Демонтаж радянської зірки у Києві: як зносили символ СРСР у столиці України

У Києві демонтували радянську зірку з обеліску. Через вагу радянського символу його розпилювали на висоті.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Демонтаж радянської зірки у Києві

На Галицькій площі демонтували радянську символіку з обеліску на честь міста-героя Києва. Її розпиляли на висоті 30 метрів та частина опускали на землю.

"Цільну конструкцію неможливо зняти. Вона дуже велика. І все так зроблено, що тільки різати", - каже працівник КП "Київблагоустрій" Сергій Квачинок.

Декомунізація площі, на якій стоїть ось цей 30-метровий обеліск відбувалася у кілька етапів. Півтора роки тому зображення Леніна прибрали зі стели. Згодом площа стала Галицькою. А у травні цього року постамент позбавили охоронного статусу. Що буде на ньому замість зірки - наразі невідомо.

Фото: Ігор Серов

Декомунізація в Україні

Перший радянський пам‘ятник у Києві демонтували 10 років тому. Це був Ленін - його повалили у грудні 2013 року у розпал Революції гідності. І це був перший крок до декомунізації.

"Це була заява українського суспільства про те, що так не буде. Ми будемо чинити спротив. Пам’ятник Леніна повалили 8 грудня. Того ж місяця повалили ще 3, в січні ще 9 і до 20 лютого - ще 5. Загалом до розстрілів на Майдані повалили 17 штук", - каже політологиня Світлана Набок.

Згодом у 2015 році парламент ухвалив закони про декомунізацію в Україні. Відтоді в Україні прибирають пам’ятники, символи та змінюють назви міст. Так Дніпропетровськ став містом Дніпро, а Кіровоград - Кропивницьким. В Одесі 2017 року громадські активісти примусили міську владу демонтувати камінь на честь героя Радянського союзу Георгія Жукова.

Радянську символіку демонтували також і у Рівному та Луцьку. Влітку цього року до Дня Незалежності замінили радянський символ на найвищій монументальній споруді Європи - Україні-матері. І тепер на щиті український герб.

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Нагадаємо, пам'ятники Щорсу та Пушкіну позбавлять охоронного статусу і їх можна буде демонтувати.

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