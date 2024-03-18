"Денис був світлою людиною": в Одесі попрощались із рятувальником, якого під час обстрілу вбили росіяни

Денис Колесников прибув на місце удару, щоб врятувати потерпілих, тоді окупанти запустили другу ракету.

В Одесі попрощались із рятувальником Денисом Колесниковим. Він загинув 15 березня під час подвійного ракетного удару по місту. Ворог вдарив по курортному району Одеси балістичними ракетами зранку 15 березня.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

По приватному сектору у курортному районі міста ворог вдарив 15 березня об 11 годині ранку. На допомогу постраждалим Денис разом із напарниками прибув вже за кілька хвилин після вибуху. Рятувальники щойно вибігли з автівок, як самі стали мішенями окупантів. На тому ж місці - пролунав другий потужний вибух.

Місце російського теракту

Микола Малишенко в п'ятницю зранку якраз відпочивав після добового чергування. Поїхав додому, але після вибухів - помчав допомагати колегам. Денис – був його близьким другом.

"Ми втратили частину свого серця, частину себе. Коли пролунав перший вибух, я одразу виїхав з дому і поїхав на місце події", - каже рятувальник Микола Малишенко.

Поранення 29-річного надзвичайника були несумісні з життям. Попри всі зусилля медиків – врятувати його не вдалося.

Віддати шану загиблому надзвичайнику прийшли сотні людей. І - чи не усі рятувальники міста.

Прощання із рятувальником в Одесі

"Денис був дуже світлою людиною, дуже життєрадісною. Були з ним на багатьох пожежах, обстрілах, він завжди залишиться з нами в строю", - каже заступник керівника 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Одеса Вадим Тимчаковський

Рятувальником Денис пропрацював п'ять років. Від початку повномасштабної війни виїжджав ліквідовувати наслідки ракетних ударів по Одесі. Попри тяжку роботу - ніколи не скаржився на втому й біль, кажуть напарники.

"Колесников Денис мені був як брат, не тільки як колега. З ним ми працювали п'ять років в одному караулі", - каже рятувальник Максим Тер.

Поховали Дениса Колеснікова на батьківщині, у Білгород-Дністровському районі. В нього залишилась кохана дівчина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гуменюк розповіла про жертв і подробиці атаки балістикою по Одесі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Прибув ліквідовувати наслідки ракетного удару, коли друга ракета його накрила

Також депутатка вважає, що ракетний удар по Одесі корегували місцеві зрадники. Вона закликала СБУ негайно знайти їх.

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