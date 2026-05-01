Депутат Верховної Ради покусав свою дружину: справою займається адвокатка
Один з депутатів покусав свою дружину за руку, справою тепер буде займатися адвокат.
Адвокатка Марина Весельська днями на своїй сторінці у соцмережі опублікувала фото руки зі слідами сильного укусу — юристка каже, що це рука однієї з її клієнток, яку вкусив чоловік-депутат. При цьому у своєму пості адвокатка зробила тег «Верховна Рада України».
ТСН.ua звернувся за коментарем до Марини Весельської. Вона відповіла, що чекає на дозволу на коментування ситуації від своєї клієнтки.
Безпосередньо у своєму дописі юристка написала наступне: «Депутат залишив сліди кохання дружині, Або моя нова справа
А на що Ви здатні заради кохання?».
На допис відреагували дві сотні дописувачів, які залишили різні по змісту коментарі, зокрема і жартівливі.
Нагадаємо, у Києві ухилянт під час перевірки документів покусав патрульного.