Демограф пояснив, що не так із законом про множинне громадянством: "Деморалізує суспільство"

Олександр Гладун

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Демограф Олександр Гладун розповів, чому йому не подобається закон про множинне громадянство. Він зазначив, що нардепам варто було дочекатись рішення Конституційного суду, а вже тоді ухвалювати подібне рішення.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

«Як на мене, то система множинного громадянства деморалізує суспільство, розмиває національну ідентичність і гальмує сприйняття формування єдиних цінностей та пріоритетів розвитку. Тобто в цілому не сприяє єдності людей», — пояснив він.

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Олександр Гладун зазначив, що нардепам варто було дочекатись висновку Конституційного суду, а вже тоді голосувати за нього.

«У наших умовах, коли триває війна з Росією і маємо нестабільну ситуацію у світі, інструмент множинного громадянства може бути використаний для дестабілізації ситуації в країні. Тому перед голосуванням цього закону треба було дочекатися висновку Конституційного суду, а вже потім вибудовувати всі інші законодавчі акти під цей висновок. І приймати правки до усіх законів одним пакетом, щоб не було суперечностей», — пояснив демограф.

Більше читайте за посиланням: Множинне громадянство: благо чи катастрофа для України — інтерв’ю з демографом Олександром Гладуном