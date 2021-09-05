Дерева зменшують злочинність: як отримати шматок лісу додому в Україні

Наприклад, ліс можна втиснути в картину

Дерева - зменшують злочинність. Учені проаналізували кількість убивств і крадіжок у найбідніших районах Америки. З’ясувалося, що в багатоповерхівках із "зеленою" прилеглою територією – злочинів скоювали вдвічі менше, ніж там, де рослин не було. Правило спрацювало в різних штатах, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Тим часом в Україні куточок зелені можна отримати різними способами. Наприклад, дизайнер Роман Цимбал показав, як втиснути ліс у картину

Мох, гілочки і голки – згодиться все. Більшість його робіт опиняються в офісах. Там, де дивитися на зелене хочеться, а поливати його - нікому. Йдеться про стабілізовані рослини, які замочуються у гліцериновому розчині - і вся волога, яка була в рослинах, замінюється на гліцерин.

А одинадцятикласниця Софія – ідеологиня компостування у навчальних закладах пропонує виготовляти натуральне добриво, яке черв’яки зробили просто на шкільному подвір’ї.

"На виріст"| чи справді дерева зменшують злочинність

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