День святого Валентина 2022: які букети дарувати і які з них можна з’їсти

День святого Валентина 2022: які букети дарувати і які з них можна з’їсти

Серед зрізаних квітів найкраще беруть тюльпани.

Святий Валентин - на порозі: що дарувати на День закоханих? Його невіддільним атрибутом вважають листівку у формі серця з освідченням у найніжніших почуттях. А ще чимало заробляють продавці квітів. І букети останнім часом справді вражають своєю різноманітністю. Хоча б тому, що деякі з них можна - з»їсти, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 12 лютого 2022 року.

Живі квіти: ціни

На найбільшому господарстві на Херсонщині вирощують квіти у горщиках. Власниця теплиць Марія Максимова, показує свої улюблені примули. Гуртова ціна на них — 40 гривень за горщик.

А це — цикламен. Цвісти буде щонайменше пів року.

Коштують такі квіти у горщику по 100 гривень, у фірмовому магазині господарства - 150. Аби квіти розпустилися до свят, розсаду у горщики висаджують за пів року. До речі, саме на день святого Валентина найпопулярнішими є орхідеї. Вони — імпортні і коштують від 300 гривень.

А от серед зрізаних квітів найкраще беруть тюльпани, кажуть у одному з магазинів Херсона. Цікаво, що найдорожчі - саме українські. Ось цю красу привезли з теплиці із сусідніх Олешок.

На ціни українських квітів впливає ціна опалення, каже власниця квіткового магазину Тетяна. А на вартість імпортних — проблеми з транспортуванням під час пандемії. І підвищене Україною мито.

Також читайте Луперкалії 15 лютого 2022: як стародавнє язичницьке свято перетворилося на День усіх закоханих

Букети з зефіру: ціни

Є й їстівні тюльпани. Хоча одразу так і не скажеш. Квіти ніби живі. А насправді - зроблені із ніжного зефіру. У складі зефіру - натуральне пюре із добірних яблук.

Рецептуру Наталі й Таша розробляли самостійно. Від замовників - немає відбою. Бо це і красиво, і смачно.Сьогодні - жінки саме готують чергову партію. Спочатку замішують зефірну масу - барвників - зовсім трохи, адже квіти мають бути максимально реалістичними. Коли зефірні тюльпани застигли, їх присипають декстрозою. Квіти - дуже легкі й не надто солодкі.

Замовити можна - композиції в букетах або ж у подарункових коробочках

Така композиція на 45 тюльпанів коштує 2000 грн, а набір у коробочці - 35 тюльпанів - коштує 850 гривень. Майстрині кажуть: їхні тюльпани стали такими популярними, що навіть дехто намагається їх перепродавати - в інтернеті без дозволу. Купувати такі композиції жінки не радять. Адже не знають, в яких умовах та як довго зберігалися ці тюльпани із зефіру. Тож можуть бути навіть небезпечними, зіпсувавши свято.

Їстівні букети:ціни

Складає їстівні композиції й львівська фуд-флористка Ірина. Нині жінка готує м’ясний букет. Інгредієнти - сиров'ялені ковбаси, сир, перець і як прикраса - розмарин. Ірина розрізає продукти на маленькі шматки, навскіс. Щоб вийшла цікава геометрична композиція.

А далі - збирає їх докупи, формуючи букет. По черзі у в’язку додає продукти світлого кольору, а далі комбінує з темними, щоб композиція виглядала гармонійно. І все це міцно зв’язує скотчем.

Ще подарунковий папір і вуаля, м’ясний букет готовий. Це, каже, класика серед замовлень - від жінок чоловікам до Дня святого Валентина. Вартість подібних їстівних композицій стартує в середньому від шестисот гривень. Зроблений сьогодні - коштує тисячу.

Читайте також:

День закоханих: які букети користуються популярністю і які з них можна з`їсти