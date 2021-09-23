Депозит, криптовалюта чи земля: 10 найкращих варіантів для інвестицій в Україні

Цьогоріч українці отримали дуже привабливий інструмент для інвестицій - ринок землі.

Від початку вересня в Україні стартувала податкова амністія. Водночас тримати гроші «під матрацом» стало небезпечно: якщо громадянин має суму в понад 400 тисяч гривень, і не задекларував її, за рік податкова та банки можуть запитати про походження цих грошей.

Ці заощадження нікуди не зникнуть, і ніхто їх конфіскувати не зможе. Однак, якщо буде необхідність їх використати, доведеться сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб. Тож аби уникнути непорозумінь із банками та податковою, гроші під матрацом краще не лишати.

Куди вигідніше вкладати гроші наприкінці 2021 року та як саме примножити власні статки - докладно розповідає ТСН.ua.

Квартира біля метро

Інвестиції в нерухомість традиційно є найпривабливішими з точки зору співвідношення ризиків та прибутку. Вартість квартир може похизуватись стабільністю, на відміну від котирувань акцій світових компаній-гігантів, а тим паче курсу криптовалют, тож вкладаючись в нерухомість, інвестор переважно не ризикує втратити свої гроші.

Перший спосіб інвестувати в нерухомість – придбати «однушку біля метро». Йдеться про квартиру у відносно вдалій локації (або неподалік зручної транспортної розв’язки, або біля станцій метро), аби в подальшому здавати її в помісячну оренду.

Також читайте Ринок нерухомості: що буде з цінами восени та чи варто чекати на обвал

Наразі вартість оренди квартир радянської забудови у вдалій локації коштує в середньому від 6 до 9 тисяч гривень на місяць, а винайняти квартиру в щойно зведеному будинку можна за ціною від 11 до 15 тис. грн на місяць.

Водночас зараз ціни на оренду житла невпинно зростають: за першу половину 2021 року вони повернулись до рівня, який був напередодні коронакризи, а восени очікується, що вони зростуть ще на 10-15%, якщо ж в Україні не будуть введені суттєві обмеження у зв’язку з черговою хвилею коронавірусу.

Другий спосіб інвестування – вкласти кошти в квартиру на первинному ринку, ще на стадії котловану. Найбільшою популярністю користуються одно- та двокімнатні квартири площею до 60 кв. м у вдалих локаціях. Інвестуючи в таку нерухомість, є шанс збільшити свої капіталовкладення щонайменше на 30% за півтора-два роки.

Утім, варто зважати, що зараз ціни на нерухомість в Україні досягли економічно обґрунтованого максимуму – зараз лише 8% українців можуть дозволити собі придбати житло. Прогнозується, що у 2022 році ринок буде стабільним, тож ціни суттєво зростати не будуть.

Сільськогосподарська земля

Ринок сільськогосподарської землі відкрився в Україні лише від 1 липня, однак інвестиції в угіддя не є в новинку для українців. Просто зараз придбати угіддя можна легально.

Очікується, що після відкриття ринку ціна гектара стрімко зростатиме: спершу щороку на 10-15% до 1-2 тис. доларів за гектар, а від 2024-го року, коли право купляти землю отримають підприємства, – до 5-10 тис. доларів за гектар. Тож інвестуючи в землю в найближчі два роки, є можливість швидко і суттєво примножити власні кошти.

Також читайте Інвестиції в землю: як і скільки можна заробити

Як розповів автор Youtube-каналу «Сімейний бюджет» Любомир Остапів, «однушка біля метро» має привабливіший вигляд порівняно з земельною ділянкою через її ліквідність: по-перше, наразі її простіше продати, по-друге, власник житла не залежить від орендаря, зокрема сам встановлює та підвищує орендну плату.

З іншого боку, порівняно з квартирою, інвестування в земельну ділянку має великі плюси. По-перше, земля є простішою в управлінні (віддаючи її в оренду агрохолдингу, власник щороку отримає платіж, не витрачаючи кошти на її утримання та ремонт). По-друге, землю, на відміну від квартири, за необхідності можна продати частинами. І по-третє, у перспективі земля може принести вищий дохід: немає жодних прогнозів, що вартість квартири в п’ятирічній перспективі може зрости в 3-5 разів.

Депозити

Якщо інвестування в нерухомість та землю – це можливість заробити, примножити власні кошти, то депозитні рахунки в банках – це лише можливість зберегти власний капітал.

