Демобілізація, "полювання" ТЦК та загроза Третьої світової: головне з інтерв'ю Зеленського ARD

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Глава держави говорив про загрозу Третьої світової війни, військову допомогу від США та проблеми з мобілізацією в Україні.

ТСН.ua зібрав головні тези з інтерв'ю президента Зеленського.

"Серйозна загроза" для Європи

Володимир Зеленський не вірить, що США припинять військову та фінансову підтримку України, однак, якщо це і станеться - це "буде серйозна загроза" для Європи.

"Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії. Це буде серйозна загроза. Путін цим скористається 100%. Це буде сигнал, що і НАТО не буде таким міцним. Якщо відколюються США, ще хтось матиме іншу думку щодо НАТО. Чому? Бо мають економічні зв'язки із РФ. Я думаю, що також тоді посипиться санкційна політика", - вважає лідер України.

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Закінчення війни і Третя світова

Володимир Зеленський вірить, що Росію можна зупинити у війні проти України та не допустити Третьої світової війни.

Зеленський відповів на запитання, чи щось дає йому надію, що війна закінчиться цього року.

"Треба вірити в себе, вірити народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується", – сказав президент.

На його думку, "ми знаходимось у дуже складному моменті".

Мільйонна армія України

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна має мільйонну армію – йдеться про 880 тисяч солдат.

Він також додав, що на сьогодні в Україні залишаються і працюють близько 30 мільйонів людей.

Проте, за словами президента, станом на зараз точно не відомо, скільки виїхало людей від самого початку повномасштабної війни. За його словами, ця цифра коливається в діапазоні 6,5 - 7,5 мільйонів українців.

Демобілізація військових

Президент Володимир Зеленський зауважив, що в моменті мобілізації військовослужбовців Збройних сил України важливий і момент демобілізації. Адже є військові, які вже 700 днів перебувають на війні.

"Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за за захист нашої держави, як кожен українець. Вдячності замало від суспільства, я вважаю. Треба справедливі ротації. Треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна, хоча заробітні плати високі, але тим не менш, треба справедливість у цьому напрямку", - прокоментував він.

Президент також наголосив, що очікує від військових закон про справедливу мобілізацію – він би хотів, щоб це був комплексний справедливий законопроєкт.

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Зеленський засудив "полювання" ТЦК на військовозобов'язаних

Володимир Зеленський назвав неправильними випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників ТЦК та СП.

"Це дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили вулицями і шукали хлопців, які не приходили до ТЦК. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити", - наголосив він.

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Президент додав, що вже попросив військових і депутатів у новому законопроєкті про мобілізацію зробити так, "щоб не було шансів ходити вулицями".

"Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, ми живемо у час цифровізації. Ба більше, ми налагодили цей процес і під час пандемії, і під час війни. Тож немає проблем вирішити це питання сучасно", - наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський висловився про військовозобов'язаних, які виїхали за кордон

Глава держави Володимир Зеленський вважає, що ті військовозобов'язані, які у перші дні війни виїхали за кордон, повинні повернутися та, якщо не воювати, то сплачувати податки.

"Різні люди виїжджали з різних причин. В перші дні війни були відкриті всі кордони. Була війна, люди рятували своїх дітей, всі це абсолютно розуміють. Люди виїжджали в різні країни світу, хтось залишався тут, це був вибір кожної людини. Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом України, які мобілізаційного віку, були в Україні. Питання не в тому, що вони всі мають бути на фронті – у нас велика армія", - сказав він.

На думку президента, це "питання в справедливості". Ті, хто виїхав, повинні сплачувати податки в Україні, аби підтримувати Збройні сили.

"Є люди, які поїхали і не повернулись на свою роботу. Це їх право. Але якщо вони громадяни України, вони повинні сплачувати податки, бажано в Україні. Тому що ці гроші ми потім віддаємо нашим солдатам, які нас захищають. Авжеж, було б бажано, якщо б таку підтримку отримували в Україні. Це було б правильне рішення", - вважає глава держави.

Соцдопомога для біженців у Європі має надходити до бюджету України

Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб фінансова допомога від інших держав для українських біженців надходила до бюджету держави, після чого Україна сама б розподіляла ці гроші між людьми.

"Є такий момент, наприклад, якась людина виїхала і перебуває за кордоном, і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші до бюджету України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де перебуває ця людина", – висловив свою позицію Зеленський.

Він зазначив, що на сьогодні частина українських грошей залишилась у Європі, адже їх вивозили туди люди, які тікали від війни. Потім Європа почала підтримувати Україну на своїй території, і всі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались за кордоном в економіці тієї чи іншої держави.

"Гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань (до цього − ред.). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей", − пояснив президент.

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