Держава дає 5000 гривень українцям: як формити допомогу і хто може отримати гроші (відео)

В Україні можна оформити «Пакунок школяра» / © pixabay.com

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Майже 150 тисяч заявок за два тижні подали батьки першокласників, аби долучитися до державної програми «Пакунок школяра». Вона передбачає грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.

Ці кошти можна витратити на шкільне приладдя чи одяг, і чимало родин вже навіть встигли отримати виплати.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентів ТСН Олександра Романюка, Ірини Кондрачук та Аліни Лісової.

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Як працює програма та хто має право на виплати

За покупками до 1 вересня майбутній школяр Тарас іде із мамою Лесею. У відділі канцелярії хлопчик точно знає, за чим прийшов, обираючи між рожевим та зеленим кольорами.

Мама від самостійності сина у захопленні та веде його до наступного відділу з олівцями. За якісь 5 хвилин пів візочка вже заповнено шкільним приладдям: ручками, олівцями, фломастерами, альбомами, стирачками, фарбами, картоном та зошитами.

Пані Леся розповідає, що список необхідного для першого класу у школі отримала ще на початку літа. Дрібнички купили в червні, а найдорожчі покупки відклали.

«Чекали на державну програму. І далі вже з цих коштів закупили одяг», — розповідає пані Леся.

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Мова про державну програму «Пакунок школяра». Вперше її запустили торік: аби допомогти родинам першокласників, держава надає грошову допомогу у розмірі 5000 гривень.

Цього року програма стартувала 3 серпня, і станом на зараз заявки вже відправили понад сто тисяч родин.

«Батьки цим дуже цікавляться. На школах великий обсяг роботи, бо ми маємо внести всю інформацію в систему. І відповідно батьки через "Дію" чи через програму можуть подати запити», — зазначають освітяни.

Освітяни кажуть, що батьки першокласників часто запитують про програму, і для багатьох родин це важлива підтримка у час війни. А для держави — можливість зберегти майбутнє покоління в Україні.

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«Це наше майбутнє! Це діти, які через багато років будуть відбудовувати нашу країну», — наголошують фахівці.

Покрокова інструкція: як оформити допомогу

Оформити допомогу можна у кілька способів:

Онлайн — через застосунок «Дія»;

Офлайн — через сервісні центри Пенсійного фонду.

Для цього дитина має бути офіційно зарахована до першого класу, а її дані — внесені до електронної системи.

«Якщо звертатися через "Дію", то ніяких додаткових документів подавати не потрібно: "Дія" сама з усіх інших реєстрів підтягне інформацію про дитину і переконається, що така дитина дійсно йде до першого класу. Якщо ми говоримо про Пенсійний фонд, то потрібно буде подати заяву, ідентифікаційний код і, якщо це законний представник, документи, що підтверджують відповідні повноваження», — роз'яснює перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець.

Після перевірки кошти зараховуються на «Дія.Картку» в середньому через два тижні після оформлення заявки. У пані Лесі вони прийшли всього за 5 днів.

«Дуже швидко! І ти можеш ними одразу скористатися, бо якраз кінець літа і всі батьки закуповують одяг», — ділиться досвідом жінка.

На що можна витратити гроші: розширений перелік

Кошти не видають готівкою — їх зараховують на спеціальний банківський рахунок. Витратити гроші можна на:

дитячий одяг та взуття;

книжки та канцелярське приладдя;

спортивні товари;

дитячі вітаміни, окремі медикаменти та засоби гігієни в аптеках.

Чеки та паперові квитанції подавати не потрібно: банки самі ідентифікують товар у системі за кодом продавця. Торгові мережі активно інформують покупців про програму.

«Часто дуже запитують. Ми вже з липня місяця акцентували, що є зміни у цій програмі. У нас по всьому магазину стоять вказівники з QR-кодом із детальною інформацією», — розповідає фахівець із впровадження інновацій та роботи з клієнтами супермаркету Ольга Чуста.

У Тараса та його мами Лесі з покупками не виникло жодних проблем — усе придбане вдалося оплатити безпосередньо з цього спецрахунку.

Умови для дітей за кордоном та прогнози на рік

Наразі дія програми поширюється лише на першокласників, які навчатимуться в школах на території України.

Родини дітей, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, можуть подати заявки, але кошти отримають лише в разі повернення. Зробити це можна до 1 листопада.

«Минулого року програмою скористалися 250 тисяч родин. За попередніми розрахунками, цього року це буде близько 200 тисяч дітей», — повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Майбутній першокласник Тарас показує журналістам ТСН усе, що придбав із мамою: новий ланч-бокс та інші необхідні дрібниці. Загальна сума вийшла дещо більшою за 5000 гривень, проте для сім'ї це стала відчутна підтримка.

Сам Тарас поки ще й не уявляє, як це — бути першокласником, але без тіні сумнівів каже, що вже дуже мріє сісти за шкільну парту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РЕЗОНАНСНА ДТП в Києві! Знущання ТЦК! ПРОТЕСТ під Радою! | ТСН 20:00 18 серпня

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