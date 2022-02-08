Депутат Кузьміних не з’явився на засідання суду, де йому вдруге спробували обрати запобіжний захід

Засідання перенесли, щоб депутат зміг прибути.

Запобіжний захід нардепу від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якому закидають отримання хабаря у півмільйона гривень, перетворився на скандал. Суд вже другий день не може з ним визначитись.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

За даними Національного антикорупційного бюро, депутат отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині. Та перебував у розшуку за переховування від слідства. У вищому антикорупційному суді намагалися обрати запобіжний захід Кузьміних напередодні. Прокуратура просила взяти депутата під варту із можливістю внести заставу. Та суддя начебто не впізнав депутата, а паспорт той не пред’явив. Посвідчення ж нардепа - немає у переліку документів, що підтверджують особу. Тож Кузьміних пішов із суду вільною людиною.

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Друга спроба обрати запобіжку саме триває. Але депутат, який поїхав ніби-то за документами до Житомира ще напередодні, але повернутися звідти до початку слухання у Києві не зміг. Він хотів бути присутнім на засіданні по відеозв'язку із житомирського суду.

Адвокати запевняють, що зробили все можливе, щоб їхній підзахисний був із ними на засіданні, але поки це не можливо. Суддя переніс засідання на 16 годину і висловив сподівання, що депутат зможе до цього часу прибути на засідання.

Запобіжний захід нардепу Сергію Кузьміних перетворився на скандал | Новини України

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