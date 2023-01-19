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День народження в метро Києва під час ракетного удару: історія про хлопчика, якому росіяни намагались зіпсувати свято

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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День народження в метро Києва під час ракетного удару: історія про хлопчика, якому росіяни намагались зіпсувати свято

фото / Влад Володін, Facebook

Маленького Віктора щиро вітали з днем народження незнайомі люди.

Остання повітряна тривога в Києві, яка змусила киян шукати укриття 14 січня, надовго запам’ятається п’ятирічному хлопчику Віктору, якому російські варвари намагалися зіпсувати день народження. В соціальних мережах з’явилися миле фото, на яких мама і двоє її синочків сидять на сходинках станції метро "Позняки" в святкових ковпаках та з кульками кольорів прапору України.

Сайт ТСН.ua розшукав маму хлопчиків, щоб поговорити про цей день.

"14 січня – день народження мого молодшого сина Віктора, йому виповнилось 5 років. Він спеціально захотів, щоб його свято прикрашали повітряні кульки в кольорах прапору України. Ми пішли, щоб їх купити зі старшим сином. І вранці всією родиною привітали Вітю. І тільки він почав розпаковувати подарунки, як прозвучав сигнал повітряної тривоги. Свято було зірване, ми зібрались і пішли в укриття. Але щоб підняти настрій сину – патріотичні кульки взяли з собою", - розповідає сайту ТСН.ua. мама хлопчика Влада Лебедєва-Широкіх.

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По дорозі до метро "Позняки" мама зайшла в магазин і придбала яскраві ковпаки, щоб у сина залишився святковий настрій.

"Я встигла навіть купити йому додаткові подарунки – іграшкові літачки, бо все, що ми йому підготували подарувати було об’ємне, тому залишили вдома. Ми йшли до метро з цими яскравими кульками і люди, які нас зустрічали по дорозі щиро вітали малого зі святом. Було дуже приємно. А на станції знайшли вільне місце на сходинках і продовжили святкування", - розповідає мама Влада.

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Люди, які прийшли в укриття теж вітали хлопчика. Старший брат робив фото на телефон, аби зафіксувати пам'ять про день народження брата.

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"Віктора вітало дуже багато людей. Напевно, його ще стільки людей ніколи не вітало. Люди дивились на нас і теж посміхались, вони підтримували наш святковий настрій. Мій хлопчик запам’ятає цей день народження на все життя, це точно. Ми довго спілкувались між собою та іншими людьми. Лише о 17:02 дали відбій повітряної тривоги. Майже дві години ми просиділи на станції метро", - згадує мама хлопчика.

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Для Віктора було заплановане святкування з друзями в дитячій кімнаті, там замовили святковий стіл, але через повітряну тривогу все довелося відмінити.

"Коли повернулись додому, то в нас був лише тортик на столі. Але дітям було байдуже, бо день народження був прикольним, вдалим і багатим на емоції. До Віктора завітав в гості його товариш, тож без подарунків і привітань не обійшлось. Але найбільше сину сподобалися кульки в кольорах прапору України, а з маленьким прапорцем він не розлучається, навіть гостей зустрічав з ним. Ніяким ворогам не вдасться зіпсувати нашим українським дітям свято", - додає Влада.

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