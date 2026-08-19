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Держава дає 5000 гривень українцям: як формити допомогу і хто може отримати гроші (відео)
Майже 150 тисяч родин вже подали заявки на програму «Пакунок школяра»: як отримати 5000 грн на першокласника через «Дію» чи ПФУ та на що можна витратити кошти
Майже 150 тисяч заявок за два тижні подали батьки першокласників, аби долучитися до державної програми «Пакунок школяра». Вона передбачає грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.
Ці кошти можна витратити на шкільне приладдя чи одяг, і чимало родин вже навіть встигли отримати виплати.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентів ТСН Олександра Романюка, Ірини Кондрачук та Аліни Лісової.
Як працює програма та хто має право на виплати
За покупками до 1 вересня майбутній школяр Тарас іде із мамою Лесею. У відділі канцелярії хлопчик точно знає, за чим прийшов, обираючи між рожевим та зеленим кольорами.
Мама від самостійності сина у захопленні та веде його до наступного відділу з олівцями. За якісь 5 хвилин пів візочка вже заповнено шкільним приладдям: ручками, олівцями, фломастерами, альбомами, стирачками, фарбами, картоном та зошитами.
Пані Леся розповідає, що список необхідного для першого класу у школі отримала ще на початку літа. Дрібнички купили в червні, а найдорожчі покупки відклали.
«Чекали на державну програму. І далі вже з цих коштів закупили одяг», — розповідає пані Леся.
Мова про державну програму «Пакунок школяра». Вперше її запустили торік: аби допомогти родинам першокласників, держава надає грошову допомогу у розмірі 5000 гривень.
Цього року програма стартувала 3 серпня, і станом на зараз заявки вже відправили понад сто тисяч родин.
«Батьки цим дуже цікавляться. На школах великий обсяг роботи, бо ми маємо внести всю інформацію в систему. І відповідно батьки через "Дію" чи через програму можуть подати запити», — зазначають освітяни.
Освітяни кажуть, що батьки першокласників часто запитують про програму, і для багатьох родин це важлива підтримка у час війни. А для держави — можливість зберегти майбутнє покоління в Україні.
«Це наше майбутнє! Це діти, які через багато років будуть відбудовувати нашу країну», — наголошують фахівці.
Покрокова інструкція: як оформити допомогу
Оформити допомогу можна у кілька способів:
Онлайн — через застосунок «Дія»;
Офлайн — через сервісні центри Пенсійного фонду.
Для цього дитина має бути офіційно зарахована до першого класу, а її дані — внесені до електронної системи.
«Якщо звертатися через "Дію", то ніяких додаткових документів подавати не потрібно: "Дія" сама з усіх інших реєстрів підтягне інформацію про дитину і переконається, що така дитина дійсно йде до першого класу. Якщо ми говоримо про Пенсійний фонд, то потрібно буде подати заяву, ідентифікаційний код і, якщо це законний представник, документи, що підтверджують відповідні повноваження», — роз'яснює перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець.
Після перевірки кошти зараховуються на «Дія.Картку» в середньому через два тижні після оформлення заявки. У пані Лесі вони прийшли всього за 5 днів.
«Дуже швидко! І ти можеш ними одразу скористатися, бо якраз кінець літа і всі батьки закуповують одяг», — ділиться досвідом жінка.
На що можна витратити гроші: розширений перелік
Кошти не видають готівкою — їх зараховують на спеціальний банківський рахунок. Витратити гроші можна на:
дитячий одяг та взуття;
книжки та канцелярське приладдя;
спортивні товари;
дитячі вітаміни, окремі медикаменти та засоби гігієни в аптеках.
Чеки та паперові квитанції подавати не потрібно: банки самі ідентифікують товар у системі за кодом продавця. Торгові мережі активно інформують покупців про програму.
«Часто дуже запитують. Ми вже з липня місяця акцентували, що є зміни у цій програмі. У нас по всьому магазину стоять вказівники з QR-кодом із детальною інформацією», — розповідає фахівець із впровадження інновацій та роботи з клієнтами супермаркету Ольга Чуста.
У Тараса та його мами Лесі з покупками не виникло жодних проблем — усе придбане вдалося оплатити безпосередньо з цього спецрахунку.
Умови для дітей за кордоном та прогнози на рік
Наразі дія програми поширюється лише на першокласників, які навчатимуться в школах на території України.
Родини дітей, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, можуть подати заявки, але кошти отримають лише в разі повернення. Зробити це можна до 1 листопада.
«Минулого року програмою скористалися 250 тисяч родин. За попередніми розрахунками, цього року це буде близько 200 тисяч дітей», — повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
Майбутній першокласник Тарас показує журналістам ТСН усе, що придбав із мамою: новий ланч-бокс та інші необхідні дрібниці. Загальна сума вийшла дещо більшою за 5000 гривень, проте для сім'ї це стала відчутна підтримка.
Сам Тарас поки ще й не уявляє, як це — бути першокласником, але без тіні сумнівів каже, що вже дуже мріє сісти за шкільну парту.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РЕЗОНАНСНА ДТП в Києві! Знущання ТЦК! ПРОТЕСТ під Радою! | ТСН 20:00 18 серпня