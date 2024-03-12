День вогню і паніки в Росії: що просто зараз відбувається в Курській області

Як насправді реагують місцеві жителі в Курській області на воєнні події на території Росії, які здійснив "Легіон свободи" і навіщо туди зайшли ці російські добровольчі формування?

Політичний представник легіону "Свобода Росії" Ілля Пономарьов в ексклюзивному коментарі міжнародній оглядачці Яні Слєсарчук повідомив про це 12 березня.

День Вогню: дві нафтобази, літак і звільнення Бєлгородщини

Яна Слєсарчук розповідає усі найгарячіші новини світу. Зокрема, про польський десант в Сполучених Штатах і ситуацію на нашому кордоні, страйк в Німеччині та військові тренування держав нової Осі назло НАТІвським навчанням.

Російські добровольці повертаються до Росії на вибори президента. І пропонують голосувати не бюлетенями, а калібрами. Бійці зайшли в Курську та Бєлгородську області, протягом дня звідти надходить суперечлива неперевірена інформація.

Польський десант у Вашингтоні

Одночасно і президент і прем"єр, які представляють різні, геть не дружні одна до одної партії, говоритимуть з місцевими посадовцями. Уже відомо, що президент Анджей Дуда везе пропозицію підвищити витрати на оборону в країнах НАТО з двох до трьох відсотків.

"Тут я маю зазначити, що і два відсотки, на яких наполягав 45-й президент Сполучених Штатів, а нині кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп — з країн Альянсу витрачають на оборону досі далеко не всі. Стежимо за новинами з Вашингтону, однак через різницю в часі підсумки польського візиту підіб"ю вже завтра (13 березня — ред.), або ж від самого ранку приходьте дивитися ефір ТСН у Марафоні Єдині новини", — зазначає журналістка.

"Напередодні слідом за віце-прем"єром та міністром інфраструктури Курбаковим я повідомляла про те, що на польському кордоні блокують пасажирські автобуси", — нагадала журналістка.

Автобуси на українсько-польському кордоні — розбирається консульство

Генеральний консул України в Любліні, який доїхав до КПП Дорогуйськ Сергій Царук пізніше повідомив: при ньому автобуси рухалися вільно. Польська поліція заперечує, що там відбувалося навмисне блокування, однак визнала: сповільнення руху дійсно могло бути пов"язане із протестувальниками, які блокують вантажівки, а відтак автобуси можуть затримуватися на півгодини.

Україна офіційно закликала польську сторону забезпечити безперешкодний рух пасажирів.

"Якщо ж хтось із вас має свіже відео, яке підтверджує, що поляки продовжують блокувати наші автобуси — неодмінно завантажуйте онлайн та діліться в коментарях", — закликає журналістка.

Росія, Китай та Іран проводять спільні навчання

Більше 20 кораблів і бойових катерів, а також гвинтокрилів вивели в Оманську протоку Аравійського моря. Відпрацьовують спільні маневри, стріляють по наводним та повітряним цілям. В цей же час в регіоні — в водах Червоного моря — коаліція під проводом Сполучених Штатів протистоїть хуситським нападам на цивільні кораблі.

"А в Європі тривають найбільші натівські навчання з часів холодної війни, які мають на меті продемонструвати Росії здатність альянсу, цитую, захищати кожен метр своєї території", — йдеться в огляді.

Лідери ЄС готують нові потужні санкції проти Ірану через те, що той постачає Росії балістичні ракети.

Про це повідомляє агенція "Ройтерз", яка ознайомилася з чорновиком документу, який ухвалюватимуть на саміті наступного тижня. Крім того нові санкції запровадять проти Білорусі і Північної Кореї — ще двох авторитарних держав, які допомагають країні-агресорці.

Європа готує нові санкції проти Ірану за постачання зброї до Росії

Коли чекати на допомогу від американців, невідомо, а відтак Європа збирається якнайшвидше направити Україні гроші з прибутків із заморожених російських активів.

І на цьому місці, як твердять джерела видання "Файненшел Таймс" вже не йдеться виключно про мирні цілі "відновлення", як усі говорили раніше. А у французькому парламенті сьогодні проходить обговорення стратегії президента Макрона щодо допомоги Україні.

"Нагадаю, президент Франції, який до початку повномасштабного вторгнення чи не найчастіше телефонував російському керманичу, намагаючись виступати головним європейським миротворцем — нещодавно першим з європейських лідерів вголос припустив, що війська НАТО можуть зайти на територію України. Тим самим показавши Путіну: відповідь на ядерний шантаж у НАТО існує — і Кремлю вона не сподобається", — каже журналістка.

Нагадаємо, бойові дії та прорив кордону на території Росії, які здійснив "Легіон свободи" в Бєлгородській і Курській областях, і про які йшлося в гляді, є першим кроком до сприйняття реалій росіянами, хоча наразі носять більше політичний та емоційний характер. Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військові експерти Олександр Коваленко та Олексій Гетьман.

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