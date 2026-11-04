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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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День залізничника: що це за свято та як його святкували в Україні — відео

На київському вокзалі відсвяткували День залізничника: запустили «Поїзд залізної пам’яті» № 1220, вручили нагороди та відкрили фотовиставку про залізничні династії.

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Укрзалізниця

Укрзалізниця / © "Укрзалізниця"

Попри війну залізниця щодня допомагає країні рухатися: потяги везуть людей і вантажі, а залізничникам щодня доводиться працювати під обстрілами. Їхнє професійне свято в Україні святкують сьогодні — 4 листопада. На київському вокзалі привітали працівників, згадали загиблих колег і відкрили фотовиставку про родини, які поколіннями працюють на залізниці.

Про це йдеться у сюжеті Крістіни Черновалової.

«Поїзд залізної пам’яті»: вшанування загиблих залізничників

Гудок локомотивів пролунав по всій країні. Він лунає на честь тих залізничників, які вже не повернуться до роботи.

У День залізничника з першої колії київського вокзалу рушив «Поїзд залізної пам’яті». Його номер — 1220: саме стільки залізничників загинуло від початку повномасштабного вторгнення. До вшанування пам’яті онлайн долучилися колеги з Одеси, Львова, Харкова та Дніпра.

Державні нагороди та програма оновлення локомотивів

Вшанувати залізничників і привітати їх із професійним святом приїхав прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він наголосив: залізниця залишається важливою опорою країни, саме тому уряд планує збільшити фінансування на наступний рік. І одне з першочергових завдань — замінити локомотиви, пошкоджені російськими ударами.

Сергій Корецький, прем’єр-міністр України: «Є вже чітка кількість локомотивів, яка буде подарована або продана Україні. Вони мають той самий формат колії і можуть швидко замінити пошкоджені локомотиви. Також у нас є довгострокова програма, завдяки знову ж таки міжнародним фінансовим інституціям, яку ми профінансуємо, і ми будемо виготовляти нові. Тому бачимо найближчим часом і маємо програму близько 200 локомотивів, які ми замінимо або придбаємо як нові».

Він також вручив працівникам почесні нагороди за значний внесок у роботу та професіоналізм.

Серед вшанованих — Тетяна. Вона розповіла, що зараз в «Укрзалізниці» всі працюють на спільний результат.

Династії залізничників: фотовиставка подружжя Ліберових

Після нагородження гості перейшли до зали, де відкрили фотовиставку подружжя Ліберових. На світлинах — династії залізничників, для яких робота стала сімейною справою. В одній із родин загальний стаж роботи на залізниці становить 928 років.

Галина, працівниця Департаменту колії та споруд «Укрзалізниці»: «На сьогодні у нас 35 чоловіків, і загальний стаж 928 років — це виробничий… А ми не можемо інакше. Місто, де народилася і навіть почала працювати, — місто Жмеринка, це великий залізничний вузол, і там усі залізничники, там не може інакше бути, тому всі працюємо на залізниці».

Фотовиставку до Дня залізничника розмістили на київському залізничному вокзалі. Найближчим часом її зможуть побачити всі охочі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Вибори в США і Трамп! Підозра Мендель! Сутички під Києвом! | ТСН 20:00 3 листопада

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