День хліба: чому не корисні магазинні буханки та як приготувати вдома справжню паляницю

Уперше хліб почали пекти 10 тисяч років тому у Єгипті.
Це перша їжа, яку люди скуштували на Місяці, в Індії неповагу до нього вважають найсерйознішою образою, а в Україні - без цього продукту не обходиться жодна трапеза. Хліб - увесь світ сьогодні визнає його день. Тільки за який, між іншим, на планеті вже з’їли близько 9 мільйонів буханців.
Про це 16 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Коли почали пекти хліб
Пекти хліб люди почали 10 тисяч років тому - в Єгипті. Зерно мололи, змішували з водою, і з тієї каші на гарячих каменях смажили коржі. Схожі в світі готують і досі. Мексиканську тортилью, наприклад, індійський чапаті або шотландську вівсяну перепічку.
А от самим словом хліб ми зобов'язані давнім грекам. Тісто вони випікали у горщику – такої спеціальної круглої форми – клібанос. Готи від цього утворили слово хлайфе, стародавні німці - у хлайб, яке вже в українську перейшло як хліб.
Який хліб радить споживати дієтолог
І з кожним роком українці їдять дедалі менше хліба. Бо за даними Держстату, ще 2010 року один українець за рік споживав у середньому 111 кілограмів хліба, нині трохи більше 90.
"Якщо ми говоримо про хліб, який можемо зустріти на прилавках, багет, батон, особливо житній хліб шкодить здоров'ю, то ми отримуємо порожні калорії", - каже лікарка-дієтологиня Карина Дейнеко.
Бо відколи хліб випікали тільки вдома, каже дієтологиня, дуже змінився його склад. І виробники, аби довше пролежав на полиці, додають більше цукру, добавок і білого борошна, які тільки шкодять організму та фігурі.
"Краще віддавати перевагу сортам хліба без дріжджів, які виготовлені з правильної закваски. Звертати увагу на склад, щоб там було більше цільного зерна", - радить лікарка.
І зазвичай, короткий перелік продуктів - без хімічних додатків.
Рецепт домашнього хліба
Іще три роки тому родина пекарів Бомбів хліб не їла взагалі, "бо на ринку немає того хліба, який би нас задовільнив і який би могли давати своєму синові".
Тоді випікати почали самі, потім почали продавали хліб друзям, а тепер відкрили власну пекарню. Печуть по кілька разів на тиждень - уже 15 видів - пашниці за власними рецептами.
Для хліба беруть цільнозернове борошно пшеничне, сіль, закваску, цукор, щоб підійнялася, олію. Це всі інгредієнти. Коли тісто вимісили, його потрібно перекласти у форму й почекати 8-10 годин – щоб хліб ферментувався. Після того – випікати 40 хвилин при температурі 180 градусів.