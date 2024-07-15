Демонтований пам'ятник Катерині ІІ в Одесі: активісти запропонували оригінальне рішення, що з ним зробити

Міська влада йти назустріч поки не готова.
Не зберігати знесений пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ, а переплавити його на пам'ятні монети - пропонують в Одесі військові та ветерани. На цю ідею вже відгукнулися в Українському інституті національної пам'яті. А волонтери навіть оголосили конкурс на найкращий дизайн монет і визначили склад журі, що розглядатиме макети.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.
Що пропонують активісти
В Одесі знести пам'ятник Катерині наважились лише у 2023 році. Відтоді бронзова імператриця лежить в металевому контейнері в Одеському художньому музеї. Що з неї робити - посадовці так і не придумали. Але активісти, які билися за демонтаж імперського символу, певні: він має приносити користь в іншому вигляді.
Історичної цінності скульптура не має. Це так званий "новороб" початку 2000-х. А от ворог і досі використовує міф про заснування Одеси Катериною ІІ. Тому так відчайдушно активісти і намагалися прибрати з середмістя цю ідеологічну зброю окупантів. Після того, як пам'ятник демонтували, а Катеринівській площі дали нову назву – Європейська, військові та ветерани виступили з пропозицією переплавити імператрицю на пам'ятні монети- коїни.
"Це давня традиція європейська – зі зброї ворога робити якісь нагороди якісь сувеніри. Не просто по кусочку розібрати, а зробити якийсь цікавий слоган, цікаву композицію художню, яка б повністю передавала боротьбу одеситів на фронті за волю і незалежність", - каже очільник Південного регіонального Інституту нацпам'яті Сергій Гуцалюк.
Коїнів з пам'ятника вдасться виплавити багато. На думку ініціаторів, вони мають стати символом майбутньої Перемоги над окупантом, а згодом – згадкою про спільну боротьбу за вільну Україну.
Що каже влада Одеси
Міська влада йти назустріч поки не готова. Хоча що саме робити із знесеною скульптурою – чиновники самі придумати не можуть.
В музеї, де зберігається знесена Катерина, зі свого боку планують її залишити, аби влаштовувати історичні дискусії.
"Наші ідеї наші плани були щодо організації різних дискусій, зустрічей всіляких обговорень щодо взагалі постаті Катерини. Я за те щоб був створений музей де б наші нащадки могли вивчати історію з різних боків", - каже директорка Одеського художнього музею Катерина Кулай.
Утім військові та волонтери, які інціюють виготовлення коїнів, певні – громадськість їх підтримає. Вони вже затвердили склад журі, яке обиратиме найкращий дизайн коїнів, і навіть отримали від художників перші ескізи. Також хочуть переплавити ще один демонтований імперський символ – пам'ятник Cуворову.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 15 липня 2024 року | Новини України
Читайте також:
- Закон про мобілізацію: чи каратимуть за втрату військового квитка
- Закон про мобілізацію: чи прирівнюється сплата штрафу до звільнення від призову
- Мобілізація в Україні: яке покарання загрожує за неявку до ТЦК за повісткою