Якщо війна триватиме ще 5 років, скільки українців може залишитися в країні

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Майже п’ять років триває війна в Україні, яка змінює демографічну карту країни швидше, ніж встигають рахувати науковці. Поки українці виборюють право на існування на фронті, в тилу розгортається інша, тиха катастрофа: держава стрімко втрачає людей, старіє і ризикує недорахуватися мільйонів громадян навіть після закінчення бойових дій. Чи не прокинемося ми одного дня в країні, де майже не залишилося молоді, а колись жваві міста стали пусткою?

Якою буде Україна у 2030 році, чим небезпечний «демографічний канібалізм» сусідів і що змусить громадян повернутися додому — в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун.

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Олександр Гладун

Демографічна криза в Україні: втрати населення за роки війни

— Наскільки сильно поглибилася демографічна криза в Україні за майже п’ять років війни?

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— Коли ми оцінюємо демографічну ситуацію станом на зараз і порівнюємо її з 2022 роком, то повинні враховувати зміни території, яка контролюється владою нашої країни. Якщо на початок 2022 року можна було говорити про оцінку чисельності населення без Криму та ОРДЛО, то зараз окупованими є 20% території України. Тому прямі порівняння, особливо абсолютних показників, дають дуже зміщену картину.

У принципі, і до повномасштабного вторгнення в нас демографічна ситуація була не дуже гарною, а війна прискорила всі негативні процеси. І Україна тут не є якимось винятком. Під час війни майже завжди знижується народжуваність і підвищується смертність.

Народжуваність падає через те, що люди відкладають народження дітей до кращих часів — «після війни», а смертність зростає, бо гинуть люди — і військові, і цивільні. Плюс до цього додалося дуже велике міграційне скорочення населення: багато людей через війну виїхали за кордон, а частина залишилася на непідконтрольній території.

Тому, так, можна сказати, що за ці майже п’ять років відбулося значне скорочення чисельності населення в Україні. Щодо масштабів цього скорочення, то вони найбільші саме за рахунок міграції та втрати територій, а також природного чинника — перевищення кількості померлих над народженими. З 2022-го по 2025-й, природне скорочення чисельності населення становило 1,3 мільйона людей.

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Щодо міграційних процесів, то, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, приблизно 5,7 мільйона українців виїхали за кордон. Хоча ці оцінки можуть бути навіть трохи завищеними з різних причин.

На непідконтрольній території чисельність наших громадян оцінюється до 5 мільйонів. І ми маємо розуміти, що там наші державні установи жодного обліку кількості народжених та померлих не здійснюють.

Тому якщо скласти тих, хто виїхав за кордон, тих, хто залишився на окупованих територіях, і природне скорочення чисельності населення, то виходить доволі велике число демографічних втрат — понад 12 мільйонів осіб.

— Вражаюча цифра, враховуючи, що війна ще не закінчилася. Що ж буде далі?

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— Але якщо ми говоримо про втрати, то слід мати на увазі, що частина наших громадян після закінчення війни повернеться, а частина окупованої території (в ідеалі уся) може бути звільнена. Тоді число втрат зменшиться, а чисельність населення збільшиться. Як я вже казав, під час війни демографічна ситуація завжди погіршується, і Україна тут не виняток.

Зараз ми виконуємо дослідження під назвою «Демографія війни: особливості та виклики демографічного розвитку», яке фінансує Національний фонд досліджень України. Робота триває вже рік, і ми ще не проаналізували все, що запланували, але історичний досвід свідчить: були війни та конфлікти, під час яких чисельність населення в певних країнах не скорочувалася, а іноді навіть могла зростати.

— А від чого це залежить?

— Від того, на якій стадії демографічного розвитку перебуває країна. Якщо в неї зберігається високий рівень народжуваності, то війна менше впливає на чисельність населення. А якщо під час війни немає інтенсивних бойових дій, то за таких умов чисельність населення навіть може зростати.

— Чи можливий такий сценарій у нас?

— Україна, як і більшість європейських країн, перебуває на тій стадії демографічного розвитку, коли смертність перевищує народжуваність — це зараз притаманно для всієї Європи. В Україні це перевищення вперше відбулося ще у 1991 році та, на жаль, триває дотепер.

