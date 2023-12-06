Демарш республіканців та скасований виступ Зеленського: чому в США не домовились про допомогу Україні

Республіканці та демократи в Конгресі Сполучених Штатів не знайшли порозуміння щодо продовження допомоги Україні. За даними джерел, частина республіканців залишила закритий брифінг після того, як не дістала відповіді на свої запитання щодо укріплення американського кордону, бо слухати лише про Україну не хотіли. Президент Володимир Зеленський, який мав виступити онлайн на засіданні, скасував звернення.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Республіканці покинули секретний брифінг щодо України

"Закритий брифінг для сенаторів, на якому представники американської влади мали переконати республіканців проголосувати за продовження допомоги Україні, отримав прямо протилежний результат. Як пише у мережі X журналіст Ендрю Десідеріо - частина республіканців демонстративно залишила засідання", - каже Ольга Кошеленко.

Допис у Х

Сенатори Корнин і Тун кажуть, доповідачі з адміністрації не відповідають на їхні запитання про кордон, зазначаючи, що вони можуть обговорювати лише Україну та Ізраїль.

До цього засідання по відеозвʼязку мав долучитися і президент Зеленський. Свій виступ він скасував. Не менше песимістично завершився і брифінг для нижньої палати Конгресу.

"Ми маємо добитися реальної зміни політики на кордоні. Це необхідна передумова, щоб рухатися уперед в будь-якому іншому питанні. Ми мали сьогодні брифінг від радника з питань нацбезпеки Джейка Саллівана і я сказав йому дуже відверто, що є питання, на які потрібно дати відповідь, зокрема - яка мета, яка кінцева ціль в Україні, як ми матимемо належний нагляд за дорогоцінними коштами американських платників податків. Коли ми повертаємося додому, нам ставлять дуже важливі запитання - як ми можемо займатися охороною кордонів інших держав, якщо не здатні захистити власні?", - заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Спікер Палати представників Майк Джонсон.

Що таке "політика укріплення кордону"

Те, що республіканці називають укріпленням свого кордону по суті є посиленням антиміграційної політики. Вони хочуть, щоб кількість людей, які отримують притулок у США через гуманітарні причини, зменшилася. Переговори з демократами тривали кілька місяців і зайшли в глухий кут. А продовження фінансування для України по суті стало заручником цієї ситуації.

"Це не двопартійна невдача - це провал республіканців і республіканського керівництва. Єдина причина, чому вони наполягають на кордоні у тому, що значна частина їхніх крайніх правих хочуть кордон. Але значна частина їх водночас у будь-якому разі не збирається голосувати за Україну. І керівництво республіканців погодилося на це", - каже лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Реакція української влади

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який перебуває із візитом у Вашингтоні, заявив - без продовження фінансування Україна ризикує програти війну.

"Якщо допомога, яка зараз обговорюється у Конгресі буде відкладена, я не хочу говорити не буде надана, маємо великий ризик залишитися на тих самих позиціях, де ми зараз. І це збільшує ризики того, що ми не зможемо продовжувати звільняти наші території і програємо цю війну. Якщо говоримо про пряму бюджетну допомогу - важливо розуміти, країна живе, люди повертаються до України. І без прямої бюджетної допомоги буде важко продовжувати це, а людям - просто виживати", - сказав Єрмак.

У Білому домі заявили - кошти на пряму бюджетну допомогу Україні вже вичерпані. На військові потреби - залишилося на кілька тижнів.

Перше процедурне голосування у Сенаті має відбутися вже сьогодні, республіканці пообіцяли його не. підтримувати. На пошуки компромісу у законодавців лишається два тижні. Далі - вони підуть на різдвяні канікули.

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Нагадаємо, США "будуть відповідальні за поразку України", якщо Конгрес не схвалить новий пакет військової допомоги.

Зазначимо, що 5 грудня у Сенаті опублікували оновлений пакет національної безпеки на приблизно 111 мільярдів доларів, виділені для надання підтримки Україні та Ізраїлю. Однак новий пакет допомоги може провалитися. Демократи вилучили з законопроєкту питання "стіни" з Мексикою, що зробило його неприйнятним для республіканців.

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