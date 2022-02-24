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Депутати збираються на засідання, щоб ввести воєнний стан

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Депутати збираються на засідання, щоб ввести воєнний стан

УНІАН

Коли точно буде засідання не відомо, проте багато народних обранців вже доїхали до парламенту.

Наразі не відомо точно о котрій години відбудеться засідання. Проте у коментарях ТСН.ua депутати з різних фракцій підтвердили, що вже знаходяться в стінах парламенту, працюють в комітетах і готові голосувати за введення в Україні воєнного стану.

Зокрема голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко підтвердив, що він вже працює в комітеті.

Інші депутати теж збираються в стінах парламенту для запровадження військового стану в Україні. Це ТСН.ua підтвердили нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв, та депутат від "Єврорейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, за даними Google Maps, від 6 ранку на виїзд із Києва в напрямку Житомира утворився затор. Також затори спостерігаються і на інших виїздах із міста. В соцмережах люди пишуть про черги на заправках, до банкоматів, також не продають валюту. В деяких районах столиці вже чути сирени.

Це сталося одразу після звернення президента Володимира Путіна о 5 ранку четверга, 24 лютого, в якому він оголосив про початок військової операції проти України. Пізніше Міноборони РФ заявили, що високоточними засобами ураження виводяться з ладу українська військова інфраструктура, об'єкти ПРО, військові аеродроми та авіація української армії.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану. Народні депутати вже збираються на засідання.

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