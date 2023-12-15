Депутат підірвав гранати у сільраді: моторошні подробиці теракту у прямому ефірі (відео)

На Закарпатті депутат підірвав своїх колег просто під час засідання сесії. У мережі вже з’явилися кадри трагедії.

Чому чоловік пішов на такий крок і що відомо про постраждалих, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Депутат підірвав колег

Такого ще не було. Просто під час засідання депутат сільської ради у прямому ефірі підірвав гранати. Постраждали від вибуху усі, хто був в сесійній зали. Моторошні кадри — далі.

Депутат у сільраді на Закарпатті підірвав гранати: Він загинув, 26 осіб постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортажhttps://t.co/9qoFAKZ9m3



За інформацією видання https://t.co/H1pfbvQoUN, гранати підірвав депутат сільської ради від партії «Слуга Народу» Сергій Батрин. pic.twitter.com/ymRARkxOl9 — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) December 15, 2023

Подробиці трагедії

На відео видно, як чоловік знімає по черзі чеку і три гранати кидає у різні боки. Про трагедію повідомили в Нацполіції. Через вибух постраждало понад два десятки депутатів та працівників сільської ради, шестеро людей у тяжкому стані, одна особа загинула, кажуть у поліції. Самого підривника медикам вдалося реанімувати на місці. У мережі вже припускають, хто це і що могло стати причиною такого вчинку.

Що відомо про підривника

В одному з Telegram-каналів заявили, що підривник — Батрин Сергій Михайлович — депутат від “Слуги народу”, кажуть, кинув гранати чоловік, коли вирішувалися бюджетні питання. Але в мережі досі доступна уся трансляція сесії і вона, дійсно, скандальна.

Крики починаються вже за годину. У цей момент мова заходить про бюджетні питання, в хід йдуть і словесні перепалки. Хтось навіть не витримує і виходить геть з кабінету.

Що ще відбувалося в сесійній залі

До трагедії лишається трохи більше 10 хвилин. У залі засідання депутати продовжують сваритися, деякі залишають кабінет. Голос за кадром — того самого депутата-підривника. Це можна простежити, передивившись усе відео, він чи не єдиний проголосував проти рішення затвердити звіт сільського голови. Разом із ним утрималися і кілька колег. Водночас як секретар закликає усіх визнати роботу голови задовільною.

Наступна тема — не менш бурхлива

Голосів все ж вистачає. Рішення приймається. Після цього починається не менш цікаве, секретар зачитує нову пропозицію — про доплати сільському голові Михайлу Мушці, зауважимо, під час війни. Простими словами — премію у вигляді п’ятдесяти відсотків надбавки від зарплати. Скандал спалахнув іще дужче і вже тут депутат йде геть з зали.

За що доплати?

До трагедії лишається трохи більше 2 хвилин. Після того як депутат вийшов, питання про доплати голові стає чи не головним. Усі інші теж починають допитуватися, за що премія і скільки отримає голова загалом. Одна з жінок, посада якої наразі невідома, береться пояснювати.

Чи можна було уникнути трагедії?

І вже в цей момент Сергій Батрин повертається у залу. Просить дати йому слово, але відповіді не отримує. Тоді у хід ідуть гранати.

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Нова інформація

Увесь цей момент пряма трансляція продовжує працювати. Звідки депутат взяв гранати — досі невідомо, як і невідомо, чи готувався він до підриву заздалегідь. А поки ж у Telegram-каналах з’явилась нова інформація — у підривника-депутата був конфлікт із діючим головою ОТГ Михайлом Мушкою, до слова, голова — від забороненої партії в Україні ОПЗЖ.

У мережі з'явилося ще одне відео, на ньому депутат за кілька днів до трагедії звертається до місцевих жителів. і повідомляє, що робиться у сільській раді.

Днями депутат-підривник Сергій Батрин опублікував відео з озвученням претензій до місцевих чиновників, зокрема, до сільського голови Мушки Михайла Михайловича.



Також Батрин анонсував сьогоднішнє засідання, на якому депутати розглядали питання бюджету на 2024 pic.twitter.com/79HOTjSPBp — qwest (@qwest__) December 15, 2023

Скандали в громаді не вперше

З’ясувалося, що цей скандал не вперше й раніше депутати навіть піднімали питання щодо дострокового припинення повноважень голови Керецьківської ТГ Михайла Мушки.

Нині у справі розбираються правоохоронці, слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Крім того, Служба безпеки України розслідуватиме подію як терористичний акт, повідомили в Нацполіції.

Департамент охорони здоров’я ОВА отримав доручення організувати супровід лікування постраждалих від вибуху, забезпечити всіма необхідними медичними засобами, організувати роботу із сім’ями поранених, написав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Він додав, що наразі відкрили кримінальне провадження, з’ясовуються обставини. Скликали термінове засідання Ради оборони області для прийняття оперативних рішень, повідомив Микита.

Голова громади — улюбленець росіян?!

До слова, з відкритою інформації в мережі виявилося, що цей самий сільський голова часто зриває овації російських пропагандистів. Про це пишуть у виданні Mukachevo.net.

Скриншот / Mukachevo.net

Джерело: Mukachevo.net

Джерело: Mukachevo.net

Джерело: Mukachevo.net

От, наприклад, в квітні 2023 року Михайло Мушка демонстративно відмовився демонтовувати пам'ятник радянському солдату, чим здійняв захоплення у росмедіа, Соловйова, Азарова та інших ворогів України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДЕПУТАТ ПІДІРВАВ ГРАНАТИ під час сесії! Багато поранених! Моторошні подробиці!

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