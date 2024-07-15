Демонтований пам'ятник Катерині ІІ в Одесі: активісти запропонували оригінальне рішення, що з ним зробити

Не зберігати знесений пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ, а переплавити його на пам'ятні монети - пропонують в Одесі військові та ветерани. На цю ідею вже відгукнулися в Українському інституті національної пам'яті. А волонтери навіть оголосили конкурс на найкращий дизайн монет і визначили склад журі, що розглядатиме макети.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Що пропонують активісти

В Одесі знести пам'ятник Катерині наважились лише у 2023 році. Відтоді бронзова імператриця лежить в металевому контейнері в Одеському художньому музеї. Що з неї робити - посадовці так і не придумали. Але активісти, які билися за демонтаж імперського символу, певні: він має приносити користь в іншому вигляді.

Пам'ятник Катерині ІІ

Історичної цінності скульптура не має. Це так званий "новороб" початку 2000-х. А от ворог і досі використовує міф про заснування Одеси Катериною ІІ. Тому так відчайдушно активісти і намагалися прибрати з середмістя цю ідеологічну зброю окупантів. Після того, як пам'ятник демонтували, а Катеринівській площі дали нову назву – Європейська, військові та ветерани виступили з пропозицією переплавити імператрицю на пам'ятні монети- коїни.

Нова назва площі в Одесі

"Це давня традиція європейська – зі зброї ворога робити якісь нагороди якісь сувеніри. Не просто по кусочку розібрати, а зробити якийсь цікавий слоган, цікаву композицію художню, яка б повністю передавала боротьбу одеситів на фронті за волю і незалежність", - каже очільник Південного регіонального Інституту нацпам'яті Сергій Гуцалюк.

Коїнів з пам'ятника вдасться виплавити багато. На думку ініціаторів, вони мають стати символом майбутньої Перемоги над окупантом, а згодом – згадкою про спільну боротьбу за вільну Україну.

Що каже влада Одеси

Міська влада йти назустріч поки не готова. Хоча що саме робити із знесеною скульптурою – чиновники самі придумати не можуть.

В музеї, де зберігається знесена Катерина, зі свого боку планують її залишити, аби влаштовувати історичні дискусії.

Активісти вимагали демонтувати пам'ятник Катерині ІІ

"Наші ідеї наші плани були щодо організації різних дискусій, зустрічей всіляких обговорень щодо взагалі постаті Катерини. Я за те щоб був створений музей де б наші нащадки могли вивчати історію з різних боків", - каже директорка Одеського художнього музею Катерина Кулай.

Утім військові та волонтери, які інціюють виготовлення коїнів, певні – громадськість їх підтримає. Вони вже затвердили склад журі, яке обиратиме найкращий дизайн коїнів, і навіть отримали від художників перші ескізи. Також хочуть переплавити ще один демонтований імперський символ – пам'ятник Cуворову.

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