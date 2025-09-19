ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
215
3 хв

Депутатка-"військова" та СЗЧ за 14 тис. доларів: офіцер ЗСУ потрапив у гучний скандал через махінації

У Дніпрі затримали офіцера ЗСУ, який продавав ухилянтам повний пакет для втечі за кордон вартістю до 14 тисяч доларів. Цей військовий — фігурант гучного скандалу з депутаткою облради, що імітувала службу заради іміджу.

Ольга Павловська
Затримання офіцера

Затримання офіцера / © Офіс Генерального прокурора

У Дніпрі затримали офіцера ЗСУ, який організовував втечу військовослужбовців з частин. Вартість повного пакета разом із нелегальним перетином кордону сягала 14 тисяч доларів. Як виявилося, організатор схеми — фігурант скандальної справи депутатки обласної ради, яка, за даними ДБР, імітувала військову службу заради іміджу.

Він — один з трьох підозрюваних, що пішов на угоду зі слідством та отримав іспитовий термін.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Долари на килимі підпільного казино — офіцер ЗСУ якраз програвав щойно отриманий хабар від чергового дезертира, кажуть правоохоронці.

Затримували його СБУ разом з ДБР. Певні — чоловік організував масштабну схему з СЗЧ.

«У нього працюють люди. Він дає дані про людину. Ці його співробітники виходять на клієнта і привозять його. Він вже оплачує їхню роботу. Це різні суми. Особисто мені він називав 5, 6, 7 тисяч доларів», — каже свідок.

Офіцер організовував втечу просто з частин, кажуть в ДБР. Допомагали йому двоє цивільних — відповідали за перевезення клієнтів та розрахунки. Максимальний пакет послуг разом із перетином кордону — 14 тисяч доларів.

Не вгамував ані вирок, ані відсторонення з посади начальника військової частини, ані пониження з підполковника до майора. Саме цей офіцер ЗСУ був фігурантом скандальної справи депутатки облради Маріанни Мірошниченко. Її та двох військових затримали в червні за імітацію служби.

«Усі дії були спрямовані на створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету. 2023 року жінка вирішила «прокачати» свій політичний імідж», — каже Ольга Чиканова, речниця ДБР.

У соцмережах депутатки Маріанни Мірошниченко чимало світлин в однострої. А от її телефонні розмови, записані ДБР:

  • «Там присяга була без мене. Найнеприємніше було, що ми зіткнулися на ґанку з командиром роти моєї. Я, щоб ти розуміла, нині в окопі керую БпЛА. Ну, він подивився на мене: «Що, чергова мертва душа?»

Аеророзвідниця і телефоністка на папері — отримувала зарплатню і виплати на оздоровлення.

  • «Має зайти боєць, точніше бійчиня. Вона заходить до нас в бригаду, зрозуміло, через наш батальйон. Вона документи принесе, познайомиться. Треба буде зарахувати, а потім відпустити».

Страшне місце — так депутатка скаржиться мамі на полігон. В ДБР кажуть: туди її кілька разів привозив водій — на тому й все навчання.

Під час обрання запобіжного заходу вимагала не показувати обличчя. Пояснила, що УБД отримала за декілька днів на Донеччині, а от яку зброю мала, згадати так і не змогла.

За одного з фігурантів депутатка після оголошення підозри вийшла заміж і змінила прізвище. А от інший — керівник навчального центру, де начебто вона проходила базову підготовку — пішов на угоду зі слідством і отримав 61 місяць позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки. І саме його за півтора місяця потому затримали в казино. Депутатка облради досі провину не визнає. Їй та її новоспеченому чоловіку загрожує до десяти років увʼязнення.

Молодята чекатимуть на вирок на волі, бо внесли заставу. А от третій фігурант після затримання в казино на вимогу прокуратури може вже зараз потрапити за ґрати. До переднього вироку йому тепер загрожує ще до 12 років увʼязнення.

