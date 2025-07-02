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Демограф пояснив, що не так із законом про множинне громадянством: "Деморалізує суспільство"
Демограф пояснив, що не так із законом про множинне громадянство.
Демограф Олександр Гладун розповів, чому йому не подобається закон про множинне громадянство. Він зазначив, що нардепам варто було дочекатись рішення Конституційного суду, а вже тоді ухвалювати подібне рішення.
Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.
«Як на мене, то система множинного громадянства деморалізує суспільство, розмиває національну ідентичність і гальмує сприйняття формування єдиних цінностей та пріоритетів розвитку. Тобто в цілому не сприяє єдності людей», — пояснив він.
Олександр Гладун зазначив, що нардепам варто було дочекатись висновку Конституційного суду, а вже тоді голосувати за нього.
«У наших умовах, коли триває війна з Росією і маємо нестабільну ситуацію у світі, інструмент множинного громадянства може бути використаний для дестабілізації ситуації в країні. Тому перед голосуванням цього закону треба було дочекатися висновку Конституційного суду, а вже потім вибудовувати всі інші законодавчі акти під цей висновок. І приймати правки до усіх законів одним пакетом, щоб не було суперечностей», — пояснив демограф.
Більше читайте за посиланням: Множинне громадянство: благо чи катастрофа для України — інтерв’ю з демографом Олександром Гладуном