Якщо оцінювати демографію війни, то вона напряму залежить від статево-вікової структури населення. Якщо казати про постаріння населення, то в нас воно помірне (найстаріше населення фіксується в Японії). Але тим не менш у нас постійно збільшується відсоток людей віком 65 років і старше (частка осіб у віці 65 і старше в загальній чисельності населення використовується міжнародними організаціями для оцінки старіння нації). Молоді стає менше, а отже, менше людей народжується, змінюється репродуктивна поведінка.

Тобто коли ми говоримо про втрати населення під час війни, ми повинні враховувати як загальні демографічні тренди та ситуацію до початку вторгнення, так і конкретні обставини під час війни.

Демографічна ситуація в Україні до війни була «не дуже», і тренди постійно йшли на скорочення населення — особливо з 1993 року. Відповідно, характеристики статево-вікової структури теж змінювалися у бік постаріння. Тому природно, що і народжуваність у нас невисока в абсолютних числах, адже меншає контингент, який може народити. А під час війни репродуктивна поведінка людей додатково змінюється, і інтенсивність народжень падає. Саме це ми зараз і спостерігаємо.

Крім того, під час війни завжди зростає смертність: люди гинуть на фронті та від обстрілів у тилу. Другий чинник — це загострення хронічних хвороб, стреси, неможливість своєчасно отримати медичну допомогу, особливо в районах, наближених до зони бойових дій. Але в нашій ситуації міграційні та територіальні втрати все ж більші, ніж втрати за рахунок природного чинника.

Народжуваність і смертність в Україні: статистика та парадокси

— А наскільки збільшився рівень смертності за майже п’ять років війни?

— Річ у тім, що кількість померлих поступово зменшується. Чому зменшується? Тому що людей, які проживають на підконтрольній Україні території, стає менше. Такий ось парадокс.

Міністерство юстиції, яке видає акти про народження і смерть, діє тільки на підконтрольній території. Наприклад, у 2019 році в нас було 581 тисяча померлих, у 2021 році («ковідний» рік) — 714 тисячі померлих, у 2022 — 542 тисячі, а у 2025-му — 485 тисяч. Тобто в абсолютних числах смертність зменшується. Але причина криється у зменшенні загальної чисельності населення плюс наслідки війни.

Кількість народжень теж зменшується: якщо у 2022 році було 206 тисяч живонароджених, то у 2025-му — 169 тисяч. Причини ті ж самі: скорочення кількості людей на підконтрольній території та зміна репродуктивної поведінки громадян.

За іншими показниками оцінювати демографічну ситуацію дуже складно, тому що достеменно невідома чисельність населення на підконтрольній території. А для деяких розрахунків потрібна ще й статево-вікова структура — наприклад, розподіл померлих за статтю та віком або народжених за віком матері, чого ми зараз не маємо. Тому прогнози складаються завдяки порівнянню цих двох чисел — співвідношення між кількістю народжених і померлих.

У 2022 році на 100 народжених припадало 263 померлих. А у 2025 році на 100 народжених — 288 померлих. Це дуже велике співвідношення і вкрай негативне для нас. У 2026 році показник може стати ще гіршим: за перше півріччя на 100 народжених припадало 355 померлих. Поки незрозуміло, звідки взявся такий різкий стрибок. Треба дочекатися закінчення року і вже порівнювати річні показники.

Демографічна криза в Україні / © ТСН.ua

Скільки населення залишиться в Україні до 2030 року: прогноз демографів

— Чи робили ви розрахунки, якою буде демографічна ситуація в Україні, якщо війна триватиме ще п’ять років?

— Для того щоб зробити такі оцінки або розрахунки, треба визначитися з чисельністю населення, яке перебуває на території України зараз. Оцінки на початок цього року коливалися від 27 до 29 мільйонів. Я більше схиляюся до меншої цифри — трохи більше 27 мільйонів, хоча інші експерти можуть називати більшу.

Для повноцінного прогнозу треба знати статево-вікову структуру населення, а її зараз складно оцінити. Крім того, результат прогнозу залежить від гіпотез, які ми закладаємо при розрахунку. Ми завжди розробляємо гіпотези за трьома складовими демографічного процесу: якою буде народжуваність протягом цих п’яти років, якою буде смертність (або тривалість життя) і якою буде міграція за цей період.

Демографічна криза в Україні / © ТСН.ua

Усе це дуже важко передбачити, оскільки ми не можемо використати трендовий аналіз процесів, які тривали до повномасштабного вторгнення — усе фактично зламалося.