Станом на зараз ставки на гривневі депозити в надійних банках не перевищують 11%, а на доларові – 2%. Водночас інфляція (зростання цін, і, відповідно, знецінення національної валюти) у річному вимірі зараз становить 10,2%.

Однак, фінансові аналітики відзначають, що депозити є і залишаться одним з найпопулярніших інвестицій, адже наразі це є найбільш простим та зрозумілим інструментом для інвестора.

Державні облігації

Схожа ситуація і з державними облігаціями: завдяки ОВДП інвестор теж може лише зберегти власні кошти. Так, їх дохідність у гривнях коливається в межах 10-12%, у доларах – в межах 2-3%.

«ОВДП дуже легкі в користуванні, їх можна купувати навіть через мобільний додаток. Облігації можна придбати як на півроку чи рік, так і на довгий період. Інвестори віддають перевагу «коротким» облігаціям, – річним, чи, максимум, дворічним, – хоча «довгі» ОВДП, наприклад, семирічні, мають дещо більшу дохідність. Якщо «короткі» приносять 10-11%, то на «довгих» можна заробити і 12%. Багато інвесторів не готові вкладати гроші в «довгі» облігації через ризики», – пояснює в коментарі ТСН.ua Любомир Остапів.

Порівняно з депозитами ОВДП мають низку переваг. По-перше, ставки їхньої дохідності на декілька відсотків вищі. По-друге, на відміну від депозитів, дохід з ОВДП не обкладається 18-відсотковим податком на доходи фізичних осіб. По-третє, виплата вартості облігацій та відсотків за ними гарантується державою, тоді як за депозитами гарантується виплата лише на суму до 200 тисяч гривень.

Іноземні валюти

Найпростішим та найзрозумілішим інвестиційним інструментом є зберігання коштів вдома чи у банку в іноземній валюті. Однак, на цьому можна і втратити. Приміром, позаминулого року через те, що нерезиденти активно купували українські облігації, гривня зміцнилась відносно долара на шалені 19%.

В Міністерстві фінансів очікують, що на кінець 2024 року курс валюти зросте до 29,4 грн за долар, тож купивши долар зараз, є шанс примножити свої гривневі заощадження до того часу майже на 10%.

Дорогоцінні метали (золото та срібло)

Ще один спосіб зберегти власний капітал у довгостроковій перспективі – вкласти кошти в дорогоцінні метали: золото та срібло. Щоправда, час для цього зараз – не найкращий: ціна на золото від початку 2021 року суттєво впала – з 1900 до 1770 доларів за унцію, а у квітні вартість унції дорогоцінного металу сягала й 1660 доларів.

Також читайте Курс долара восени: наскільки ще зміцниться гривня та що буде з валютою до кінця року

Аналітики відзначають, що ціна золота і долар мають зворотну залежність: якщо долар дорожчає, то золото, навпаки, дешевшає, в тому числі і в інших валютах, що негативно впливає на попит. Зараз долар дуже слабкий: у розпал коронакризи в США вирішили «лікувати» власну економіку, вливаючи непідкріплені гроші. Йдеться про суму в понад 2 трлн доларів. Зараз ФРС США планує згортати програми стимулювання економіки. Тож в перспективі долар буде зміцнюватись, а дорогоцінні метали, відповідно, – знецінюватись.

«Зараз не видно інтересу до дорогоцінних металів. Ціна на золото в цьому році падає. Загалом, це дуже специфічна ніша для інвестицій. Однак, золото у світі вважається активом, який захищає від криз, адже зберігає свою вартість вже понад 2000 років», – пояснює Любомир Остапів.

За його словами, інвестори, як правило, не купують золото в злитках, адже це тягне за собою додаткові витрати на його зберігання. Зазвичай на біржі купують цінні папери, які прив’язані до котирувань золота. В Україні є депозит «Золотий стандарт» в державному «Укргазбанку». Таким чином інвестор не купує золоті злитки, а прив’язує вкладені кошти до ціни золота.

Акції іноземних компаній

В Україні щороку зростають обсяги інвестицій в акції іноземних компаній – світових гігантів. Аналітики називають це одним із найкращих способів заощадити гроші на пенсію, тим паче це майже не займає часу – достатньо лише кількох годин на рік.

«Інвестор може купити один фонд акцій. Наприклад, найбільший в світі фонд по світовим акціям називається VT. Купуючи їх, людина купує частки в 8 тисячах компаній по всьому світу. А далі, раз в півроку чи рік вона просто докуповує цей фонд собі в інвестиційний портфель, і все», – пояснює Любомир Остапів.

