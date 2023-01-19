День народження в метро Києва під час ракетного удару: історія про хлопчика, якому росіяни намагались зіпсувати свято

Остання повітряна тривога в Києві, яка змусила киян шукати укриття 14 січня, надовго запам’ятається п’ятирічному хлопчику Віктору, якому російські варвари намагалися зіпсувати день народження. В соціальних мережах з’явилися миле фото, на яких мама і двоє її синочків сидять на сходинках станції метро "Позняки" в святкових ковпаках та з кульками кольорів прапору України.

Сайт ТСН.ua розшукав маму хлопчиків, щоб поговорити про цей день.

"14 січня – день народження мого молодшого сина Віктора, йому виповнилось 5 років. Він спеціально захотів, щоб його свято прикрашали повітряні кульки в кольорах прапору України. Ми пішли, щоб їх купити зі старшим сином. І вранці всією родиною привітали Вітю. І тільки він почав розпаковувати подарунки, як прозвучав сигнал повітряної тривоги. Свято було зірване, ми зібрались і пішли в укриття. Але щоб підняти настрій сину – патріотичні кульки взяли з собою", - розповідає сайту ТСН.ua. мама хлопчика Влада Лебедєва-Широкіх.

По дорозі до метро "Позняки" мама зайшла в магазин і придбала яскраві ковпаки, щоб у сина залишився святковий настрій.

"Я встигла навіть купити йому додаткові подарунки – іграшкові літачки, бо все, що ми йому підготували подарувати було об’ємне, тому залишили вдома. Ми йшли до метро з цими яскравими кульками і люди, які нас зустрічали по дорозі щиро вітали малого зі святом. Було дуже приємно. А на станції знайшли вільне місце на сходинках і продовжили святкування", - розповідає мама Влада.

Люди, які прийшли в укриття теж вітали хлопчика. Старший брат робив фото на телефон, аби зафіксувати пам'ять про день народження брата.

"Віктора вітало дуже багато людей. Напевно, його ще стільки людей ніколи не вітало. Люди дивились на нас і теж посміхались, вони підтримували наш святковий настрій. Мій хлопчик запам’ятає цей день народження на все життя, це точно. Ми довго спілкувались між собою та іншими людьми. Лише о 17:02 дали відбій повітряної тривоги. Майже дві години ми просиділи на станції метро", - згадує мама хлопчика.

Для Віктора було заплановане святкування з друзями в дитячій кімнаті, там замовили святковий стіл, але через повітряну тривогу все довелося відмінити.

"Коли повернулись додому, то в нас був лише тортик на столі. Але дітям було байдуже, бо день народження був прикольним, вдалим і багатим на емоції. До Віктора завітав в гості його товариш, тож без подарунків і привітань не обійшлось. Але найбільше сину сподобалися кульки в кольорах прапору України, а з маленьким прапорцем він не розлучається, навіть гостей зустрічав з ним. Ніяким ворогам не вдасться зіпсувати нашим українським дітям свято", - додає Влада.

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