День хліба: чому не корисні магазинні буханки та як приготувати вдома справжню паляницю

День хліба: чому не корисні магазинні буханки та як приготувати вдома справжню паляницю

Уперше хліб почали пекти 10 тисяч років тому у Єгипті.

Це перша їжа, яку люди скуштували на Місяці, в Індії неповагу до нього вважають найсерйознішою образою, а в Україні - без цього продукту не обходиться жодна трапеза. Хліб - увесь світ сьогодні визнає його день. Тільки за який, між іншим, на планеті вже з’їли близько 9 мільйонів буханців.

Про це 16 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Коли почали пекти хліб

Пекти хліб люди почали 10 тисяч років тому - в Єгипті. Зерно мололи, змішували з водою, і з тієї каші на гарячих каменях смажили коржі. Схожі в світі готують і досі. Мексиканську тортилью, наприклад, індійський чапаті або шотландську вівсяну перепічку.

А от самим словом хліб ми зобов'язані давнім грекам. Тісто вони випікали у горщику – такої спеціальної круглої форми – клібанос. Готи від цього утворили слово хлайфе, стародавні німці - у хлайб, яке вже в українську перейшло як хліб.

Який хліб радить споживати дієтолог

І з кожним роком українці їдять дедалі менше хліба. Бо за даними Держстату, ще 2010 року один українець за рік споживав у середньому 111 кілограмів хліба, нині трохи більше 90.

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"Якщо ми говоримо про хліб, який можемо зустріти на прилавках, багет, батон, особливо житній хліб шкодить здоров'ю, то ми отримуємо порожні калорії", - каже лікарка-дієтологиня Карина Дейнеко.

Бо відколи хліб випікали тільки вдома, каже дієтологиня, дуже змінився його склад. І виробники, аби довше пролежав на полиці, додають більше цукру, добавок і білого борошна, які тільки шкодять організму та фігурі.

"Краще віддавати перевагу сортам хліба без дріжджів, які виготовлені з правильної закваски. Звертати увагу на склад, щоб там було більше цільного зерна", - радить лікарка.

І зазвичай, короткий перелік продуктів - без хімічних додатків.

Новини України: день хліба - як приготувати домашній буханець за рецептом родини пекарів

Рецепт домашнього хліба

Іще три роки тому родина пекарів Бомбів хліб не їла взагалі, "бо на ринку немає того хліба, який би нас задовільнив і який би могли давати своєму синові".

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Тоді випікати почали самі, потім почали продавали хліб друзям, а тепер відкрили власну пекарню. Печуть по кілька разів на тиждень - уже 15 видів - пашниці за власними рецептами.

Для хліба беруть цільнозернове борошно пшеничне, сіль, закваску, цукор, щоб підійнялася, олію. Це всі інгредієнти. Коли тісто вимісили, його потрібно перекласти у форму й почекати 8-10 годин – щоб хліб ферментувався. Після того – випікати 40 хвилин при температурі 180 градусів.

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