Інша проблема: ми не знаємо, якими будуть перебіг та інтенсивність подальших бойових дій. І також щодо підконтрольної території: ми не знаємо, втратимо ще якийсь відсоток земель чи, навпаки, звільнимо. А зміна територій теж вносить суттєву невизначеність у прогноз.

Якщо умовно взяти, що підконтрольна територія залишиться такою, як є, і відштовхуватися від нинішньої чисельності населення, то на початок 2030 року діапазон може становити від 25,5 до 26,8 мільйона українців, якщо взяти середнє значення, то вийде 26,2 плюс-мінус приблизно 600–700 тисяч осіб.

— А якою за таких умов буде структура населення: кого буде більше — чоловіків чи жінок? І що буде з народжуваністю?

— Усе залежить від перебігу воєнних дій. Попри те, що за кордон виїхало більше жінок, ніж чоловіків, усе одно чисельність жінок в Україні буде трохи більшою, ніж чоловіків. Чому? Тому що чоловіки гинуть на фронті, і їх там переважна більшість, хоча жінки теж беруть участь у бойових діях. Тож можна прогнозувати, що на території України у 2030-му жінок буде більше.

Але статево-вікова структура, умовно кажучи, погіршуватиметься. У зв’язку з тим, що народжуваність мала, дитячих контингентів ставатиме все менше, а осіб старшого віку — все більше.

Якщо врахувати, що, наприклад, за даними Євростату, у країнах ЄС частка наших громадян віком 65 років і старше становить лише 6% від усіх, хто отримав статус тимчасового захисту, то виходить, що люди старшого віку залишилися в Україні, а виїхало багато дітей і осіб працездатного віку. Тому прогноз такий: вікова структура в Україні погіршуватиметься.

Перспективи не дуже веселі. А конкретна ситуація залежатиме від багатьох чинників: призупинення війни — це одне, зменшення інтенсивності бойових дій — інша ситуація, а якщо інтенсивність збільшиться — геть інша. Тут дуже багато невизначеності.

Повернення українців з-за кордону та «демографічний канібалізм» ЄС

— Якщо війна затягнеться так надовго, чи варто очікувати, що наші громадяни повернуться з-за кордону?

— Загальна закономірність така: чим довше триває війна, тим менше людей повернеться. Якщо у 2022–2023 роках ми казали, що буде добре, якщо повернеться половина наших громадян, то зараз було б непогано, якби повернулися 25–30%.

Річ у тім, що українці за кордоном адаптуються, працевлаштовуються, обживаються — скоро п’ять років, як вони там. І тут є дуже загрозливий момент, який нам варто враховувати: країни Європейського Союзу проводять активну політику з адаптації наших громадян. Вони зацікавлені в тому, щоб наші люди там залишилися назавжди — жили і працювали.

Як нещодавно сказав Влатко Гьорчев, колега з Північної Македонії, де він є національним координатором з питань демографії, молоді та людських ресурсів, це взагалі схоже на «демографічний канібалізм». І він має рацію в цьому визначенні. Усі ці держави практично всмоктують наших людей і роблять усе можливе, щоб вони не повернулися додому. Виходить так, що з одного боку, вони надають людям допомогу, а з іншого — їхня політика спрямована на неповернення українців, що в подальшому точно не сприятиме покращенню демографічної ситуації в Україні.

Демографічна криза в Україні

Тож ситуація в цьому плані дуже серйозна. Але в принципі я б не поспішав ставити хрест на демографічному розвитку України — ще зарано. Бо навіть якщо нас залишиться десь 25 мільйонів людей, за чисельністю населення ми будемо сьомою країною в Європі (якщо не враховувати РФ) — після Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії та Польщі. І це теж немала чисельність населення.

— А як можна змінити цю ситуацію?

— Щодо покращення показників статево-вікової структури, народжуваності, смертності — треба проводити відповідну комплексну державну політику. У нас є Стратегія демографічного розвитку до 2040 року, але під час війни вона не має цільового фінансування. Тому зараз очікувати від неї великої ефективності не варто.

А от після закінчення війни, я вважаю, можна розраховувати на певний результат і щодо підвищення народжуваності, і щодо зменшення рівня смертності та повернення частини громадян з-за кордону. Але тут уже проблема не тільки в демографії, а й у тій системі, яка склалася в нашій країні.

— Що саме ви маєте на увазі?

