Депутат у поїзді домагався дівчини та пропонував поліції 800 доларів за мовчання

У Харкові засудили депутата-адвоката

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У Харкові до 4 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права займатися адвокатською діяльністю засудили місцевого депутата, який у потягу домагався до неповнолітньої дівчини та пропонував поліції хабаря.

Про це йдеться у вироку Холодногірського районного суду м. Харкова.

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Адвоката звинуватили у тому, що він у потягу домагався до неповнолітньої

Обвинуваченим у справі є уродженець Харківщини, який є місцевим депутатом, має вищу юридичну освіту, здійснював адвокатську діяльність.

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Матеріали суду / © ТСН

Історія розпочалася 17 квітня 2023 року. Під час руху приміського електропотяга сполученням «Красноград — Харків» одна з пасажирок заявила про непристойні та хуліганські дії з боку юриста. На пероні вокзалу «Харків-Пасажирський» чоловіка зупинив патруль і запросив до відділення поліції для надання пояснень.

Справу про дрібне хуліганство передали дізнавачці сектору дізнання. Під час перебування в її службовому кабінеті адвокат зазначив, що йому не потрібен публічний розголос, який може зашкодити його діловій репутації та родині. Уже під час першої розмови він усній формі запропонував поліцейській $200 за закриття матеріалів. Поліцейська від пропозиції категорично відмовилася та одразу подала рапорт керівництву.

Під час допиту депутат передав поліції хабаря

9 травня 2023 року адвокат прибув до відділення поліції за повісткою на офіційний допит як свідок. Розмова відбувалася в кабінеті дізнавачки, де в цей момент проводилися негласні слідчі (розшукові) дії під контролем правоохоронців.

Під час спілкування юрист знову висловив занепокоєння через можливу публічність справи, після чого дістав із гаманця грошові купюри та поклав на стіл перед поліцейською $800 (понад 29 тисяч гривень за тогочасним курсом НБУ) з проханням закрити кримінальне провадження.

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Одразу після цього до кабінету зайшли співробітники внутрішньої безпеки поліції та слідчі, які задокументували факт передачі неправомірної вигоди та вилучили купюри.

Позиція захисту: «Це була провокація»

У судовому засіданні обвинувачений свою вину повністю заперечував. Всі звинувачення щодо хуліганства в поїзді він назвав безпідставними (у подальшому кримінальне провадження щодо хуліганства було закрите, а на нього наклали адміністративний штраф у 51 грн).

«Прийшов у відділення поліції, до нього підійшли троє поліцейських, які звинуватили його у вчиненні кримінального правопорушення — розпусних діях щодо неповнолітньої особи, та пропонували добровільно зізнатись у вчиненому, на що він відповів, що не вчиняв жодних протиправних дій», — йдеться у свідченні підсудного.

Адвокат стверджував, що зазнав психологічного тиску з боку оперативників, а самі дії поліції вважає провокацією злочину. Крім того, сторона захисту наполягала, що проведення відеофіксації в службовому кабінеті слідчого було недопустимим доказом.

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Суд детально перевірив версію про можливу провокацію: за ініціативою суду ДБР провело окреме розслідування, яке закрило провадження через відсутність у діях поліцейських складу злочину. Дослідивши аудіо- та відеозаписи НСРД, суд встановив, що дізнавачка поводилася виключно процесуально та не спонукала юриста до дачі хабара — ініціатива передачі коштів виходила від самого обвинуваченого.

Рішення суду

Оцінивши зібрані докази, суд визнав адвоката винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Ухвалюючи вирок, суд підкреслив, що як юрист та носій високого статусу адвоката обвинувачений складав присягу дотримуватися закону, а його вчинок має очевидну корупційну складову та підриває авторитет правосуддя.

Холодногірський районний суд м. Харкова ухвалив:

Призначити покарання у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі .

Застосувати конфіскацію ½ частини належного йому майна (за винятком житла, яке є єдиним місцем проживання).

Позбавити права займатися адвокатською діяльністю строком на 3 роки .

Застосувати спеціальну конфіскацію щодо $800, які були предметом злочину, і вилучити їх у дохід держави.

Стягнути на користь держави 2390 грн за проведення судової експертизи.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуває під запобіжним заходом у вигляді застави в розмірі 134 250 гривень. Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду протягом 30 днів.

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