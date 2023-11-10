Депутати-зрадники та корупціонери: скільки народних обранців під підозрою та як триває розслідування

Нардеп від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич ще місяць проведе під вартою. Його хотіли взяти на поруки однопартійці, проте Печерський райсуд Києві відхилив прохання. Шуфрича затримали у вересні та інкримінують йому державну зраду. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, підозри в державній зраді отримали 8 народних депутатів і 6 з них - це члени забороненої проросійської "Опозиційної платформи - За життя".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторі Ковцун.

Депутати, яких підозрюють у державній зраді

Від початку повномасштабної війни майже три десятки парламентарів 9-го скликання отримали підозри. А це - кожен тринадцятий законотворець у Верховній Раді.

Після 24 лютого підозру у держзраді отримали 8 народних депутатів. 6 з них - члени нині забороненої проросійської ОПЗЖ. Зокрема, це уже позбавлені громадянства Вадим Рабінович та Ринат Кузьмін, а також безпартійний Андрій Деркач. Окрім них підозрюють у держзраді одіозного Іллю Киву, який нині ховається у Москві та його однопартійця Олега Волошина.

Вадим Рабінович / Фото: УНІАН

"Рената Кузьміна суд арештував без альтернативи внесення застави і також це стосується Тараса Козака. Він звинувачений у державній зраді і також оголошений в розшук. Маємо обвинувальний акт, який направлений до суду у якому фігурує Олег Волошин. І зокрема також справа, де депутат від партії ОПЗЖ Ілля Кива теж фігурує в одному з кримінальних проваджень і один з обвинувальних актів уже в суді. І я думаю ці справи скоро отримають вироки", - каже радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Під час повномасштабної війни підозру у держзраді отримав і колабораціоніст зі "Слуги народу" Олексій Ковальов, який став на бік ворога і отримав посаду в окупаційній адміністрації Херсона. У серпні того року він помер від пострілу в шию.

Зрадник Олексій Ковальов

Ще один підозрюваний у колабораціонізмі – Олександр Пономарьов, нині він під вартою. Його звинувачують у активній співпраці з росіянами у окупованому Бердянську і постачанні їм техніки. У зраді держави звинувачують і одного з наймедійших членів колишньої ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Зараз він у СІЗО.

Шуфрич у суді / Фото: ВІкторія Ковцун/ТСН

Чому Юрій Бойко не під підозрою

Не менше питань у громадськості викликає і його колега раніше по ОПЗЖ , а нині по "Платформі за життя та мир" Юрій Бойко, який до всього іншого уже після початку повномасштабного вторгнення вмикався в ефір російських пропагандистів обговорюючи війну в Україні.

Юрій Бойко / Фото: Право на владу

"Обговорювали українських військових і удари по Україні, але у нього офіційно підозри немає. Питання в дочасності і реакції правоохоронних органів: чому ця ситуація, це оголошення підозр розтягується в часі. В чому затримка? У нього досі залишається звання Героя України, присвоєне Кучмою. І ми нещодавно дізналися про те що СБУ повернула вишки Бойка під контроль України, але головний герой цих вишок Бойка досі в парламенті і досі зі званням Герой України, ну це якийсь абсурд", - каже парламентський аналітик ГО "Чесно" Олександр Саліженко.

Депутати-корупціонери: що відомо про них

Тих кого підозрюють у корупції, шахрайстві або ж зловживаючи службовим становищем, аби поїхати відпочити під час великої війни семеро.

Зокрема на хабарях різних масштабів упіймали "Слуг" Людмилу Марченко, Сергія Кузьміних та Анатолія Гунька.

Депутатка Людмила Марченко викинула отриманий хабар через огорожу / Скриншот

Щодо депутата від "Європейської солідарності" Сергія Алєксєєва розпочали кримінальне провадження за шахрайство, нині він вийшов під заставу у два мільйони. Як і член ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко, він заплатив понад 6 мільйонів застави

Недостовірне декларування: скільки депутатів під підозрою

Ще одна велика група підозр, які отримали народні обранці від початку повномасштабного вторгнення – недостовірне декларування. Це 12 депутатів, які забули задекларувати квартири та машини.

Так, за брехню в декларації шукають правоохоронці і Сергія Шахова – члена групи "Довіра" який не вказав в декларації майна дружини на 60 мільйонів.

У приховуванні вілли в Іспанії вартістю у майже 200 мільйонів євро звинувачують члена "Європейської солідарності" Артура Герасимова.

"Якщо подивитися на потенційну кількість, то я думаю, що мінімум сто ще можна додати. Зараз відкриють декларації і почнуть перевіряти. І я думаю, що там знайдуть якихось фігурантів. Там дійсно будуть люди, до яких дійсно будуть питання технічного характеру, якось неправильно оформили ну таке буває, а по іншим - будуть проблеми, я думаю це призведе до відкриття якихось там справ", - каже політолог, керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку" Ігор Рейтерович.



І це тільки ті підозри, які оголошені за час повномасштабної війни. Адже якщо рахувати усіх чинних депутатів, справи яких нині розслідують правоохоронні органи, їх буде майже 50.

Одні з найгучніших це - справи кума Путіна Віктора Медведчука, Тараса Козака, Олександра Трухіна , Гео Лероса, а також справа Петра Порошенка.

Скільки справ розслідують правоохоронці

Наразі лише ДБР розслідує 47 кримінальних проваджень і щодо чинних і щодо екснардепів.

Ще 23 народних депутати від початку повномасштабної війни отримали підозру від Національного антикорупційного бюро. Це не рахуючи справ розпочатих СБУ, Генеральною прокуратурою та іншими правоохоронними органами. Втім нині ті, хто не позбавлені мандатів і не сидять у СІЗО, вільно можуть ходити до Верховної Ради.



Щодо ж тривалості розслідування самих справ у правоохоронних органах кажуть, на все потрібен час. Є справи в яких усю доказову базу наразі зібрати неможливо. Утім найскладніше буде притягнути до відповідальності тих, хто утік з країни. Але справи держзради не мають терміну давності.

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Нагадаємо, як українські депутати “жирують” під час війни та як їх каратимуть.

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