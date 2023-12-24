“Демобілізація потрібна, але не така!”: військовий розповів, як потрібно міняти бійців на фронті

Демобілізація українським військовим потрібна, але не така, як зараз думає більшість людей.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів колишній боєць “Азову”, боєць 3 ОШБр та інструктор “Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця” з позивним “Мактавіш”.

“Що стоїть бригада, 80% мобілізовані в цій бригаді, наприклад, вони рік відслужили. Ми їх знімаємо і заводимо абсолютно нових людей. На жаль, так не буде, це неможливо зробити. Ми маємо робити заміну людей, але таким чином, щоб ми не зменшували бойову ефективність підрозділу. Тобто не наповнити їх просто молодим не навченим, який на своїх же помилках, своєю ж кров’ю навчатись. Так не має бути”, — каже військовий.

На його думку, необхідно забирати з бойових підрозділів людей з досвідом, які роки служать, витягувати їх з “нуля”, щоб вони не сиділи на позиціях, в окопах і відправляти їх в навчальні центри.

“Для того щоб вони проводили навчання особового складу, ось цього молодого, який прийде. Передаючи свої знання та навички молодому складу, вони підвищуватимуть їхній рівень. Після цього можна відправляти їх в підрозділ і міняти звичайних піхотинців, бійців і так далі. Так ми не будемо мати проблему не навчених бійців, які будуть втрачати позиції”, — розповів “Мактавіш”.

За його словами, лише після цього ми зможемо якісно замінити особовий склад, який місяцями сидить на позиціях, фізично і морально втомлюється.

“Але всіх на всіх — цього не буде. Ми тоді повернемось на початковий етап війни і почнемо все спочатку”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць 3 ОШБр “МАКТАВІШ”: Поки що ми програємо і це треба визнавати! Кожен день — вирішальний!

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