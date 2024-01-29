Демобілізація, "полювання" ТЦК та загроза Третьої світової: головне з інтерв'ю Зеленського ARD

Президент України Володимир Зеленський дав інтервʼю німецькому телеканалу ARD.
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Глава держави говорив про загрозу Третьої світової війни, військову допомогу від США та проблеми з мобілізацією в Україні.
ТСН.ua зібрав головні тези з інтерв'ю президента Зеленського.
"Серйозна загроза" для Європи
Володимир Зеленський не вірить, що США припинять військову та фінансову підтримку України, однак, якщо це і станеться - це "буде серйозна загроза" для Європи.
"Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії. Це буде серйозна загроза. Путін цим скористається 100%. Це буде сигнал, що і НАТО не буде таким міцним. Якщо відколюються США, ще хтось матиме іншу думку щодо НАТО. Чому? Бо мають економічні зв'язки із РФ. Я думаю, що також тоді посипиться санкційна політика", - вважає лідер України.
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Закінчення війни і Третя світова
Володимир Зеленський вірить, що Росію можна зупинити у війні проти України та не допустити Третьої світової війни.
Зеленський відповів на запитання, чи щось дає йому надію, що війна закінчиться цього року.
"Треба вірити в себе, вірити народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується", – сказав президент.
На його думку, "ми знаходимось у дуже складному моменті".
Мільйонна армія України
Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна має мільйонну армію – йдеться про 880 тисяч солдат.
Він також додав, що на сьогодні в Україні залишаються і працюють близько 30 мільйонів людей.
Проте, за словами президента, станом на зараз точно не відомо, скільки виїхало людей від самого початку повномасштабної війни. За його словами, ця цифра коливається в діапазоні 6,5 - 7,5 мільйонів українців.
Демобілізація військових
Президент Володимир Зеленський зауважив, що в моменті мобілізації військовослужбовців Збройних сил України важливий і момент демобілізації. Адже є військові, які вже 700 днів перебувають на війні.
"Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за за захист нашої держави, як кожен українець. Вдячності замало від суспільства, я вважаю. Треба справедливі ротації. Треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна, хоча заробітні плати високі, але тим не менш, треба справедливість у цьому напрямку", - прокоментував він.
Президент також наголосив, що очікує від військових закон про справедливу мобілізацію – він би хотів, щоб це був комплексний справедливий законопроєкт.
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Зеленський засудив "полювання" ТЦК на військовозобов'язаних
Володимир Зеленський назвав неправильними випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників ТЦК та СП.
"Це дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили вулицями і шукали хлопців, які не приходили до ТЦК. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити", - наголосив він.
Президент додав, що вже попросив військових і депутатів у новому законопроєкті про мобілізацію зробити так, "щоб не було шансів ходити вулицями".
"Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, ми живемо у час цифровізації. Ба більше, ми налагодили цей процес і під час пандемії, і під час війни. Тож немає проблем вирішити це питання сучасно", - наголосив Володимир Зеленський.
Зеленський висловився про військовозобов'язаних, які виїхали за кордон
Глава держави Володимир Зеленський вважає, що ті військовозобов'язані, які у перші дні війни виїхали за кордон, повинні повернутися та, якщо не воювати, то сплачувати податки.
"Різні люди виїжджали з різних причин. В перші дні війни були відкриті всі кордони. Була війна, люди рятували своїх дітей, всі це абсолютно розуміють. Люди виїжджали в різні країни світу, хтось залишався тут, це був вибір кожної людини. Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом України, які мобілізаційного віку, були в Україні. Питання не в тому, що вони всі мають бути на фронті – у нас велика армія", - сказав він.
На думку президента, це "питання в справедливості". Ті, хто виїхав, повинні сплачувати податки в Україні, аби підтримувати Збройні сили.
"Є люди, які поїхали і не повернулись на свою роботу. Це їх право. Але якщо вони громадяни України, вони повинні сплачувати податки, бажано в Україні. Тому що ці гроші ми потім віддаємо нашим солдатам, які нас захищають. Авжеж, було б бажано, якщо б таку підтримку отримували в Україні. Це було б правильне рішення", - вважає глава держави.
Соцдопомога для біженців у Європі має надходити до бюджету України
Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб фінансова допомога від інших держав для українських біженців надходила до бюджету держави, після чого Україна сама б розподіляла ці гроші між людьми.
"Є такий момент, наприклад, якась людина виїхала і перебуває за кордоном, і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші до бюджету України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де перебуває ця людина", – висловив свою позицію Зеленський.
Він зазначив, що на сьогодні частина українських грошей залишилась у Європі, адже їх вивозили туди люди, які тікали від війни. Потім Європа почала підтримувати Україну на своїй території, і всі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались за кордоном в економіці тієї чи іншої держави.
"Гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань (до цього − ред.). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей", − пояснив президент.
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