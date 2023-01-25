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День народження Зеленського: як змінили його роки президентства та рік війни

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
3783
Час на прочитання
1 хв
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День народження Зеленського: як змінили його роки президентства та рік війни

Скриншот з відео

ТСН вирішила згадати, як змінювався президент за майже чотири роки керування країною.

День народження президента України. Сьогодні Володимиру Зеленському виповнилося 45!

З цим на своїй сторінці в Мережі його привітала дружина Олена Зеленська

Вона побажала йому здоров'я та більше причин для усмішки.

Українці в соцмережах вже жартують, що Німеччина так довго вирішувала, чи передавати Україні танки Leopard, аби оголосити про це рішення за кілька годин до дня народженння глави держави. 

Сам Володиир Зеленський сьогодні ще не публікував жодних відео, а в Офісі президента поки що не повідомляють, хто ще його привітав.  

ТСН у цей день вирішила згадати, як змінювався президент за майже чотири роки керування країною, і як водночас його змінив рік повномасштабної війни.

Зауважимо, що цікаво – у день народження Зеленського його звернення показали на пропагандистських каналах вокупованому Криму та в Бєлгородській області Росії. В росіян це викликало паніку. 

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Дата публікації
Перегляди
3783
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