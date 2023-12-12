Демонтаж радянських та імперських пам'ятників: які монументи знесли в Києві та скільки ще планують

У Києві від початку 2023 року демонтовано 70 об'єктів комуністичного або імперського періоду. Таку інформацію повідомили у КМДА, після того як днями було знесено пам'ятник "червоному" командиру Миколі Щорсу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Демонтаж пам'ятника Щорсу в Києві: що відомо

У Києві днями демонтували пам'ятник "червоному" командиру Миколі Щорсу. Він воював проти прихильників української державності і всіляко сприяв становленю комуністичного режиму, який забрав мільйони життів через червоний терор, колективізацію, розкуркулення та Голодомори.

Монумент був у статусі Національної пам'ятки, а отже без виключення з реєстру і спеціальної постанови Кабміну, ухваленої в листопаді, чіпати його було не можна.

Хоча дискусії й точилися багато років, ще від прийняття закону про декомунізацію. Частина людей висловлювалася за збереження його як мистецького твору, інші прагнули збереження лише коня, та з рештою вирішили прибрати весь монумент.

"Він поїде як і інші пам'ятки тоталітарного режиму в музей авіації в Жулянах, і буде там доки не буде створено музею окупації", - каже депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерківець.

Демонтаж пам'ятника Щорсу

Які монументи підпадають під демонтаж в Україні

У Києві недавно демонтували пам'ятник Миколі Ватутіну та бюсти і монумент поетові Пушкіну.

"Перший закон про декомунізацію стосувався виключно об'єктів радянської доби. Пушкін, наприклад, туди не входить. Тому був прийнятий минулого року новий закон", - каже Ганна Старостенко, заступниця голови Київської міської державної адміністрації.

Щодо радянської зірки, то у прийнятих законах й досі немає точної вказівки чи прибирати її, якщо поруч відсутній серп.

"Сама по собі зірка не є предметом для декомунізації. Але коли зірка використовується як ідеологічний елемент, елемент маркування у стилі тоталітарного режиму, то тоді науковці і наші експерти наполягають на тому, аби символи були зняті. Це як наприклад нещодавно на обеліску, що на Галицькій площі, там теж у нас була жвава дискусія, і з громадою, і з експертами", - зазначає Ганна Старостенко.

Демонтаж пам'ятника Щорсу

На експертів Інституту національної пам'яті законом і покладено обов'язок визначити чи несе той або інший символ імперську чи комуністичну символіку. І завдання демонтувати усе і підряд - не стоїть, кажуть фахівці, навіть якщо у будинку працював комуніст.

На сьогодні в столиці залишається півсотні об'єктів комуністичної або імперської доби, які у найближчі тижні приберуть з публічного простору. Прибрали ж від початку року - 70. Щорс саме ювілейний. Усі ці монументи та пам'ятки стануть експонатами майбутнього музею окупаційних режимів України, подібно тому як це було створено у Польщі або країнах Балтії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Щорс – це не кінець! КМДА продовжить декомунізацію столиці

Нагадаємо, у Львові демонтували чергову радянську скульптуру.

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