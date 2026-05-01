Депутат Верховної Ради покусав свою дружину: справою займається адвокатка

Один із депутатів покусав дружину / © iStock

Реклама

Адвокатка Марина Весельська днями на своїй сторінці у соцмережі опублікувала фото руки зі слідами сильного укусу — юристка каже, що це рука однієї з її клієнток, яку вкусив чоловік-депутат. При цьому у своєму пості адвокатка зробила тег «Верховна Рада України».

Фото: Марина Весельська/Facebook

ТСН.ua звернувся за коментарем до Марини Весельської. Вона відповіла, що чекає на дозволу на коментування ситуації від своєї клієнтки.

Безпосередньо у своєму дописі юристка написала наступне: «Депутат залишив сліди кохання дружині, Або моя нова справа

А на що Ви здатні заради кохання?».

Реклама

На допис відреагували дві сотні дописувачів, які залишили різні по змісту коментарі, зокрема і жартівливі.

Новини партнерів