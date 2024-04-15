Демобілізації не буде?: чому норму забрали із закону і чого тепер чекати військовим

Звістка про виключення процесу демобілізації з мобілізаційного законопроєкту не на жарт розхвилювала українське суспільство. Буквально у переддень голосування головного мобілізаційного документа у другому читанні профільний комітет прибрав ключовий пункт – демобілізацію. Що ж сталося насправді, чи можлива ротація або демобілізація взагалі, коли за неї візьмуться нардепи та що про це думають військові, йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

Рішення Сирського

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Все почалося з одного листа. За словами народних депутатів причиною для виключення питань демобілізації та ротації став лист головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до міністра оборони Рустема Умєрова. А також звернення міністра до Кабміну. У цих документах ідеться, що питання звільнення з військової служби та ротації військових варто винести в окремий законопроєкт. Сирський пояснює це тим, що окремі положення "потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення.

Були проти, але проголосували

Нардепи спочатку обурилися проханню, однак таку правку все одно прийняли. Були й ті, хто не голосував. Про це повідомив у соціальних мережах нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Пояснення Міноборони

В Міноборони одразу почали пояснювати, чому ж прибрали демобілізацію із законопроєкту. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін зазначив, що усі рішення ухвалюються, аби уникнути негативного впливу на обороноздатність країни.

"Норма про демобілізацію спочатку була присутньою у законопроєкті. Через 36 місяців... Але були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато. Наразі послабити Сили оборони не можна. Вочевидь є доручення від парламентського комітету розробити протягом 8 місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації і демобілізації", – сказав він.

За словами речника Міноборони, у новому документі потрібно врахувати багато факторів, щоб уникнути негативного впливу на обороноздатність країни. Він підкреслив, що ніхто не відмовляється від демобілізації узагалі.

Готувати новий законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту, – сказав Лазуткін. За його словами, раніше була інформація, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий через 8 місяців, але строки можуть змінитися.

"Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива для суспільства. Зрозуміло, що зараз людям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок, водночас замінити людей, які мають бойовий досвід, потрібно, зважуючи багато різних моментів, у тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями", – каже Лазуткін.

Все заради західних партнерів?

Але це не всі пояснення від нардепів та Мінооборони. Виявляється, що Рада викреслила "дембель" із ухваленого законопроєкту про мобілізацію, побоюючись, що це викличе скорочення допомоги Заходу. Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Давайте будемо відвертими, про це мало говорять, але я це відчула у спілкуванні з нашими партнерами на Заході. Вони також дуже уважно стежили за цими баталіями, за цією атакою популізму деяких політичних сил. І вони чесно запитували: "А ви збираєтесь воювати? Тому що ми ж допомагаємо". Так, ця допомога недостатня, ми чекаємо на голосування щодо цього пакету від США. Сподіваємося, що наступного тижня будуть певні хороші новини. Але який би це був сигнал? Сигнал, що ми фактично говоримо, що значна частина військ йде додому. Що це означає? Ми нібито збираємося здаватися?", – розмірковує Кравчук.

Демобілізація наразі неможлива?

Отже, положення про демобілізацію виключили з майбутнього закону про мобілізацію. Тепер для вирішення цього питання уряд має розробити окремий проєкт закону. Адже в період війни демобілізації в країні бути не може, тому мова може бути лише про додаткові умови для звільнення.

Про це розповів народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю виданню Оbozrevatel. За словами Веніславського, Кабмін має розробити закон, який регулюватиме питання звільнення з військової служби військовослужбовців, які воюють.

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"Я б тут не застосовував термін "демобілізація". Він в умовах війни взагалі не застосовується, оскільки демобілізація – це переведення загалом усього на мирний лад, а до кінця війни ми можемо говорити тільки про додаткові підстави для звільнення з військової служби окремих категорій військовослужбовців, які протягом певного терміну виконували бойові завдання", – сказав Веніславський.

Про це говорить і нардеп від фракції "Батьківщина", член комітету ВР з питань оборони, національної безпеки та розвідки Вадим Івченко в інтерв’ю журналістки ТСН Марії Васильєвої для проєкту "Ремарки".

Коли можлива ротація?

Також Івченко окреслює ймовірні строки розробки умовного демобілізаційного документу, вони реально можуть порадувати українське суспільство, та підкреслює, що мова йде саме про ротацію, а не про демобілізацію.

Думка військових

Тепер депутати мають розробити окремий законопроєкт про звільнення військовослужбовців з армії та ротаційні процеси. За словами заступника командира 14-го окремого полку ЗСУ Євгена Карася, зрозуміти втомлених військових можна, але все ж є нюанси, які варто враховувати. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці ТСН.ua Аліні Туришин.

Євген Карась каже, що об’єктивно немає зараз змоги, щоб замінити всіх бійців на фронті. Однак додав, що військові обурені і мають на це право, бо два роки повномасштабної війни забирають як і здоров’я, так і сили.

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ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ: чому забрали із законопроєкту і чого тепер чекати військовим