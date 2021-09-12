Депортація українців з Польщі: Христина Соловій в ефірі ТСН.Тижня презентувала виконання лемківської пісні

Ні у Києві, ні у Варшаві немає ще спільного, сучасного підходу до цієї трагедії – депортації українців.

12 вересня вшановують жертв примусового переселення українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

На Донбасі їх називали "западенцями" і "бандерами". Але вони продовжували вперто говорити українською і берегли свої традиції. Вони - це українці з Польщі, яких тодішня комуністична влада, домовившись із Радянським Союзом, брутально виштовхала із батьківських хат, прикриваючись папірцем про якийсь там "обмін населенням".

Згадувати про це в Союзі було категорично заборонено. Що таке депортація, коли тобі дають кілька годин на збори і змушують покинути майже все нажите, українці та світ тільки недавно дізналися з розповідей кримських татар.

Це зараз ми знаємо, що ідол світового поп-арту Енді Воргол - етнічний лемко Андрій Верхола. І музику гімну України створив також лемко Михайло Вербицький.

Історії лемків, яких примусово депортували, дивіться в сюжеті ТСН.Тижня.

Новини тижня: історії українців, яких депортували з рідних земель у 1944-1951 роках

До студії ТСН.Тижня завітала "лемківська принцеса" – Христина Соловій. Цю співачку широкому глядачеві відкрив телеканал "1+1" в програмі "Голос країни". Вона – з лемків. У її родині збереглася пам’ять про ту трагічну депортацію. У Христини є цілий цикл саме лемківських пісень.

Спеціально для ефіру, де вшановували пам’ять тисяч українців, яких спробували вирвати з корінням з рідної землі, у прямому ефірі ТСН.Тижня Христина Соловій та гітарист Нікіта Юдін презентували унікальне виконання лемківської пісні.

Новини тижня: Христина Соловій презентувала пісню у студії ТСН.Тиждень

Депортація українців з Польщі - нашої дружньої країни - досі залишається болючим місцем у стосунках двох країн. Ні у Києві, ні у Варшаві немає ще спільного, сучасного підходу до цієї трагедії. Ще багато треба попрацювати науковцям. Написати спільні підручники, можливо. Бо там, де не спілкуються вчені, у кожну історичну шпарину залазять вороги, щоб розсварити.

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