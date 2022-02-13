Депутати від "Слуги народу" прокоментували те, що їм нібито заборонили виїжджати з України

Депутати від "Слуги народу" прокоментували те, що їм нібито заборонили виїжджати з України

Депутати не отримували вказівок із забороною покидати Україну.

Депутатам від "Слуги народу" не забороняли виїжджати з України.

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Про це у коментарі ТСН.ua сказали нардепи від Слуги народу Єгор Чернєв та Олександр Мережко.

Нардепи спростували інформацію нібито про те, що депутатам від провладної фракції заборонили покидати територію України. Вони наголосили, що інформація про це не відповідає дійсності.

Зазначимо, що раніше нардеп Олександр Дубінський, якого виключили з партії "Слуга народу" в соцмережах заявив, що нібито депутатам від провладної фракції заборонили покидати територію України.

Нагадаємо, літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України. Через це повітряне судно із пасажирами приземлилось у Молдові.