— Річ у тім, що і до повномасштабного вторгнення люди їхали з України. Наприклад, на початок 2022 року в країнах ЄС, підкреслюю, посвідку на проживання мали 1,4 мільйона наших громадян. Причому трохи менше мільйона — у зв’язку з роботою. Тобто люди звідси виїжджали.

Виникає питання: що людей тут не влаштовувало, чому вони їхали? Ми зараз б’ємо на сполох, що бракує рук на ринку праці, але ж ми самі допустили, щоб люди поїхали. Причин може бути багато: низький рівень оплати праці, неможливість самореалізації, корупція, загальна атмосфера в країні. Тому нам після закінчення війни — а можливо, вже й зараз — варто починати суспільний діалог щодо подальшого розвитку держави, аби з’ясувати: що саме не влаштовує українців, чому вони тікають зі своєї країни?

У 1991 році, після розпаду СРСР, Україна мала одні з найкращих стартових умов і потенціал серед республік колишнього союзу та багатьох країн так званого соцтабору. А станом на 2021 рік за всіма показниками ми опинилися на останніх місцях в Європі. Питання: чому так сталося? Відповідь проста — ми просто неефективно працюємо, і люди їдуть туди, де можна заробити, реалізувати себе і де державна система працює краще.

Тому тут демографічна проблема виходить далеко за межі суто демографії. Це проблема всього суспільного розвитку. Згадаймо довоєнні роки: проблеми з податками на митниці, з відшкодуванням ПДВ, працевлаштування без офіційного оформлення. За 2025 рік у нас, за оцінками Мінекономіки, чверть населення працювала без укладання офіційного трудового договору. А про корупцію я взагалі мовчу — ця тема вже, мабуть, усім набридла, але, на жаль, нікуди не дівається.

Демографічна криза в Україні

Тобто, як на мене, зараз важливіший внутрішній стан країни, а демографія — лише його похідна. Найгірше те, що тут двосторонній зв’язок: демографія впливає на економіку, але водночас демографічний розвиток критично залежить від ситуації всередині країни.

Найбільша проблема в тому, що люди й до війни просто тікали звідси через трудову міграцію. З 1993 року наші люди ставали заробітчанами: спочатку це була маятникова міграція — їздили туди-сюди, а потім вона поступово перейшла у постійну, в один бік, і люди там залишилися. А Португалія, Італія, Іспанія взагалі легалізували наших громадян: спершу вони працювали нелегально, потім за трудовими договорами чи на тимчасовій основі, а згодом їм офіційно дозволили там проживати.

— Мабуть, це і був початок «демографічного канібалізму»?

— Не зовсім так, бо тоді українці їхали з власної волі, а не через війну. Це був свідомий вибір наших співгромадян, а європейські держави від них не відмовилися, дозволили залишитися. Тоді для України така втрата не була настільки відчутною, бо все розтягувалося в часі років на 20. А зараз держави, які прихистили наших людей, проводять активну державну політику, аби українці там залишилися назавжди.

Відкриття кордонів та демографічний прогноз після війни

— Як кажуть у народі: війна колись та закінчиться. Як ви гадаєте, чи багато громадян виїдуть з України, якщо відкриють кордони?

— Не думаю. Ті, хто хотів виїхати, окрім військовозобов’язаних чоловіків, уже давно це зробили. Що ж стосується чоловіків, то після закінчення війни, можливо, частина з них поїде за кордон до своїх родин — звісно, якщо ці родини ще збереглися і не розпалися. Цілком ймовірно, що хтось поїде на заробітки, а хтось скористається моментом і скаже: «Незабаром буде нова війна, я не хочу тут залишатися».

Але хай там як, є надія, що після закінчення війни до 1 мільйона українців усе ж повернуться додому. Можна прогнозувати, що будуть зустрічні міграційні потоки: хтось виїжджатиме, а хтось повертатиметься.

— Якою, на вашу думку, буде демографічна картина в Україні після закінчення війни?

— У демографічному сенсі відбудеться так зване компенсаційне підвищення народжуваності. Це відкладені народження, коли люди під час війни хотіли дитину, але чекали кращих часів. У нас також підростають нові покоління, які входять у репродуктивний вік. Тобто є шанс на невеличке зростання народжуваності. Підкреслюю: ми не прогнозуємо жодного бебі-буму, але певне компенсаційне підвищення можливе. Проте тут діє чітка закономірність — чим довше триватиме війна, тим меншим буде цей ефект.

