентів впливу саме в Чечні. Це було узгоджено та Рамзан Кадиров це дуже добре розуміє. Для справжнього чеченця, якщо вбивають когось із твоїх родичів, особливо, якщо це батько або мати, або брат, або сестра, – це взагалі помста має бути, допоки ти сам не загинеш. Тобто ми розуміємо, який це морально та психологічно в уявленні саме менталітету чеченців Рамзан Кадиров – наскільки це морально низька людина", – розповів Коваленко.

Він також пояснив, що заява лідера Чечні про відсутність мобресурсу є констатацією факту і не більше.

"Коли він заявляє про те, що не вистачає ресурсу, вони не будуть брати участь у мобілізації, це не стільки якийсь його демарш. Мабуть, це все ж таки констатація факту. Саме Чечня була з самого початку вторгнення на територію України постійним постачальником ось цих підрозділів ТікТок-блогерів. Тобто Чечня дійсно була постачальником цього ресурсу, а зараз вже не може його виконати, тому що це зовсім інші потреби. Це потреби вже, які можемо порівняти з тією кількістю особового складу, який брав участь за сім місяців війни в Україні – це більш ніж 300 тисяч як армії РФ, так і Росгвардії, ФСБ та інших силових структур. Тобто компенсувати таку величезну кількість особового складу неможливо", – повідомив військово-політичний оглядач.

"Як відреагує Москва? Вони це обміркують, а потім Рамзан Кадиров надасть все, що треба буде Москві. Ось і все", – прогнозує Коваленко.

Нагадаємо, напередодні Кадиров заявив, що в Чечні мобілізаційні заходи проводитись не будуть, оскільки республіка "перевиконала план", відправляючи на війну добровольців.

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