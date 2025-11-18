ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
68
2 хв

День сержанта: як в Україні тренують "універсальних солдатів"

18 листопада в Україні відзначають День сержанта.

День сержанта: як в Україні тренують "універсальних солдатів"

Підготовка сержантів в Україні / © ТСН

День сержанта Збройних сил запроваджений ще 2019 року.

«Універсальні солдати» — так іще називають сержантів, бо ті виконують не лише бойові завдання на лінії фронту, а й можуть узяти на себе командування. Також відповідають за забезпечення солдата і його підготовку. Натепер сержантський корпус Збройних сил України налічує понад 250 тисяч сержантів і старшин різних родів і видів військ.

Знімальна група ТСН відвідала тренувальний центр та на власні очі побачила, як тренують самих сержантів.

День сержанта — 18 листопада країна відзначає вже шостий рік. Відповідний указ президента був підписаний у 2019 році. Як готують сержантський склад, де вони навчаються — аби дізналися ТСН завітала до Десантно-штурмових військ. Це — 204 центр підготовки. Сержантів тут готують за двома програмами «Інструктор базового рівня» та «Курс лідерства середнього рівня».

“Підготовка головного сержанта взводу, головного сержанта роти відбувається під трьома модулями. 1 — базується лідерських якостях сержанта; 2 — мало сержант-лідер, головне також сержант-наставник — це інструкторський модуль, де особовий склад сержантського корпусу навчається, яким чином правильно організовувати особовий склад і відповідно покращує свої методики виконання, які ми застосовуємо у навчальному центрі; 3 модуль — це те, яким чином сержанти відпрацьовують віддавання бойового наказу”, - кажуть там.

У цьому центрі наголошують — усі їхні сержанти мають бойовий досвід і приходять вчитися за рекомендацією командирів.

Навчальний батальйон підготовки сержантського складу 199 навчального складу ДШВ. Тут можна пройти курс з підвищення кваліфікації з вогневої і тактичної підготовки, який триває 30 днів.

Тут командири штурмових відділень можуть бути і інструкторами та навчати один одного. Адже тренують свою методичну майстерність — сержант має тренувати і віддавати накази своїм підлеглим. Цей курс триває 33 дні. Загалом інструктори підкреслюють, що окрім реального досвіду ведення бойових дій, вони також роблять акцент на вимогах війни — регулярно адаптують свою програму під реалії того, що потрібно на фронті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: УКРАЇНСЬКІ СЕРЖАНТИ на ВАГУ ЗОЛОТА! ЯК ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА “УНІВЕРСАЛЬНИХ СОЛДАТІВ”!

