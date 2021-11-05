"Деребанив вугілля? Деребанив Донбас?": Мосейчук в прямому ефірі різко висловилася про Медведчука

Ведучій не сподобалася проросійська риторика в промові Шуфрича.

У прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" під час обговорення теми "Російські маневри" про чергові рухи агресора біля кордону та на Донбасі ведуча Наталія Мосейчук під час дискусії з нардепом від "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем різко висловилася про кума Путіна і нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

"Я просто не розумію, чому ми тут думкою радіємо і носимося, і уявляємо щось гіпотетичне. Якщо у нас було вісім років майже для того, щоб хтось припинив стріляти. А вони не припинили стріляти. Ну, не припинили вони стріляти! Я вам сказала: якщо тут з'явиться Медведчук у цій розмові, ми її припинимо разом. Якщо цей теоретик політичних процесів, який сидить зараз під домашнім арештом, втручається в ескіз майбутнього України, то до побачення, нам такого не треба!", - сказала Наталія Мосейчук.

Телеведуча в дискусії з Шуфричем нагадала, що Медведчук "мав уже один мандат (щодо діалогу щодо ситуації на Донбасі – ред.). Що він зробив із цим мандатом від Петра Олексійовича Порошенка? Деребанив вугілля? Деребанив Донбас? Ну, що він зробив, ваш Медведчук?".

"Якщо Медведчук втручається в ескіз майбутнього України, то до побачення" – Наталія Мосейчук

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