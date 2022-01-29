День пам’яті героїв Крут: чому радянська влада ретельно приховувала криваві події тих часів

Саме цей день щороку нагадує про боротьбу українців за Незалежність і про те, що триває вона – не одне століття.

29 січня в Україні - День пам’яті героїв Крут. По всій країні вшановують українських студентів та гімназистів, які рівно 104 роки дали бій більшовицькій армії Муравйова. Через чисельну перевагу чужинців - шансів майже не було. Але попри втрати - українцям таки вдалося виграти час.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Як і під час початку подій на сході - 104 роки роки тому російське військо, тоді більшовиків, сунуло на Україну. Проти шеститисячної армії Муравйова стало в десятеро менше: старшин, гімназистів та студентів. За різними даними - втрати українців сягнули від 80 до 100 загиблих. Одні з найкривавіших подій – сталися неподалік залізничної станції Крути, за 130 кілометрів від Києва. 27 студентів потрапили в полон. Спершу - їх катували, потім - розстріляли. На сьогодні вiдомi прізвища 20-х вояків – студентів. Частину перепоховали на Аскольдовій могилі в Києві - в братській ямі.

На старому Лук’янівському кладовищі - чи не єдине перепоховання з іменами і фотографіями: Володимир Наумович і Володимир Шульгін.

День пам’яті героїв Крут: чому за радянської влади історію гімназистів і студентів намагалися приховати

"Якщо ми забуваємо історію – ми не матимемо майбутнього", - говорить один з учасників акції Володимир.

Саме за такою логікою – події під Крутами радянська влада ретельно приховувала. Так, що більшість фактів тепер доводиться збирати по всьому світу: з переказаних історій очевидців та тогочасної закордонної преси. Більшовики боялися: спільна біда здатна неабияк об'єднати людей.

"Це суто окупаціно-політична була діяльність. Оце і є, на сьогоднішній день, що можемо назвати гібридною війною тих часів. Все, що було спрямоване на визвольний рух – воно знищувалося... Я пам’ятаю всі ці шкільні підручники - там ніколи нічогісінько не було про ці події. Воно все було приховано, щоби народ не знав і не вибухнув", - зазначає провідник київської міської ОУН Леонід Осибчук.

Зупинити ворога 100 років тому не вийшло. Утім - вдалося затримали чужинців на підступах до Києва, а дипломати змогли підписати Брест-Литовський мирний договір і домогтися аби тодішню УНР - визнали незалежною і рівноправною державою. Люди вірять, нині для захисту держави - шансів більше.

Нагадаємо:

Очільник держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві. Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після цього пролунав Державний гімн України. Воїни роти почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.

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