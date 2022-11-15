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Депутат Європарламенту припустив, що РФ могла пообіцяти Ірану в обмін на безпілотники

Автор
Денькович Ярослава
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Депутат Європарламенту припустив, що РФ могла пообіцяти Ірану в обмін на безпілотники

Скриншот з відео

Нещодавно Іран вперше визнав, що постачав Росії бойові дрони, якими агресорка атакує міста України.

У суботу, 5 листопада, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан вперше визнав, що його країна поставила Росії безпілотники, наполягаючи на тому, що передавання нібито відбулося до початку війни в Україні.   

Чинний депутат Європарламенту, а в минулому – міністр національної оборони та закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю ТСН.ua припустив, що саме Росія могла пообіцяти Ірану в обмін на безпілотники.

"Ну, були розмови про літак Sukhoi. Росія все ще має якісь гроші від продажів газу та нафти, отримані до того, як ми запровадили ембарго. Це жорсткі режими, які допомагають один одному. У цьому немає нічого нового. Вони також торгують з Венесуелою чи Кубою, Північною Кореєю. Це інтернаціоналізація жорстких держав", - вважає Сікорський.

Іранські дрони у війні проти України

Росія застосовує дрони для атак по житлових будинках, об'єктах енергетичної інфраструктури та мирному населенню України. Раніше Іран заперечував свою причетність до постачання Росії зброї.

ЗМІ також повідомляли, що Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники. За припущеннями західних чиновників, це озброєння буде доставлене до кінця 2022 року.

За даними міністра оборони України Резнікова, російські окупанти вже практично вичерпали першу партію дронів-камікадзе. Також за його даними, Тегеран зобов'язався передати Кремлю до 2,4 тисячі безпілотників.

Російські терористи станом на 9 листопада вже випустили по Україні понад 400 іранських дронів Shahed-136.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що Іран поки що не передав Росії свої балістичні ракети. Якщо б це сталось, то окупанти б уже обстрілювали ними українську енергетичну інфраструктуру. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
327
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