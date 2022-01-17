День "П": чого чекати Порошенкові опісля мандрів за кордонами в українському суді

День "П": чого чекати Порошенкові опісля мандрів за кордонами в українському суді

Прокуратура вимагає для Порошенка арешту або 1 млрд грн застави

У столичний аеропорт "Київ" сьогодні вранці з закордону, де був цілий місяць, повернувся п'ятий президент України Петро Порошенко. З летовища він направився до Печерського суду столиці, де йому обирали запобіжний захід.

Про те, як Порошенка зустрічали в аеропорту - 17 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

В аеропорту "Київ" ретельно готувалися до повернення Петра Порошенка: правоохоронці виставили посилені патрулі, а прихильники змонтували імпровізовану сцену.

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Колишній очільник держави летів рейсовим літаком разом із дружиною Мариною та депутатами своєї фракції.

Ближче до прильоту – площа перед летовищем більше нагадувала стадіон. На політика чекали кілька тисяч прихильників. В Україні його не було рівно місяць. 17-го грудня ДБР намагалося вручити йому підозру біля Верховної ради, утім Порошенко хутко сів в авто і поїхав.

У ДБР тоді заявили, що п'ятий президент України фігурує в провадженні одразу за кількома статтями: фінансування тероризму, державна зрада, створення терористичних організацій.

Виною всьому - купівля вугілля в самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". Адвокати Порошенка кажуть - це був вимушений крок, аби не допустити кризи в енергетиці. А сам він називає справу сфабрикованою.

"Пред'явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансуванні тероризму – це перехід "червоних ліній", - зазначав він.

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Того ж дня Порошенко вилетів до Варшави. Каже, завчасно мав там низку запланованих зустрічей із міжнародними партнерами України. Додому обіцяв повернутись і таки з'явитися до суду. А минулого тижня стало відомо – зробить він це саме 17-го січня.

Літак із Варшави прибув за розкладом. Петро Порошенко вийшов в оточенні журналістів та однопартійців, зайшов в автобус і поїхав на паспортний контроль.

Там п'ятому президентові слідчий ДБР знову намагався вручити підозру, але Порошенко вдавав, ніби не помічає слідчого, який зачитував зміст клопотання.

Новини України: кілька тисяч прихильників зустрічали Порошенка в аеропорту "Київ"

А от на контролі виникла заминка. Прикордонники забрали в п'ятого президента паспорт та понад 10 хвилин його перевіряли.

Уже в залі прильоту Порошенка зустрічав натовп, сталася тиснява. Правоохоронці намагалися не пустити його в Україну - жалівся журналістам Порошенко.

"Намагалися не допустити мене на територію України. Вони забрали мій паспорт. Пояснювали, що мають встановити мою особу", - сказав він.

На вулиці Порошенка зустріли оплесками. Порошенко виступив з промовою просто з кузова автомобіля. Опісля Порошенко поїхав до Печерського суду. На виїзді з летовища утворився затор.

Засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку розпочалось із 40-ка-хвилинною затримкою, а за деякий час оголосили перерву на прохання адвокатів. Тримання під вартою з можливістю внесення застави в мільярд гривень - саме такий запобіжний захід вимагають прокурори.

Прокурори просять суд заарештувати Порошенка з альтернативою застави в мільярд гривень | Новини України

Своєю чергою дружина п’ятого президента Петра Порошенка Марина зізналася, що дуже хвилюється і не вірить, що рішення суду у справі її чоловіка буде справедливим.

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