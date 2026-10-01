День захисників та захисниць: історія свята та як цю дату відзначали раніше

Сьогодні в Україні відзначають День захисників та захисниць / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Зараз вже навіть складно повірити, що колись усе могло бути по-іншому. Архівні кадри ТСН нагадують, якими були перші захисники незалежної України — у вуханках та шинелях. Коли Україна воює вже 13-й рік поспіль, не кожен і згадає той час.

Армію роками руйнували і створювали ілюзію, ніби люди в одностроях не здатні ні на що. Втім, підростало нове покоління, якому казали: «Колись ви обов'язково станете захисниками. Безстрашними воїнами, які підуть і у вогонь, і у воду за Україну».

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Радянський спадок

Перші вісім років незалежності українські ветерани, офіцери та солдати відзначали день радянської армії. Лише у 1999 році в Україні з'являється державне свято — День захисника Вітчизни. Проте дата залишалася радянською — 23 лютого.

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Святкування майже нічим не відрізнялося від минулої епохи. Існувало два формати, як вшановувати захисників на державному рівні:

Урочистості у палаці «Україна» — у парадній формі для старших генералів, молодих офіцерів та юних курсантів, із концертом і президентом у залі. Заходи у Маріїнському палаці — куди запрошували тих, хто носив форму і був захисником ще в радянській Україні. Це сучасним ветеранам може бути по 20 років, а тоді це були переважно літні люди, і лише зрідка — україномовні.

Про те, що дату 23 лютого необхідно змінити, почали говорити за президентства Віктора Ющенка. Акцент намагалися робити на святкуванні 6 грудня — у День Збройних Сил України. Fактично військові відзначали це свято двічі.

«Чоловічий аналог 8 березня» та скорочення армії

Для того, аби отримувати вітання 23 лютого, не обов'язково було служити в армії та справді когось захищати. Це був скоріше чоловічий аналог 8 березня — день, коли чоловікам діставалися листівки (найчастіше російською мовою), шкарпетки або одеколон. Журналісти у середині 2000-х вишукували для сюжетів тих, хто служив і міг згадати армійське минуле, зокрема зірок — про службу розпитували і Віктора Павліка, і Кузьму Скрябіна.

Архівні діаграми фінансування оборони у період від 2006 до 2011 року демонструють реальний стан речей: були роки, коли отримане фінансування було на третину нижчим за мінімальні потреби Збройних сил. А у 2013-му, напередодні війни, армію взагалі обіцяли скоротити до рекордних 110 тисяч осіб та скасувати призов.

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Зламанний стереотип 2014 року та нова дата

У лютому 2014 року було вже не до святкувань. На Майдані прощалися із загиблими Героями Небесної сотні, а до Криму увійшли російські військові без розпізнавальних знаків. Після цього 23 лютого як державне свято скасували остаточно.

З лютого 2014 року українські військові стали не теоретичними, а реальними захисниками країни. Всупереч усім прогнозам, армія почала швидко збільшуватися та набиратися сил. На захист Батьківщини стали як кадрові кадровики, так і вчорашні цивільні.

Про нове свято проголосили того ж 2014 року. Указом президента від 14 жовтня День захисника України прив'язали до свята Покрови пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та річниці створення УПА. Армія повернула собі давній символічний захист.

Вперше на державному рівні нове свято відзначили у 2015 році. Це була вже зовсім інша армія. Присяга ліцеїстів перетворилася з абстрактних слів на конкретну обіцянку. Обов'язковими елементами свята стали хода ветеранів антітерористичної операції, марші вшанування загиблих та повернення давніх мілітарних традицій, зокрема гасла «Слава Україні! — Героям слава!».

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Відновлення історичної справедливості

Для країни у стані війни День захисників став зрозумілим і глибинним святом, коли вже не вітають «аби кого» за статевою ознакою.

У 2021 році назву свята офіційно змінили: тепер це День захисників і захисниць України — як важливе нагадування про те, що у війську нарівні з чоловіками служать і жінки. Нині у ЗСУ понад 75 тисяч військовослужбовиць, які все частіше обіймають саме бойові посади. Також війна повернула давню традицію бойових позивних та псевдо.

Здавалося, що дата 14 жовтня закарбувалася назавжди, але у 2023 році через перехід Православної Церкви України та УГКЦ на новоюліанський календар церковне свято Покрови змістилося на 1 жовтня. Разом із ним на 1 жовтня перенесли і День захисників та захисниць України.

Військові капелани наголошують: перенесена дата не змінює суті свята. Наразі головне — це молитва, пам'ять та відвага захищати правду й життя.

Сьогодні це день, коли чи не в кожного українця є кого привітати — батька чи сестру, друга дитинства чи сусідку, однокласника чи маму. Це свято давно вже не про подарунки, а про безмежну шану, пам'ять та подяку за захист.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЯК ЗМІНЮВАЛАСЬ УКРАЇНСЬКА АРМІЯ: від 90-х і до сьогодні! Історія ДНЯ ПОКРОВИ!

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