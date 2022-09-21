"Демонструють свою неміч": експерт розповів, настільки Путін та Шойгу забрехалися про війну в Україні

Кремль тотально забрехався про свої втрати. У Росії вже офіційно поховано більше військових, ніж та кількість втрат, про яку заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Наразі відомо з російських інформаційних майданчиків про 6181 похорон військовослужбовців, які загинули в Україні, тоді як Шойгу заявив, що російська армія у війні з Україною втратила 5937 військових

Про це у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"У РФ було офіційно поховано значно більше, ніж каже Сергій Шойгу. 6181 похорон зафіксований саме у російських ЗМІ, які висвітлюють поховання в тих чи інших регіонах РФ. Місцеві інформаційні майданчики постійно висвітлюють такі події, особливо, коли це якесь невеличке селище. Google знає все. Інтернет пам’ятає все. Саме тоді, коли з’являється така інформація, можна формувати загальну кількість висвітлень у ЗМІ не якогось федерального рівня, а місцевого - якогось дуже маленького містечка чи селища. У таких селищах, про які ми взагалі ніколи не чули, десь там у Сибіру, є по два, три, а іноді навіть більше поховань, повязаних з виконанням цими мешканцями якихось там спеціальних військових операцій, якогось там обовязку перед Батьківщиною", - розповів Коваленко.

Експерт переконаний, що такі заяви міністра оборони Росії - це лише пропаганда для того, щоб заменшувати втрати.

"А з іншого боку, російська армія, яка має у своєму складі майже мільйон особового складу різного призначення, різного функціонального напрямку. Якщо вони втратили ту кількість, про яку сказав Шойгу, то навіщо тоді мобілізація? Навіщо тоді "зеків" беруть до лав ЗС РФ та до приватних військових компаній? Їм не вистачає людського ресурсу", - наголосив експерт.

Крім того, Коваленко вважає, що заяви російської верхівки щодо застосування ядерної зброї - це пусті погрози у відчаї.

"І Путін, і Шойгу дуже добре розуміють, на що здатна насправді їхня "ядерна тріада". Уся вона сформована виключно з ракетної зброї ще радянських часів, яка не виробляється з 1980-х років. Якщо ми кажемо про міжконтинентальні балістичні ракети, вони фактично не функціонують повноцінно. Вони є небезпечними в першу чергу для тієї країни, яка їх використовує. Тому, звісно, це їхня неміч. Вони демонструють свою неміч постійними немічними погрозами своєю ядерною зброєю", - наголосив експерт.

Читайте також: