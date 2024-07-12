Депутата Бундестагу видворили з України: яка причина і що відомо про скандал

Серен Пельманн сказав, що "про причини можна лише здогадуватися", водночас припустивши, що причиною може бути його "прихильність до негайного припинення вогню, мирного врегулювання та припинення експорту зброї".

Очільника групи лівих у німецького Бундестазі Серена Пельманна 9 липня видворили з України, коли він потягом прибув до Львова з Польщі. Депутат висловив обурення ситуацією, а в МЗС України пояснили причину заборони в’їзду політика.

Що відомо про інцидент із депутатом Бундестагу, якого не впустили до України, і яка причина такого рішення – читайте на ТСН.ua.

Депутата Бундестагу не впустили до України – що відомо

9 липня у соцмережі Х Пельманн повідомив, що "Україна відмовляє мені у в'їзді: я нажаханий і розгніваний". Депутат заявив, що його та двох асистентів зупинили на вокзалі у Львові, де "безпідставно протримали понад дві години", після чого відправили до Польщі.

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Політик повідомив, що хотів приїхати до України та відвідати Київ. Однак його затримали українські прикордонники, які відмовили у візиті.

"Про причини можна лише здогадуватися, але, ймовірно, причиною є моя прихильність до негайного припинення вогню, мирного врегулювання та припинення експорту зброї. Я хотів отримати власне уявлення про ситуацію в країні. Зараз цьому вдалося запобігти", – йшлося в заяві голови групи лівих у Бундестазі.

Пізніше він опублікував ще один допис – вже українською мовою:

"Дуже прикро, що мені не дозволили поглянути на умови життя та реалії тих, хто постраждав під час цієї війни, як мене часто просили. Це була мета цієї поїздки. Зважаючи на те, що багатьох, у тому числі з критичними посадами, пустили до Києва, досі не зрозуміло, чому мені, як голові групи Бундестагу та депутату міськради міста-побратима, було відмовлено в узгодженій поїздці".

Пельманн додав, що в його окрузі люди збирали пожертви на підтримку України, і що вона "не зазнала б жодної шкоди від моєї поїздки, навпаки".

"Це не змінить моєї солідарності з постраждалими від загарбницької війни. Тим не менш, я продовжую бути переконаним, що бойові дії необхідно якомога швидше припинити", – наголосив німецький політик.

Українські прикордонники і депутат німецького Бундестагу Серен Пельманн / Скриншот з відео

Після цього МЗС Німеччини заявило, що звернеться до Києва для з’ясування ситуації з депутатом Бундестагу.

В МЗС пояснили, чому був заборонений в’їзд Серену Пельманну

МЗС України в коментарі "Європейській правді" пояснило, що Пельманн отримав заборону на в’їзд "у звʼязку із системним виправданням збройної агресії РФ проти України та запереченням права нашої держави на збройний захист". Таке рішення було ухвалене за матеріалами СБУ та з погодження українського МЗС.

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"Україна, як і будь-яка суверенна держава, має право вирішувати, кого пускати чи не пускати на свою територію. Тим паче коли йдеться про тих, хто заперечує право нашої держави на самозахист від російської військової агресії та підтримує агресора у намаганні її знищити", – заявили в МЗС.

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Що про інцидент із депутатом кажуть у Німеччині

Речник МЗС Німеччини Себастьян Фішер повідомив на брифінгу 12 липня, що дипломати з'ясовують причини відмови у в’їзді до України депутатові Бундестагу. Посол Німеччини в Києві скерував відповідний запит до українських органів влади.

"Наразі німецькій стороні не відомі реальні причини відмови у в’їзді", – заявив Фішер.

Він додав, що у німецькому МЗС розраховують на контакт із українськими колегами щодо цього питання.

Голова групи лівих у німецького Бундестазі Серен Пельманн / Скриншот з відео

Що відомо про Серена Пельманна

Серена Пельманна неодноразово звинувачували, що той має проросійську позицію.

Відомо, що 2018 року депутат із приватним візитом відвідав Росію. А 2021 року Пельманн з’явився разом із тодішнім генконсулом Росії Андрієм Дроновим на заході Лівої партії в Лейпцигу.

Після після початку повномасштабної війни Росії проти Україну, у квітні 2022 року, депутат Бундестагу поширював російську пропаганду про те, що Німеччина від 2014 року "активно виступає на боці сил ескалації на Заході", і що влада в Києві є "правонаціоналістичною".

2023 року Пельманн закликав до участі у "Марші миру" щодо припинення підтримки України.

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