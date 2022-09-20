"Деокупація піде швидше": експерт розповів, як діяти Україні на тлі "референдумів" окупантів

Якщо російські окупанти і проведуть "референдуми" на захоплених територіях України, то державі залишається надалі звільняти свої землі та не визнавати їх російськими.

Завдяки заявам загарбників про "референдуми" деокупація може відбуватися швидшими темпами.

Про це ТСН.ua розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

"Вони думають, що такими діями вони зупинять Україну, але насправді тільки підливають масла у вогонь. Завдяки їхнім заявам і деокупація піде швидше. Україні залишається лише деокуповувати території, не визнавати їх, як з Кримом, Донбасом, Херсонщиною та Запоріжжям. Якщо дурень у лікарні хоче захопити весь світ, що ти йому скажеш? Нічого. Дурень – це Кремль", – розповів експерт.

Він висловив переконання, що у найближчі 100 років політика Росії не зміниться.

"Ми маємо воювати на інформаційному фронті, військовому фронті, далі деокуповувати наші території, і назавжди запам’ятати, що найближчі 100 років політика РФ не зміниться. Такий в нас сусід. Мої слова підтверджують дії РФ", – сказав Лисянський.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що псевдореферендуми на окупованих територіях не змінять ситуації, адже Україна надалі звільнятиме їх.

Читайте також: