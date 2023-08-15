Депутати хочуть легалізувати порнографію в Україні: деталі гучного законопроєкту

Як порнографія регулюється зараз та що депутати пропонують змінити.

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, який легалізує порнографічний контент в Україні. Зараз поширення чи зберігання таких фото та відео, навіть особистих, може вважатися злочином, за який настає кримінальна відповідальність.

Сайт ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ініціативу.

Хто є автором законопроєкту

Автором законопроєкту про декриміналізацію порно є народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк. Як повідомив він на своїй сторінці в Facebook, зареєструвати документ у Раді хочуть вже цього тижня.

“За півтора роки волонтери ТерОнліфанс зібрали “нюдсами” 31,5 млн грн донатів для ЗСУ. А по законодавству можуть стати кримінальними злочинцями. Це, в принципі, вже аргумент декриміналізувати порно. Але він не єдиний”, – написав Железняк.

Про легалізацію порнографічного контенту в Україні заговорили не вперше. Влітку 2022 року петиція із закликом легалізувати еротику та порнографію зібрала необхідні 25 тисяч підписів на сайті Офісу президента.

Як карають за порнографію

Наразі виготовлення та обіг порнографії в Україні передбачає штрафи, обмеження або позбавлення волі.

Так, згідно зі статтею 301 Кримінального кодексу за виготовлення чи поширення порнографічних зображень можна отримати штраф до 68 тис грн або сісти до в’язниці на строк до трьох років.

За виготовлення, поширення порнографічного відео або поширення порнографічних матеріалів серед неповнолітніх настає відповідальність у вигляді штрафу на суму до 85 тис грн або позбавлення волі на строк до пʼяти років. За одержання доступу до дитячої порнографії можна сісти до в’язниці на строк до шести років.

Ввезення та поширення дитячої порнографії карається позбавленням волі на строк 7-10 років. Виготовлення, збут дитячої порнографії або примушування неповнолітніх до участі у його створенні – позбавлення волі на 8-12 років.

Проведення “видовищного сексуального заходу за участю неповнолітніх” карається увʼязненням на пʼять-сім років, його відвідування – на три-шість років, втягування неповнолітніх до участі в ньому – на сім-десять років.

За діяльність "місць розпусти та звідництва" (Стаття 302 ККУ) передбачені штраф до 34 тисяч грн або позбавлення волі на строк до пʼяти років.

Що пропонують змінити депутати

Законопроєкт вносить зміни до Кримінального кодексу, а саме до статей 301 та 302. Депутати наголошують, що відповідальність за цими статтями (тобто за створення чи поширення порнографічного контенту за участю неповнолітніх) залишиться без змін.

Статтю 301 пропонують перейменувати на "Незаконний обіг порнографії та примушення до її створення". Кримінальна відповідальність залишиться винятково за:

поширення порнографії без згоди ("порнопомста", deep fake) – штраф 17-51 тисяч грн, арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років

("порнопомста", deep fake) – штраф 17-51 тисяч грн, арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років виготовлення та поширення “екстремальної порнографії” (насильницькі дії, зоо-, некрофілія) – штраф в розмірі 51-85 тисяч грн, обмеження волі на строк три-пʼять років або позбавленням волі на строк до трьох років

(насильницькі дії, зоо-, некрофілія) – штраф в розмірі 51-85 тисяч грн, обмеження волі на строк три-пʼять років або позбавленням волі на строк до трьох років збут порнографії неповнолітнім і примус до створення порнографії – штраф 85-170 тисяч грн або позбавлення волі на три-сім років

Також пропонується визначити поняття "порнографія" – матеріали, що зображають особу "в реальному чи змодельованому відверто сексуальному образі або задіяну в реальній чи змодельованій відверто сексуальній поведінці або будь-яке зображення статевих органів в сексуальних цілях".

Статтю 302 автори законопроєкту пропонують вилучити з Кримінального кодексу.

“За статтею 302 ККУ під ризик притягнення до кримінальної відповідальності підпадають інші дії, наприклад, регулярні вебкам-стріми еротичного характеру з власної оселі, вечірки сексуальною характеру, створення та робота тематично оформлених “готелів для дорослих” тощо”, – пояснюють депутати.

Навіщо це необхідно в Україні

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що за статтею 301 ККУ криміналізовані фактично будь-які діяння, пов’язані з порнографією. "Злодіяння" мають широкий простір для трактування правоохоронцями та суддями.

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Так, у липні цього року Новосанжарський суд на Полтавщині визнав винною дівчину, яка переслала два інтимні відео своєму хлопцю в Telegram. Судово-мистецтвознавча експертиза встановила, що обидва відео належать до продукції порнографічного характеру. Суд постановив, що такі дії суперечать "основним засадам суспільної моралі, системі етичних норм, правил поведінки, що склалися в суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість". Дівчину оштрафували на 34 тисячі гривень. І це не поодинокий випадок в Україні.

