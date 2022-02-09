День стоматолога: як лікують нині в Україні та як потрапити до хорошого фахівця

День стоматолога: як лікують нині в Україні та як потрапити до хорошого фахівця

Згідно останніх досліджень ВООЗ, цифра не бажаючих іти до стоматолога постійно зменшується, нині це близько 30% пацієнтів.

9 лютого у світі відзначають День стоматолога. Ця сфера медицини вважається однією з найбільш технологічно розвиненою, чи не найкоштовнішою, і тією якої найбільше бояться. Кількість візитів до стоматологів за останні два роки скоротилося майже у половину. При тому що ціни за за цей час зросли лише на 3 - 5%, свідчать соціологічні дослідження.

Про те, що ж спиняє українців, у якому стані нині ця сфера та як потрапити до хорошого фахівця - 9 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

ЯК НАУКОВА ФАНТАСТИКА

Не лише цифрове фото зубів, а повноцінну графіку руху щелепою у кількох 3D-прошарках нині лікар отримує за якусь хвилину. Це дозволяє не просто лікувати зуби, а й уникати чимало проблем у майбутньому, прогнозувати ситуації.

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Технологічні новинки, якими користуються нині українські дантисти, як би це гучно не звучало, подекуди є лиш в десятках клінік світу. На зубах, кістках чи м'яких тканинах українські фахівці вже працюють із лазером. І все частіше проводять роботи із залученням мікроскопу.

"Зараз технології дуже швидко розвиваються. Ми зараз використовуємо 3D-технології, сканування обличчя, зубів. Стоматологія стала як наукова фантастика", - зазначає лікар-стоматолог Назарій Михайлюк.

ЗА ЦІНОЮ ЗОЛОТА

Звісно чим кращі технології, тим більша їхня вартість. А це не кожному підходить. І український ринок пропонує чи не найрізноманітнішу вартість послуг. Скажімо - звичайна пломба стартує від 400 або 600 гривень у державних клініках, а у приватних від 1 200 - 1 500 гривень.

"За останньою тенденцією в стоматології до пломб долучилися не тільки якісні матеріали, вартість яких за грам може перевищувати грам золота, а й додалося збільшення - все робиться під мікроскопом. Звісно, мусить бути асистент. Таким чином, навіть витрати на асистента, матеріал та якісну апаратуру піднімає собівартість", - пояснює лікар-стоматолог Андрій Кльованець.

ЯК ПОТРАПИТИ ДО ХОРОШОГО ФАХІВЦЯ

Та не лише ціна повинна бути критерієм обрання лікаря. Адже в погоні за дармовими, отримати можна не просто не якісні, а згубні послуги.

12 зубів видалили школярці з передмістя Києва за один сеанс. Це сталося торік. Батьки кажуть, дозвіл у них брали тільки на один зуб, лікарі ж твердять - на всі 12.

Непорозуміння чи лікарська помилка - менше важливо, ніж те, що в дитині психологічна травма і весь рот у ранах. Батьки із клінікою судяться вже рік, безрезультатно. Як і у рівненському випадку, коли так звана лікарка своїх маленьких пацієнтів била і залякувала інструментами.

Найчастіше каже юрист, тому що експертизи тривають довго, або пацієнти не дивляться що підписують, чи ж не збирають чеків та документів, для доведення правоти. Радить до обрання лікаря ставитися серйозно. Починаючи з дослідження відгуків, і закінчуючи ліцензіями на діяльність.

День стоматолога: як лікують в Україні та чим можемо пишатися

"На початковому етапі треба максимально перевірити. Більше того, всі документи які ви підписуєте - фотографуйте і зберігайте в себе до кінця лікування. Фотографуйте де ви, з ким ви, хто вас лікуватиме, кваліфікаційну ліцензію, дипломи...", - радить адвокат Олександр Гришаков.

Якщо вам чогось не надають - це вже має насторожити. Як і те, що вас не пускають в кабінет, де лікують вашу дитину. Адвокат каже, щороку в Україні порушують до тисячі кримінальних справ проти лікарів - третина стосується стоматологів. Утім тенденція така - що подібних випадків, фіксують дедалі менше.

ЧИМ МОЖЕМО ПИШАТИСЬ

"Ми бачимо, що з року в рік, що люди стають більш освіченими, більш ретельно ставляться до здоров'я, більше часу приділяють профілактиці, гігієні", - зазначає лікар Михайлюк.

А звідси поступово покращується і якість послуг. І технології та матеріали, якими ці послуги забезпечують. На стільки, що українські стоматологи нерідко діляться навиками зі своїми колегами і з Європи, і зі Сполучених Штатів.

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