Депресія, булінг і невідфільтровані батьками соціальні мережі можуть перетворити дітей на вбивць – експерти

ТСН.Тиждень дізнався – чому підлітки повертаються до шкіл зі зброєю і намірами вбивати.

Цього тижня у пермському університету в Росії студент застрелив 6 людей, ще 14 - травмовано. Намагаючись урятуватися, люди вистрибували з вікон і барикадувалися в аудиторіях. Ніби це десь в іншій країні. Та останні кілька років постріли у школах, коледжах та університетах стали регулярними, а стрілками виявляються – місцеві учні та студенти.

ТСН.Тиждень вирішив розібратися, як близько наблизилась загроза такого нападу до школи, де вчаться українські діти.

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Журналісти пішли до вчителів, поліцейських, психологів та конфліктологів. Бо на початку вересня схожа трагедія сталася уже в українській школі. 19-річна дівчина прийшла із арбалетом до навчального закладу в Полтаві. Тут вчилася до 5 класу, і саме тут захотіла вбивати. Нападниця поцілила заступниці директора у спину і вчительці – в руку.

Психологи і конфліктологи основними причинами нападів на школи називають помилки батьків – незнання., чим дитина цікавиться, на які групи підписана в соцмережах, що читає і чи не переживає депресивних станів. «Якщо звернутися до акаунта людини, яка скоїла це в Пермі, то проаналізувала, на які групи він був підписаний, то це реально екстремістські жахливі речі. Він сам додався до таких груп, які могли ділитися інформацією про такі самі дії. До того ж, депресії дуже помолодшали. Зараз з депресіями звертаються діти 9 років», - розповіла психологиня Катерина Гольцберг.

ТСН.Тиждень з’ясував, чи знають в українських школах і вишах, як діяти під час стрілянини? Донедавна правоохоронці розповідали дітям правила дорожнього руху, як надавати першу медичну допомогу, як поводитися у натовпі і як протидіяти булінгу, але тепер варто вносити нові правила: поведінки під час атаки на школу.

Від 2016 року в українських школах з’явилися перші шкільні офіцери поліції. «Якщо є можливість, треба покинути територію школи, якщо немає такої можливості - замкнутися і не шуміти» – у коментарі ТСН.Тижню розповів шкільний офіцер поліції Олексадр Коцар.

Та чи стало тепер у школі безпечніше? Як розгледіти психічний розлад у дитини, що покроково робити, якщо напад на школу вже трапився і яку обов’язкову нову посаду планують запровадити в школах вже незабаром? Дивіться у неділю о 19:30 у ТСН.Тижні з Аллою Мазур.

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