“Під обвинувачення можуть підпадати і відправки приватних “хтивок”, як в полтавському судовому кейсі, і розміщення власних роликів подружніми парами на Pornhub, і пересилка нюдсів волонтерками і волонтерами ТерОнліфанс за донат на ЗСУ, зберігання або створення картин з еротичними сюжетами і гіпотетично навіть позичання друзям книг по сексуальному здоров’ю”, – пояснюють депутати.

За даними Єдиного звіту про кримінальні правопорушення в Україні, за 2022 рік за ст. 301 ККУ “Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів” було обліковано 785 правопорушень, за 704 вручено повідомлення про підозру, 667 проваджень направлено до суду з обвинувальним актом. 112 справ закрито за відсутності належних підстав та/або доказів.

Нардепи вважають, що чинне регулювання відповідальності за широке коло дій стосовно порнографії призводить до багатьох негативних наслідків криміналізації порнографії в Україні, зокрема:

До кримінальної відповідальності притягуються особи за діяння, які не є суспільно небезпечними .

. Для розслідування часто неефективно витрачається час і ресурси правоохоронних органів . Наприклад,у справі з притягненням до відповідальності української блогерки OnlyFans, яку правоохоронці відкрили у травні 2021 року, слідчий зробив три контрольні закупівлі контенту блогерки.

. Наприклад,у справі з притягненням до відповідальності української блогерки OnlyFans, яку правоохоронці відкрили у травні 2021 року, слідчий зробив три контрольні закупівлі контенту блогерки. Широке поле для корупції у правоохоронних органах . Наприклад, у січні 2022 року викрили старшого інспектора відділу кіберполіції у Волинській області, який вимагав від вебкам-моделі 1500 доларів за не притягнення її до відповідальності.

. Наприклад, у січні 2022 року викрили старшого інспектора відділу кіберполіції у Волинській області, який вимагав від вебкам-моделі 1500 доларів за не притягнення її до відповідальності. Попри кримінальну заборону, порнографія для повнолітніх широкодоступна в Україні та більшість її аспектів не викликає суспільного збурення.

та більшість її аспектів не викликає суспільного збурення. Невідповідність світовим практикам. Окрім України, повна заборона порнографії діє в Європі лише в РФ, Республіці Білорусь, Ісландії, Литві, Болгарії та Ватикані.

Економічний ефект

Платформи на кшталт OnlyFans, на якій переважає “контент для дорослих”, сплачують податки в бюджет України. Депутати зазначають, що за перше півріччя 2023 року компанія нарахувала 928,2 тис. доларів ПДВ і сплатила до бюджету близько 34 млн грн.

Натомість дохід творців, які цей контент продають, не оподатковується. Податки не сплачують також вебкам-студії. Натомість вони збагачують хабарями окремих правоохоронців. У разі декриміналізації порнографії в Україні, представники цієї галузі зможуть реєструватися офіційно та сплачувати кошти до бюджету.

“Монетизація порнографії для дорослих, яка створюється, розповсюджується і споживається за їх власної згоди – усталена світова практика. Франція почала оподатковувати індустрію ще в 1976 році, а Італія планувала закрити бюджетний дефіцит в 2006 році великою мірою за рахунок підвищення податку на виробництво відповідних фільмів”, – зазначають нардепи.

Як українці дивляться та чи знімають порно

У березні 2022 року користувачки платформи Onlyfans заснували рух "ТерОнліфанс". Пожертви на рахунки благодійної організації учасники та учасниці руху обмінють на інтимні фото. Таким чином, за їхніми словами, їм вдалося зібрати близько 31,5 млн грн донатів.

2022 року Україна була 15-ю країною в світі за споживанням трафіку на одному з найбільших порносайтів Pornhub. За рік, попри повномасштабну війну, Україна опустилася лише на дві позиції в рейтингу.

Згідно зі статистикою, у середньому українські користувачі проводять на Pornhub 9 хв 57 сек. 50% з них – люди віком 18-34 роки, 23% – 35-44 роки, 27% – понад 44 роки. 41% відвідувачів Pornhub з України 2022 року були жінками.

Крім того, за даними Forbes, до порноіндустрії залучено щонайменше кілька десятків тисяч громадян в Україні.

Допоки депутати переймаються порнографією, волонтери збирають на БПЛА. За словами військовослужбовиці на позивний "Ганжа", на Лиманському напрямку дуже потрібні безпілотники різного типу – розвідувальні та ударні.

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