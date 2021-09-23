"День народження" жуйки: чим вона шкідлива, а чим корисна

23 вересня вважається днем народження жувальної гумки.

Смола, загорнута в обгортку — такою жувальна гумка була 178 років тому і сьогодні її день народження. Для нас вона довго була дефіцитним товаром та предметом розкоші. І за радянських часів її не так легко було дістати. Тепер маємо жуйки на будь-який смак і купити їх можна в будь-якому супермаркеті.

Що правда, а що вигадки про жувальні гумки, йдеться 23 вересня у сюжеті ТСН.16:45.

Раніше про шкоду від жуйок не йшлося взагалі. Та й були вони геть інші. Першу виготовили зі смоли. Час від часу змінювався її склад, хтось експериментував із формою, а хтось намагався вигадати якомога більше смаків. Але в Радянському Союзі вона довгий час була товаром дефіцитним. Пожувати гумку можна було хіба лише якщо хтось привезе її з-за кордону. Ситуація покращилася в 1990-их. Тоді важливішими за саму жуйку стали вкладки. Нині за старі екземпляри можна вторгувати й тисячу євро. Ну а гумки тепер продаються ледь не на кожному кроці.

У сучасних жуйках самі ароматизатори, барвники, антиоксиданти, підсолоджувачі — і все це в них штучше. Іще побутує думка, що жуйка допомагає схуднути. Обдурити шлунок нею можна, каже лікарка-гастроентерологиня Оксана Палладіна. Але ненадовго.

"Шлунковий сік виділяється, а їжа в шлунок не поступає. Це викликає почуття голоду", — зазначає лікарка.

Новини світу: "день народження" жуйки – чим вона шкідлива та чим корисна

Саме через це Юлія хоч і дозволяє жуйки синам, але не завжди. Вони обидва змалечку займаються дзюдо. Жуйки жують лише вдома.

"Коли немає тренувань. Тому що пожуєм, а потім після тренування будемо хотіти їсти весь час", — говорять діти.

Ще кажуть, нібито без цукру жуйка менш шкідлива.

"Фактично на всіх написано "без цукру". Але це чисто маніпуляція. Цукор треба уникати, але це не гірше, ніж підсолоджувачі. Вони також мають негативний вплив на організм. А якщо вони штучні, то тим паче", — каже експертка з якості товарів Олена Сидоренко.

Однак у жуйки є й плюси. І про них теж слід пам'ятати.

"Додаткове вживання жуйки, але тільки після їжі, буде стимулювати вироблення шлункового соку, який буде обробляти цю білкову їжу і сприяти кращому перетравленню їжі", — пояснює Оксана Палладіна.

Корисними можна назвати жуйки з натуральних компонентів. Але й коштують вони вп'ятеро дорожче, ніж звичайні. Тож чи варто давати дітям жуйку? І якщо так, то з якого віку? Про міфи та правду довкола солодких гумок ми говоритимемо сьогодні з лікарем-стоматологом о 19.30 тільки в ТСН — не пропустіть.

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