Демограф розповів, скільки населення втратить Україна після закінчення війни: "Шалене число"

В Україні за 15 років чисельність населення скоротилася на близько 11 мільйонів. Це надзвичайно багато.

Демографічні показники в Україні значною мірою залежать від того, скільки ще триватиме війна.

Про це сайту ТСН.ua розповів Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ.

"Ми робили демографічний прогноз та моделювали розвиток демографічної ситуації до початку 2037 року. Підкреслю, що цей прогноз робився у стані значної інформаційної невизначеності. Експертним шляхом ми визначали рівень народжуваності та смертності, також дуже критично та з дискусіями оцінювали кількість мігрантів. Коли робили прогноз, то перше питання, яке треба було визначити – скільки буде тривати війна. На це питання ніхто немає реальної відповіді, але для прогнозу це треба було зробити", - сказав Олександр Гладун.

Він пояснив, що демографічні процеси мають свою специфіку. Прогнозний період зараз розділяють на три частини: тривалість війни, 2-3 роки після її закінчення та 4 роки і більше після цього. Для розробки прогнозу приблизно визначили, що війна закінчиться наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

"Оцінку чисельності населення ми зробили в кордонах 1991 року. Тобто врахували ОРДЛО, АР Крим, Севастополь, а також той момент, що після останнього перепису населення (2001 рік) у нас відбувалася трудова міграція за кордон. Люди масово виїздили на заробітки і залишилися там на постійне проживання. За оцінками експертів, це приблизно 2-3 мільйони людей", - зауважив експерт.

"Ми оцінили чисельність в 42 мільйони, а потім побудували прогноз відповідно до наших гіпотез, на початок 2037 року, у нас вийшло 30,5 мільйона. Отже ми прогнозуємо скорочення населення на 11 мільйонів", - сказав заступник директора Інституту демографії і додав, що похибка можлива на 1 мільйон більше або менше, бо точно невідомо, коли закінчиться війна.

Важливість цього прогнозу у тому, що він визначає сам тренд – стрімке скорочення населення України, бо більше 10 мільйонів за 15 років – "це шалене число, дуже велике". Це загострює демографічну ситуацію в Україні.

Олександр Гладун також розповів сайту ТСН.ua, що демографічна ситуація може значно погіршитися в Україні після закінчення війни. Серед можливих загроз – скорочення вікової групи дітей до 14 років, різниця у співвідношенні жінок та чоловіків. Адже, чим довше тривають військові дії, тим більше зменшується вірогідність повернення додому наших співвітчизників, які виїхали до Європи рятуючись від війни.

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