Дерева падали на будинки та трощили їх, вода змітала бруківку: в частині України лютувала негода

В Україні через сильну негоду постраждало кілька областей.

Негода знову атакує - короткочасні, але потужні зливи з грозами прокотилися центром та заходом країни. На Вінниччині, Львівщині та Волині автівки дрейфували по залитих водою дорогах. Нестримний буревій розкидав дерева, зруйнував будинки та потрощив дахи.

Про це 1 липня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Також читайте Негода у Миколаєві: вітер повалив дерева і зірвав дах будинку

Десятки повалених дерев, подекуди знищений врожай, підтоплені подвір'я і зірвані дахи. Це все наслідки раптової грози із градом. Центр селища Вороновиця наче після апокаліпсису



"Впало, побило, розтрощило, але це все від природи. Розтрощило шифер, кусок стіни вибило, веранду побило", - каже постраждалий Володимир Березовський.



Гроза зі шквальним вітром і градом налетіла на Вороновицю напередодні увечері. За лічені хвилини по вулицях ринули брудні бурхливі потоки. Дерева падали просто на людські хати. Дивом ніхто не постраждав.



"Воно все текло, я тільки встигла постіль забрати, і телевізор накрити, все ось так летить", - каже постраждала Лариса Грищук.

"Ураган прямо був, підняв повністю, розшив хату", - додає ще одна постраждала Світлана Райлян.

"Дерево з корінням вирвало, впало на дроти і висить, це я хочу, щоб зняли і допомогли. Світла немає з вчорашнього дня", - каже постраждалий Анатолій Волоскевич.



Збитки від негоди лише почали підраховувати, кажуть у сільраді. Людям обіцяють компенсації.

"Комісія поїхала по вулицях робити обстеження, по комунальних закладах. Якраз приймають заяви, в кого дах перекинуло, дерева висять, але шифер вже замовили", - каже голова Вороновицької ОТГ Олександр Ковінько.

Лило і у самій Вінниці. На відкачування води у дворах виїздили рятувальники, а у супермаркеті під зливою прорвало дах і вода ринулась просто у торгові зали. Буревій валив дерева, відразу кілька трас були паралізовані, допоки комунальники не прибрали гілки з дороги.



Це - один з найбільших парків у центрі Львова. І тут навіть важко злічити, скільки повалено дерев. На вигляд деревина дуже міцна, але перед буревієм не встояла. Комунальники розпилюють та подрібнюють дерева. Загалом у Львові буревій зніс їх понад дві сотні. Повсюди доріжки встелені гіллям.



Після сильної зливи кілька доріг потонули. На вулиці Торф’яній водяної навали не витримав колектор і стався прорив. Бурхлива течія змітала усе на шляху, навіть виривала бруківку.



"Так сильно текла вода, мені була по пояс. Всі люки були підняті догори, на три метри била вода зі всіх люків", - каже мешканка Львова Анна Дмитрів.



Обірвало електромережі, затопило підвали, під’їзди будинків та автівки. А в селі Зимна Вода під час негоди спалахнув двоповерховий будинок, ймовірно, після влучання блискавки.

Нагадаємо, через негоду на Буковині на поліцейське авто під час руху впало дерево.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання