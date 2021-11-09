День української писемності: українці писали радіодиктант, а іноземці поділилися секретами - як опанували мову

Написати диктант можна і просто зараз - його розміщено на всіх інтернет-платформах "Українського радіо" та "Суспільного мовлення".

21-ий Всеукраїнський радіодиктант національної єдності написали сьогодні десятки тисяч українців. Цю акцію традиційно проводять у День української писемності та мови.

Про це 9 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Завдяки всесвітній мережі перевірити шкільні знання міг будь-хто охочий з доступом до Інтернету. Цього разу автором і читцем був сучасний класик Юрій Андрухович. У Києві у бібліотеці Вернадського зібралися школярі, народні депутати, актори, очільники дипломатичних місій Німеччини, Ізраїлю та Євросоюзу. Написати диктант можна і просто зараз - його розміщено на всіх інтернет-платформах "Українського радіо" та "Суспільного мовлення". Надіслати ваш варіант можна до завтрашнього ранку - традиційною або електронною поштою. Правильний варіант тексту оприлюднять у четвер об 11 ранку.

Новини України: у Києві провели традиційний радіодиктант з української мови

А от троє іноземців - афганець Алі, американець Джуда та казашка Дінара - яким за різних обставин довелося вивчити українську, поділилися своїми секретами - як опанували цілком чужу їм мову.

Алі з мамою, братом і сестрою втекли від терору талібів в Афганістані ще 2010-го. Тоді йому було лише 11. Хлопець пішов у звичайну школу в Броварах. Спершу не розумів ані слова. Але поставив собі за мету - щодня вивчати десять нових слів, повторивши опановані напередодні.

Американець Джуда Калечі в Україні вже сім років. Зізнається - як вступив на перший курс медичного вишу, неохоче ходив на пари. А от його балакучість у побуті і допомогла вивчити українську.

Радіодиктант: як іноземці майже досконало опанували українську

"Найскладніше - це скільки у вас відмінків. Бо в голові я маю думати - кому? чому? чи кого? чого? А ще у вас стільки префіксів - заїхати, доїхати, приїхати! Це дуже важко", - зізнається він.

Дінара Касимбекова - в Україні ще менше часу, ніж Алі та Джуда.

"Я етнічна казашка, в мене нема тут родичів, нікого. Це просто була моя мрія", - ділиться вона.

Перетворити мрію на мету "допомогла" путінська агресія в Україні. У Казахстані вона різко її критикувала. І в один момент зрозуміла - "чорною вівцею" довго не витримає.

Стереотипи щодо мовної ситуації в Україні завжди сприймала з гумором, а вивчала українську спершу через пісні улюбленого гурту - "Океан Ельзи", а потім - на безкоштовних курсах у Києві. І - твердить - ніколи не переходить на російську.

Крім того Алі, Дінара та Джуда в один голос заявляють - ті, хто кажуть що їм важко вивчити українську - найпевніше, лукавлять - просто головне мати бажання і тоді нема нічого неможливого.

Нагадаємо:

Минулорічний текст для всеукраїнського радіодиктанту створив поет і видавець Іван Малкович.

Раніше повідомлялося, що міністр освіти та науки Сергій Шкарлет успішно склав іспит на рівень володіння українською мовою.

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