Як пояснює фахівець, основний вид заробітку – на зростанні ціни акцій компаній, адже дивіденди платять не всі компанії, і їхній обсяг відносно всього фонду незначний – до 2%. Наприклад, компанія Amazon замість регулярних виплат своїм акціонерам, реінвестує дивіденди в свій розвиток, внаслідок чого акції компанії постійно зростають.

Водночас, на фондовому ринку періодично відбувається кризи. Наприклад, 2008 року акції світових компаній впали майже в два рази. Однак, за словами Любомира Остапіва, після криз фондовий ринок відіграє усі втрати за кілька років, тож в довгостроковій перспективі інвестори лишаються в хорошому плюсі.

«Кризи відбуваються регулярно, інвестор не в змозі їх передбачити. Приміром, остання криза була пов’язана з COVID-19. Ніхто цього не міг передбачити, і тим більше, що ринок так стрімко впаде. Тому найкращий спосіб – методично інвестувати протягом багатьох років. Статистика американського ринку свідчить, що за останні 20 років інвестори лишались в плюсі, навіть попри те, що за цей час відбулось дві кризи», – каже спеціаліст.

Криптовалюти

Найвигіднішою інвестицією за останнє десятиріччя були криптовалюти. Приміром, 2010 року біткоїн торгувався за курсом в 0,003 долара за штуку, а цьогоріч його ціна сягнула 60 тисяч доларів. Фахівці радять розглядати криптовалюти як частину інвестиційного портфелю, однак зважати на те, що цей актив дуже непередбачуваний, а відповідно – ризиковий.

Також читайте Bitcoin вперше визнали платіжним засобом на рівні країни

«Якщо підприємець до 40 років накопичив певний капітал, і хоче його інвестувати, йому не варто вкладати все в криптовалюти. Приміром, біткоїн може коштувати 50 тисяч доларів, за місяць – 40 тис. доларів, а далі – невідомо, чи він зросте до 100 тис. доларів, або впаде до тисячі. З іншого боку, якщо людина хоче вкласти, приміром, тисячу доларів в криптовалюту, треба зважати, що є ризик втратити всю суму, але разом з тим є можливість багато заробити», – каже Любомир Остапів.

За його словами, світ криптовалют та блокчейну – фінансове майбутнє, однак вкладаючи кошти в ноунейм-валюту, яких є тисячі, інвестор має розуміти, що вона може просто не вижити.

«Щодо інших криптовалют: зараз є Ethereum, на блокчейні якого робиться багато проєктів. Це не означає, що його курс має рости, але ця криптовалюта задіяна в новій фінансовій екосистемі», – каже фахівець.

Альтернативні інвестиції: монети та банкноти

Інвестор, аби заощадити та примножити власні кошти, може скористатись не лише традиційними фінансовими інструментами. Приміром, якщо людина має хобі – колекціонування монет та банкнот, автомобілів, вина, чи витворів мистецтва, – це також можна розглядати як варіант для інвестицій.

Любомир Остапів відзначає, що альтернативні інвестиції – це зазвичай дуже вузькі ніші. Якщо інвестор не має зацікавленості і не готовий витрачати власний час – відповідно, немає і сенсу тримати такі активи в інвестиційному портфелі. Вони, як правило, неліквідні і важко спрогнозувати їхню вартість.

Інвестиції в бізнес

Насамкінець, аби примножити власні кошти, можна самостійно зайнятись малим бізнесом, або ж інвестувати у вже наявні підприємства і мати або кредитний дохід, або долю прибутку компанії.

«Такі пропозиції можна знайти навіть в інтернеті, але це ризиковано, адже можна натрапити на неякісні проєкти. Однак, в Україні є інвестиційні клуби: «Укрінвестклуб», Клуб Кіра Горшкова, або ж Young Business Club. Там заявки на фінансову допомогу фільтруються, тож інвестори отримують тільки більш-менш якісні пропозиції», – пояснює Любомир Остапів.

Одним із варіантів інвестицій в сфері бізнесу є купівля автомобілю для оренди в таксі. Щоправда, це ризикова інвестиція. По-перше, невідомо, скільки коштів буде необхідно для ремонту автівки. По-друге, є ризик аварії.

Як пояснює Любомир Остапів, тут діапазон дохідності від мінус 100%, якщо автомобіль буде розбитий вщент і витрати не компенсує страхова компанія, до 50%. Є затребувані автівки, які кілька років поїздять в таксі, після чого їх можна буде продати з невеликим зменшенням ціни. Тож інвестор цілком може розраховувати на дохідність в 30-50% річних.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання