Деокупація Криму: експерт розповів, чи допоможе Україні далекобійна зброя від Британії

Черник описав сценарій, за якого британські літаки та ракети можуть допомогти Україні звільнити півострів.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник розповів, як британські далекобійні ракети та авіація можуть допомогти Україні деокупувати Крим.

Про це Черник розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

Він пояснив, що британські далекобійні ракети Storm Shadow могли б знищити Кримський міст як основну артерію забезпечення півострова, а літаки допомогли б вибити в повітряних боях російську авіацію.

"Якщо говорити про авіацію, то на мій погляд, авіація може допомогти деокупувати саме Крим. Поясню, у який спосіб. Далекобійна зброя, ті самі ракети Storm Shadow допомагають повністю знищити Кримський міст. Кілька ескадриль таких літаків – 12-24-48, що більше, то краще – вступають у повітряні бої з їхньою авіацією. І з огляду на те, що західна авіація і британські винищувачі в тому числі на порядок кращі, ніж усе, що мають росіяни, по-маленьку ми вибиваємо у повітряних боях як їхню винищувальну авіацію, так і найголовніше – важкі транспортні літаки класу Ан-124 "Руслан" чи Іл-76, котрі можуть доправляти боєприпаси і їжу до Криму", – описав ймовірний сценарій полковник.

"І Крим банально "задихається". Виснажується там весь особовий склад і просто населення так, що просто не буде кому воювати. І Крим падає до українських ніг, як гнилий овоч. Чи може така концепція суто у воєнній частині реалізуватися – чому ні? Як буде на практиці – покаже час", – додав Черник.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що тривають обговорення про передавання Україні далекобійних ракет.

Щодо авіації, яку закликав надати президент України Володимир Зеленський, то не варто очікувати негайного передавання винищувачів. Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес. Він додав, що процес може тривати місяці.

Раніше очільник українського Міноборони Олексія Резнікова заявляв, що держава не застосовуватиме для ударів по території РФ зброю великої дальності від США. Однак застосовуватиме її по окупованих територіях України.

Зауважимо, що в Пентагоні сумніваються, що українські війська зможуть звільнити Крим у найближчому майбутньому.

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