Також після війни в Україні зменшиться рівень смертності, тому що перестануть гинути військові та цивільні від обстрілів. Крім того, найбільш вразливі когорти людей із хронічними хворобами, на жаль, помирають під час війни — це вже помітно за зростанням смертності зараз. А після війни цей показник трохи знизиться.

У міграційному сенсі очікуються зустрічні потоки, і я вважаю, що загальний баланс буде позитивним для України — за рахунок міграції чисельність населення може навіть трохи збільшитися. Цього виключати не варто.

Але в довгостроковій перспективі тенденція до скорочення чисельності населення України збережеться. Нам потрібно робити все, щоб сповільнити її темпи, а згодом стабілізувати ситуацію. Бо швидко наростити чисельність населення нам навряд чи вдасться.

Демографічна криза в Україні

Постаріння населення та тривалість життя: де шукати резерви

— Ви згадали про поступове постаріння українців. Як вирішити цю проблему, адже з кожним роком ми стаємо країною пенсіонерів?

— Постаріння населення триватиме й надалі. Це загальносвітовий процес, який ставить серйозні виклики перед вітчизняною економічною та соціальною сферами. Це складне завдання, але з цим доведеться працювати — як і з народжуваністю та тривалістю життя.

До речі, резерви для збільшення тривалості життя у нас є. До повномасштабного вторгнення в Україні фіксувалася дуже висока надсмертність чоловіків у працездатному віці порівняно з жінками — саме тому жінок у нас більше. За тривалістю життя наші чоловіки програють провідним країнам Європи 10–14 років, а жінки — 7–10 років. Це величезний резерв для того, щоб населення не скорочувалося такими стрімкими темпами. А для цього нам треба всередині країни вчасно розпочати суспільний діалог і перезавантаження держави, щоб молодь поверталася і залишалася в Україні.

Є дослідження тих, хто виїхав через війну. Багато людей поїхали з вищою освітою, і більшість із них за кордоном працюють на посадах, які не потребують їх кваліфікації. Тобто за соціальним статусом вони там перебувають на нижчому рівні, ніж були в Україні. Тому є надія, що частина цих людей також повернуться додому.

Сценарії війни та загроза знелюднення територій

— Зараз усе частіше лунають побоювання, що Путін планує розділити Україну по Дніпру. Чим це загрожує для демографії? Чи не спорожніє Україна?

— Те, чого хоче Путін — це його проблеми, він багато років від нас чогось хоче і по Дніпру, і не по Дніпру. Ми не знаємо, як усе складеться. Хоча загалом, якщо ми втрачатимемо нові території, це гірше впливатиме на демографічну ситуацію. А якщо відвойовуватимемо території, і там залишатимуться наші громадяни, ситуація покращуватиметься в тому сенсі, що чисельність населення зростатиме.

Щодо поділу України, то, на мій погляд, російський диктатор не планує її ділити — він хоче знищити Україну як таку. Тому я не думаю, що його влаштує межа по Дніпру, йому потрібна ситуація, коли України не буде взагалі. А за такого супернегативного сценарію ще більше наших людей виїде за кордон. Частина залишиться тут, але доброї долі в них не буде — це буде або депортація, або насильницька русифікація. Наші люди звикли жити більш-менш вільно, висловлювати свої думки, сперечатися. Про це доведеться забути, бо в Росії такого просто немає. Тому в нашому випадку: чим меншою буде підконтрольна Україні територія, тим гіршою буде демографічна ситуація.

— Колись ви розповідали, що життя у післявоєнній Україні концентруватиметься навколо великих міст. Наскільки ця теза актуальна зараз, враховуючи інтенсивність російських обстрілів?

— І до війни населення України концентрувалося у великих містах. У багатьох країнах відбувається так само: мегаполіси — це великі економічні можливості, освіта, медицина, розвинена соціальна сфера. Саме тому люди туди їдуть.

Гадаю, що після закінчення війни великі міста залишатимуться магнітами для людей і, найімовірніше, зростатимуть. Хоча дослідження інших науковців свідчать, що найкомфортнішими для проживання є населені пункти, де мешкає від 250 до 500 тисяч людей. Там можна нормально розвивати економіку й соціальну сферу, витрачати менше часу та ресурсів на транспорт — там виникає менше інфраструктурних проблем, ніж у містах-мільйонниках.

