Депутати-ухилянти з КМВА: подробиці гучного скандалу з іменами та реальними термінами

Троє столичних депутатів і помічник мають усі шанси загриміти за ґрати за ухиляння від військової служби. ДБР уже завершило розслідування.

Хто ці “герої”, яку схему вони вигадали та скільки їм за це “світить”, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Депутати і “служба” в ТрО

Фейкові документи, липова служба й фальшиві люди – так можна описати роботу трьох столичних депутатів, помічника та високопосадовця в Київській міській військовій адміністрації. А ще в цій історії замішаний навіть командир однієї з військових частин ТрО. Схема діяла майже рік, доки про це не дізналися в ДБР.

“Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлися на військову службу. Зловмисники “організували” для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації”, – йдеться у повідомленні ДБР.

Усе про фігурантів справи

Розслідування справи тягнулося кілька місяців. І ось Державне бюро розслідувань завершило всі роботи. Тепер посадовцям не відкрутитися, а ми тим часом нагадаємо, про кого йдеться.

Так-от, в ухилянні від служби запідозрили трьох столичних депутатів: Ігоря Хацевича та Олега Левченка від фракції “Євросолідарність” у міськраді, Михайла Терентьєва від “Удару”. Також фігурантом справи є Олег Шпак – помічник Хацевича. І щоб ви не сумнівалися, вони не просто ухилялися від служби, а ще й заробляли “за захист Вітчизни”, щоправда, не в окопах, а на додаток отримували за це гроші.

Звісно, провернули справу вони не самі, а допоміг їм у цьому, за даними слідства, високопосадовець – керівник апарату Київської міської військової адміністрації, він же один із найвпливовіших чиновників з оточення Віталія Кличка – Дмитро Загуменний. До слова, без нього не минає жодна реалізація рішень міської ради.

Ну і, власне, саме він нібито допоміг депутатам оформити липові документи про “відрядження” до КМВА. Водночас сам Дмитро Загуменний раніше стверджував, що інформаційне повідомлення, оприлюднене на сайті ДБР, є недостовірним. Керівник апарату КМВА навіть обіцяв позиватися до Бюро через оприлюднення усіх цих даних, про що написав на своїй сторінці у Facebook, а сайт КМВА це й собі закинув.

“Готую цивільний позов про спростування недостовірної інформації, оприлюдненої на офіційному сайті Державного бюро розслідувань та розповсюдженої в медіа, про те, що я нібито незаконно відряджав депутатів і сприяв підготовці “липових” відряджень депутатам Київради. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності та матеріалам, які підготували органи слідства”, – написав він.

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Заява фракції

Втім, посадовець визнає, що у квітні 2022 року дійсно підготував проєкт листа про “направлення військовослужбовців до КМВА, який у подальшому був підписаний керівником КМВА. Проте в серпні 2023 року всім причетним вручили підозри, а суд призначив депутатам нічний домашній арешт із носінням браслетів. На цей скандал відреагували і в самій партії. Депутати “Європейської Солідарності” заявили, що їхніх колег переслідують, а цю епопею, мовляв, закрутили, щоб ліквідувати місцеве самоврядування у столиці та передати всі повноваження військово-цивільній адміністрації.

“До річниці призначення Олега Татарова та за його вказівкою слідчі ДБР оголосили звинувачення депутатам нашої фракції Олегу Левченку та Ігорю Хацевичу, які проходять службу в одній із військових частин Києва та нещодавно повернулися зі Словʼянська. Пред’явивши підозру цим військовослужбовцям, ДБР вийшло як за рамки закону, так і здорового глузду. Ми підкреслюємо, йдеться про наших колег-добровольців, які від перших годин повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року взяли до рук зброю, записалися до 206-го батальйону Територіальної оборони і стали на блокпостах на захисті Києва”, – йдеться у повідомленні ЄС.

Що “світить” причетним?

Але справу про ухиляння від військової служби депутатами Київської міської ради все ж передали до суду. Про це 16 січня заявили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. Отже, командира тієї самої військової частини ТрО, де чоловіки мали проходити службу, обвинувачують у перевищенні службових повноважень, столичних депутатів і помічника – в ухилянні від несення військової служби, а керівника апарату Київської міської військової адміністрації – у сприянні в ухилянні. В ДБР уточнили, що санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

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