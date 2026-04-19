Демографічна криза в Україні: де взяти 300 000 нових громадян щороку

Експерт пояснив, чому нам потрібно 300 тисяч нових громадян щороку

Демографічна криза в Україні посилюється з кожним роком війни. На жаль, чисельність населення країни не зростає: фахівці фіксують подальший ріст показників смертності серед українців та стрімке зниження рівня народжуваності.

Нещодавно голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник заявив, що для зупинення погіршення демографічних показників, Україні потрібно щороку залучати 300 тисяч мігрантів.

ТСН.ua розпитав фахівця, чому необхідна саме така кількість людей, хто потрібен нашій країні та чи можливо примусово повернути додому українських чоловіків, які перебувають за кордоном.

Математична модель виживання: чому саме 300 тисяч?

За словами Василя Воскобойника, цифра у 300 тисяч мігрантів — це суто математичне уявлення. Саме така кількість людей необхідна, щоб зупинити падіння чисельності населення в Україні.

«Насправді, це завдання, як на мене, виконати нереально: ні шляхом збільшення народжуваності, ні шляхом завезення мігрантів. 300 тисяч людей щорічно — це те, що могло б зупинити падіння чисельності населення України. Ще до початку широкомасштабної війни в Україні щорічно помирало близько 500 тисяч людей, а народжувалося лише біля 200 тисяч. Тобто, щоб компенсувати цю різницю між кількістю померлих та народжених, нам потрібно б було залучати 300 тисяч мігрантів до України», — розповідає ТСН.ua Василь Воскобойник.

Експерт додає, що це гіпотетична кількість людей, яка б допомогла стабілізувати ситуацію. Йдеться не лише про робочі руки, а про потенційних платників податків та споживачів товарів і послуг.

Чому залучення іноземців — це виклик, до якого ми не готові

Василь Воскобойник підкреслює: хоча такі плани можна будувати, в реальності вони навряд чи здійсненні. Головна причина — відсутність умов для масового приїзду іноземців.

«Це неможливо через низку причин, а основна — це відсутність умов для цього. Перша — війна в Україні триває. Друга — наше суспільство не готове до цього, не готова економіка, не готовий до цього бізнес. Врешті, залучення до робіт трудових мігрантів насправді обійдеться набагато дорожче, ніж залучення українців. Але якщо українців не вистачає, тоді бажано залучати когось з-за кордону», — зауважує фахівець.

На думку експерта, масове залучення мігрантів без належної підготовки може створити більше проблем, ніж користі.

«До нас приїдуть люди, які не розуміють мови, не знайомі з нашою культурою. Їх потрібно буде навчати на мовних курсах і знайти місця для їхнього проживання. Це тільки частка проблем, які можуть виникнути, якщо до нас приїде така велика кількість трудових мігрантів. Насправді, до цього потрібно дуже ретельно готуватися і передбачити всі можливі ризики та проблеми, які можуть унаслідок цього виникати», — пояснює Воскобойник.

Ставка на молодь: абітурієнти як «ідеальні» мігранти

Пріоритетним напрямком Офіс міграційної політики бачить залучення іноземної молоді, яка б приїжджала до України на навчання.

«Це може стати перспективним напрямком. Адже абітурієнти зможуть приїздити до нас на навчання у закладах вищої освіти. За період навчання, а це 5-6 років, ці люди зможуть вивчити українську мову, адаптуватися до умов життя в Україні. Така категорія мігрантів найбажаніша для будь-якої країни. Після проходження адаптації, такі люди можуть залишитися в Україні, ставши частиною нашого суспільства. А от, щоб іноземній молоді хотілося їхати саме до України, треба створити відповідні умови, щоб їм було цікаво у нас навчатися. Це і рівень освіти, і рівень викладацького складу з можливостю викладання англійською, а обов’язковою умовою має бути вивчення української мови», — зазначає фахівець.

Водночас він додає, що розраховувати на масовий розвиток бізнесу цими людьми не варто:

«У будь-якій країні світу не більше 5% схильні до підприємництва. Тому розраховувати, що всі, хто у нас залишаться, будуть відкривати тут власну справу — малоймовірно. Але нам потрібно створювати відповідні умови, щоб люди, які виявлять бажання займатися власною справою в Україні, мали таку можливість».

Чи повертатимуть українських чоловіків з-за кордону примусово?

Останнім часом активно обговорюють можливість примусового повернення українських чоловіків, зокрема з Німеччини. Проте Василь Воскобойник скептично ставиться до таких перспектив.

«Так, заяви про можливість такого повернення були, Німеччина повідомила, що вони будуть цьому сприяти. Але яким чином це буде відбуватися, наразі незрозуміло. Тому, гадаю, що потрібно дочекатися наступного кроку від нашої влади: як вони це бачать, яким буде механізм повернення. Як на мене — це нереально», — каже експерт.

І пояснює це так: сумнівно, що якісь німецькі органи влади будуть перевіряти в українських чоловіків наявність у них військового квитка чи відстрочки.

«Також сумнівно, що на підставі цього можлива депортація з Німеччини. Будь-яка країна може перевіряти передусім наявність легальних юридичних підстав для перебування людини у конкретній країні та наявність документів, які можуть верифікувати цю особу. Не більше того. Сумнівно, що Україна відкриє доступ до бази військовозобов’язаних всім тим країнам, де перебувають українці», — зауважує експерт.

Більш імовірним сценарієм фахівець вважає економічний тиск, наприклад, обмеження соціальних виплат.

«Такий крок можливий, але він не передбачає депортацію. Тобто він ускладнить життя нашим переселенцям, і чоловіки будуть змушені шукати роботу. Але навряд чи, що всіх українських чоловіків, які мають статус тимчасового захисту, можуть позбавити права працевлаштуватися у Європі. Тим більше, що цей статус діятиме ще майже рік, до березня 2027 року. Тому тут більше питань, ніж відповідей. Коли стане відомо про реальні механізми нашої влади щодо повернення чоловіків, тоді про це можна буде предметно говорити як про реальні речі, а не лише просто заяви», — підсумовує Василь Воскобойник.