Тому після війни нам варто відновлювати та розвивати середні міста. Для цього потрібні відповідне планування, стимулювання економіки та рівномірне розміщення населення по всій території країни, щоб такі міста, образно кажучи, не помирали. Потрібна комплексна державна політика, якої за роки незалежності я, на жаль, не бачив.

За часів СРСР розроблялися плани розміщення населення та виробництва. Люди дуже прив’язані до економічної діяльності: усі хочуть мати роботу й заробляти гроші. Сьогодні такого планування немає, а економіка не регулюється державою. Проте цілком реально стимулювати підприємців, щоб свої виробництва і потужності вони розміщували не обов’язково у мегаполісах, а в середніх містах, де є робоча сила та базова інфраструктура. Тоді можна досягти більш рівномірного розселення по країні. До речі, у демографічному сенсі це теж дасть плюс, бо чим більше місто за кількістю населення, тим нижчий там рівень народжуваності — це загальносвітова закономірність.

Демографічна криза в Україні / © ТСН

— Зараз через російські обстріли все відбувається навпаки: люди їдуть із великих міст, бо ворог робить життя там нестерпним. Чи можуть з’явитися в Україні знелюднені регіони або міста-привиди?

— Так, люди їдуть, але я гадаю, що це тимчасове явище. Одразу знелюднені міста та регіони не з’являться.

Пустки можуть виникнути на сході та півдні країни, коли ми звільнимо окуповані території. Там багато вщент зруйнованих міст. І щодо них доведеться ухвалювати складні рішення: чи варто їх відновлювати взагалі. Якщо відновлювати, то все має бути прив’язано до чисельності населення, яке там житиме.

Не забуваймо, що в Україні понад 4 мільйони внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це люди, у яких зруйноване житло або яким вдалося вирватися з окупації. Якщо ці люди адаптуються на новому місці й не повертатимуться на звільнені території — це одна стратегія відновлення. Якщо ж вони захочуть повернутися у свої міста — зовсім інша. Обидва варіанти треба пропрацьовувати вже зараз.

Щоб у нас не виникало пусток і міст-привидів, держава повинна вести постійний моніторинг очікувань та планів місцевого населення і відповідно впливати на ці процеси. Я розумію, що настрої людей можуть змінюватися ледь не щодня, як і ситуація в країні, але такий моніторинг дає уявлення про головні тенденції. На базі цих даних можна розробляти адекватну економічну, соціальну та демографічну політику розвитку територій.

Чи масово виїжджають люди з Києва через обстріли та проблеми зі світлом

— А як ви оцінюєте ситуацію в Києві? Чи дійсно люди масово залишають столицю, як радив мер, і за якими ознаками це можна відстежити?

— Мені тут важко коментувати, бо в нас проблеми з підрахунком чисельності населення по всій Україні, а по окремих населених пунктах — і поготів. Щодо Києва, то тенденція до виїзду дійсно є. Люди зараз намагаються, особливо на період холодної зими, виїхати зі столиці. Але чи це від’їзд тимчасовий, чи постійний — оцінити складно.

Скільки киян залишиться у місті

Раніше це можна було відстежити за трафіком або споживанням електроенергії. Але через російські повітряні удари зараз зі світлом у Києві проблеми, електротранспорт працює з перебоями, багато людей перейшли на дистанційну роботу, тому об’єктивно визначити кількість тих, хто виїхав, дуже важко. Тим більше, що мер пояснював: він не закликав киян виїжджати примусово, а лише радив подумати над тим, щоб за можливості пересидіти складні зимові місяці в іншому місці.

Та й куди поїдуть люди, якщо вони прив’язані до роботи чи навчання? До речі, у мене є знайомі, які планують на два-три холодні місяці виїхати зі столиці. Але наскільки це масовий процес — сказати важко. Загалом маятникове переміщення між великим містом і приміською зоною — постійне явище. Якщо люди виїхали, вони можуть трохи перепочити від обстрілів і повернутися. Проте зовсім не факт, що там, куди вони поїдуть, ситуація з електрикою, комунальними послугами чи медичним обслуговуванням буде кращою. До того ж на такий переїзд потрібно мати чималі кошти.

Дата публікації 22:30, 24.08.26 Кількість переглядів 133 Скільки нас насправді? Вся правда про демографію під час війни та пряме включення з пологового

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