"Держава-агресор на рівні з РФ": литовський експерт оцінив, чи нападе Білорусь на країни Балтії

Литовський експерт не вважає збройні сили Білорусі загрозою для своєї армії.

Білоруська армія погано навчена і не становить загрози для країн Балтії.

Таку думку висловив литовський військовий експерт Даріус Антанаітіс в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, білоруська армія складається з 60 тисяч погано навчених солдатів. Тому Антанаітіс не вважає її загрозою для литовської армії.

"Але коли ми говоримо про армію Литви, ми маємо говорити про армію НАТО. Тому навіть якщо ми не будемо втягувати війська НАТО в можливий конфлікт з Білоруссю, тільки наша армія, яка добре навчена, добре оснащена, здатна перемогти білоруську загрозу", – певен експерт.

Гібридні загрози

Натомість він звертає увагу на гібридні загрози, зокрема – нелегальних мігрантів. Експерт вважає, що Польща спільно країнами Балтії мають закрити кордон з Білоруссю, тому що це – "реальна загроза".

Також читайте Кордон Польщі є межею Європейського Союзу: Дуда закликав Білорусь припинити гібридні атаки

"Ми повинні були це зробити минулого року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України, тому що Білорусь – це та сама країна, яка брала участь у цій війні. Минулого року російські війська використовували аеропорти Білорусі для запуску бомбардувальників та іншої військової авіації. Також вони запускали ракети з території Білорусі. Крім того, росіяни мали військову базу в Білорусі... Білорусь є державою-агресором на рівні з Росією", – сказав Антанаітіс.

ПВК "Вагнер" він також не вважає загрозою для Польщі чи країн Балтії.

Раніше Даріус Антанаітіс розповів про два сценарії закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, що 17 серпня у Латвії терміново скликали Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з РФ та Білоруссю.

Читайте також:

Ситуація загострюється: Литва закриває два пункти перетину кордону з Білоруссю